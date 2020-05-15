教育局指DSE試題「片面」要求取消，學者網民引毛澤東言論反駁

今屆香港中學文憑試（DSE）歷史科昨日（14日）開考，其中卷一必答題問學生是否同意在1900至1945年間，日本為中國帶來的影響利多於弊，題目引起親中派人士非議。教育局最終指考題附帶「極為片面」的資料、「嚴重傷害在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」。教育局局長楊潤雄表示會要求取消該試題評分。

DSE歷史科的一條考題詢問考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。1900至1945年間，正是日本占領中國東北及日後全面侵入中國時期。題目引來親中派圍攻，甚至批鬥兩名考評局高層網上私人言論，質疑考評局高層政治立場影響試題。

官媒《環球時報》引述一名中國人民大學歷史學院學者批評，指出題人有意將某一時段對日本人有利的史料剪出，並加以引導，認為一般學生閱讀完這些材料後，自然會產生「日本人確實給中國帶來了好處」的印象。該學者認為，正確的歷史教學對待某一歷史現象，要考慮其背後的大歷史背景，而不能將其單獨剪裁出來作題目。

教育局昨日深夜回應，該考題附帶「極為片面」的資料，致試題具引導性，考生可能因而達至偏頗的結論，並指考題「嚴重傷害在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，並促考評局嚴肅跟進事件。

教育局局長楊潤雄今日開記者會時補充，題目資料只涉及單方面的資料，試題有引導性，令人感覺偏頗，故難以反映學生應有知識表現，可能影響對學生評核，對此他感到非常遺憾。

他又指，會與考評局跟進，第一，下周一會派出質素監管同事了解出題與審題的機制，是次準備考卷過程有無嚴謹跟進機制；第二取消該試題，作出調整；第三引起社會關注，局方會檢討機制，長遠確保文憑試及試卷質素。

他又重申，試題提供資料相近，日本提供援助，會引導為利大於弊，與歷史的民族理解不符合，而且資料只提供1905、1912年資料，以及要求1900至1945作答， 令考生利用有限資料去概括評論，「題目不能公平評估學生應有的知情及分析 」。

被問及題目取消試題，但有題目屬開放式答問題型，學生可選不同立場作答，是否嚴重到要取消時，楊潤雄直指這條考題無論在資料選取、題目設計上，均不能配合高中歷史課程宗旨的目標，因為這條題目本身沒有什麼討論空間，「答案只有弊，唔會有任何利。」

他又指，會與考評局跟進，第一，下周一會派出質素監管同事了解出題與審題的機制，是次準備考卷過程有無嚴謹跟進機制；第二取消該試題，作出調整；第三引起社會關注，局方會檢討機制，長遠確保文憑試及試卷質素。

有記者問及教育局有何法律權力要求考評局取消題目，楊潤雄指雖然考評局是獨立法定機構、被賦權策劃文憑試，但因是次事件受到社會的關注，考評局同為本港教育系統一部分，教育局有責任履行監督責任。至於出題的人員會否被追究責任，楊潤雄表示，事件是否涉及有人出錯或有人要問責，會交由考評局自行考慮。

有關毛澤東「感謝日本皇軍侵略中國」

就在教育局昨晚發出聲明後，國際關係學者沈旭暉隨即在Facebook反駁，並引述毛澤東「感謝日本皇軍侵略中國」的歷史名言，反斥教育局指鹿為馬、文革式迫害出題者。

沈旭暉在Facebook引述毛澤東在1961年1月24日，會見日本社會黨議員黑田壽男時的對話。毛澤東當時指，日本皇軍曾佔領大半個中國，令「中國人民接受了教育」，形容「如果沒有日本的侵略，我們現在還在山裡，就不能到北京看京劇了…日本壟斷資本和軍閥給我們做了件『好事』，如果需要感謝的話，我倒想感謝日本皇軍侵略中國」。毛更稱，中共趁日軍侵華時，建立很多根據地，有助共軍隨後在內戰擊敗國民黨，為「解放戰爭創造了勝利的條件」。

而翻查中國外交部編纂的《毛澤東外交文選》，發現毛澤東至少3次感謝日軍侵華，甚至多次讚揚日本軍國主義幫了中共大忙，坦言侵略「不能單看壞的一面」。1956年，毛接見日本通商使節南鄉三郎時，對方一見面，即為日軍侵華道歉。毛澤東反叫對方收回，稱讚日軍不但削弱中共的內戰對手國民黨；中共亦趁機建立據點，軍隊由抗日前的30萬，擴至120萬人，形容日軍是「好教員」，若非大規模侵略，中共也不能勝出內戰，擊退國民黨。毛澤東之後至少2次向訪華的外國人，重提以上對話。

記者會上有記者問到，中國前領導人毛澤東曾多次感謝日本皇軍侵華，楊潤雄則指領導人的說話要審視他們說話時的背景及環境，其理解未必是字面上的意思。