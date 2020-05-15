港共少拍一點馬屁，多讀一點書吧

日本30、40年代的侵華戰爭，當然為國人帶來無盡苦難，尤其那場戰爭直接讓某黨主宰中國70年。但如果從1900年開始計的話，日本對中國的功過難說。

1895年大清敗於甲午以後，沒有仇日，反而開始拜語言文化相近的日本為師，希望日本做到的，中國也可以，當中大清的領軍人物為湖廣總督張之洞。

另邊廂，當時的日本並不仇華。相反，他們認為應該拉攏同為黃種人的中國，以對抗西方白人。因此，日本也樂意收中國留學生。

於是，官費也好，自費也罷，大清不少學子留學日本，人數數以千計，當中除了日後帶領抗日的蔣介石以外，亦包括之後成為中華人民共和國總理長達25年的周恩來、中共推崇的魯迅以及文膽郭沫若、以及日後主管香港事務的廖暉的老爸廖承志。

更何況，尤其在1905年取消科舉考試以後，不少中國留學生棄筆從戎，投考日本陸軍士官學校，日後的革命軍，就是以這些回國留學生為骨幹。

還有就是孫中山了。港英政府應中國要求趕他走以後，他輾轉到了日本，取日文名中山樵，並且得到不少當地人的幫忙。

因此，中國之所以推翻滿清而建立共和，日本的而且確有一大功勞。如果再考慮日本在那時期對台灣甚至東北的建設的話，那又是一個考量了。

至於日本的軍國主義，是1923年關東大地震跟1929年經濟蕭條之後的事了。

這樣一正一負，要香港學生平衡利害，有什麼問題？更何況，要批評的話，也輪不到教育局背後的某大黨吧，他們的老祖宗毛主席直截了當的多謝日本侵華，說不是那麼的話，中共也成立不了「新中國」。

港共幹部有空看看《中國和日本》吧，作者是哈佛大學教授，港共天天想著怎樣送自己的子女到那學校，它的教授寫的書，信得過了吧？

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