余杰《暗黑民國史》：蔣介石製造花園口決堤，淹死三名日軍，陪葬89萬平民

文：余杰

第七章 黃河口決堤，淹死三名日軍，八十九萬平民卻陪葬

黃河治水，自有史以來向為中國為政者的最大事業之一，建築的堤防寬度達300公尺，極其堅實，現在由中國軍自行決口，實在令人思之斷腸。 ——蔣介石

花園口決堤（1938年6月9日）是抗戰初期的一件大事，國民政府和蔣介石多年對真相祕祕而不宣。戰後，蔣介石調撥大量資金修復黃河大堤，史稱「黃河歸故」，即恢復故道。如今，位於鄭州市區北郊17公里處黃河南岸的花園口修建了「記事廣場」，廣場上有兩座東西相對、高約3公尺、內徑約1公尺的六面石碑。一座為1947年國民黨的「黃河花園口合龍紀念碑」，另一座為1997共產黨的「黃河花園口掘堤堵口記事碑」，從不同的角度記錄了同一段歷史。

一段歷史，兩座石碑，各自表述

國民黨所立的西亭碑文上，有中華民國總統蔣介石手寫的「濟國安瀾」，以及水利部長薛篤弼寫的〈花園口合龍紀念碑文〉和復堵局局長朱光彩撰寫的〈花園口工程紀實〉。前者記述：

民國27年6月，河決於南岸鄭縣之花園口，維時日寇進關中原，駸駸西趨宛洛，賴洪水氾濫，鐵騎乃為之阻，然河南、安徽、江蘇受其害者，蓋40餘縣，夏秋之間，百川激灌，四瀆並流，浩蕩滔天之禍不忍睹，考之歷史，河決於兵爭，歷久之際，則河必改道，此次決於開封、中牟以西，澎湃奔騰，為害益烈。日寇降服之翌年3月1日興工，上承主席之訓示，外承友邦之供應。內有河南軍民長官之通力合作，施工再挫，卒於36年3月15日合龍。

後者寫道：

倭寇侵我之翌年，河防工作停頓。6月，河決於鄭縣之花園口。舊槽斷流，雖籍天塹以遏方張之日寇，而被淹面積2萬9000方公里，災民六百餘萬。河水奪淮入運（河），並集於大江（長江）。

兩篇碑文之後，刻有參與修堵決口的陸軍總司令顧祝同、河南省政府主席劉茂恩、各工段組長以上長官，以及在堵口中的工夫等數百人的名字。

耐人尋味的是，這兩篇碑文指出了黃河決堤的事實，卻遮蓋了決堤的真相——這一次並非黃河自然決堤，而是人為造成決堤。抗戰期間，國民黨宣傳部門死咬說是日軍的毒計；抗戰勝利後，中國成了光榮的戰勝國，這兩篇碑文為什麼不理直氣壯的譴責「日軍暴行」呢？

50年之後，中華人民共和國河南省人民政府所立的東亭碑文如此記載：

1938年5月19日，徐州失守，日本軍沿隴海鐵路西犯，中國國民政府軍事委員會6月1日策定：將豫東20萬國軍調到豫西山地，作戰略轉移，並掘黃河堤放水。6月4日，日軍逼近開封，第1戰區第20集團軍53軍1團奉命在中牟趙口掘黃河堤，但是因為此處水流太小，掘堤後使水流不暢，又因黃河流水北移，後準備改掘，53軍又派軍隊沿河向西找新的掘口，6月6日夜半，該軍新八師參謀熊光煜等6人在選定花園口，開始掘堤，並最終將此處掘開，大水隨後分兩路向東南方向漫沖，一路沿潁河入淮，一路沿賈魯河東去，共淹農田84.4萬公頃，災民近400萬，死亡89.3萬人。

共產黨的這篇碑文，詳細陳述了花園口決堤的真相，將具體執行的軍隊番號和軍官的名字都披露出來——對於跟自己無關的慘劇，尤其是敵手製造的慘劇，共產黨樂於大寫特寫；而對於自身的暴政，則隻字不提，正如牛津大學中國中心研究員喬治．馬格努斯（George Magnus）評論習近平顧盼自雄的大閱兵時說：「在中國，週年紀念活動的唯一目的是記錄成功並鞏固共產黨的合法性，而諸如大躍進的饑荒中，數以千萬計的死亡、毛澤東發動的文革或1989年天安門大屠殺，都被掩蓋了。」國共兩黨，都是謊話大王。

製造花園口決堤並嫁禍給日軍

「臺兒莊大捷」（1938年3月至4月，其實只是小勝）後，蔣介石決定「擴大臺兒莊戰果」，遂將各戰區精銳部隊大批調往徐州，準備在徐州地區同日軍進行決戰，使第五戰區的總兵力由初期的29個師，增加到64個師另3個旅，約45萬人。

日本大本營本來因為準備不足而決定暫不擴大戰場，但發現國軍大規模集結，特別是湯恩伯軍團的出現，認為這是一次集中殲滅國軍的天賜良機，因此決定進行徐州會戰。1938年4月7日，日軍正式下達84號作戰命令。徐州會戰由此開始。

日軍占領徐州後，大本營認為徐州會戰基本結束。國軍第1戰區司令程潛則奉蔣介石的命令，準備將突出之日軍第14師團，殲滅於內黃、儀封、民權之間。

然而，由於中央軍將領桂永清和黃杰不聽調遣，貪生怕死，擅自逃跑，導致原來制定的蘭封作戰計畫全盤崩潰。圍殲日軍十四師團的任務非但未能完成，反而使國軍面臨被日軍圍殲之危局。20多萬國軍未能圍殲土肥原率領的2萬日軍，讓蔣介石大為不滿，5月28日致電報給程潛譴責：「在戰史上亦為千古笑柄。」

話雖如此，蔣介石一貫賞罰不明。此次戰役中負有重大失敗責任的程潛、黃杰、桂永清等高級將領並未受重罰，反而一直被重用。程潛官運亨通，兩年後升任軍事委員會副總參謀長，國共內戰後期投共；黃杰到臺灣後任臺灣省主席、警備總部司令、國防部長等要職；桂永清則升任海軍司令，在海軍內部製造諸多冤案。他們跟蔣介石一樣，內戰不內行，外戰更外行。

前線國軍兵敗如山倒，日軍沿隴海路西犯，於6月初攻陷開封，接著跟蹤西進，抵達距離鄭州不足百里的地方。鄭州是隴海、平漢鐵路的交匯處，北扼黃河天險，鄭州一失，不但阻斷各個戰區間的鐵路交通，而且將會導致西安、武漢無險可守的嚴重局面。而此時在河南境內的國民黨主力部隊多為徐州戰場撤下的疲兵，尚未得到休整，已無力再戰。

早在1935年，國民黨政府軍事顧問、德國名將法肯豪森就提出「最後的戰線為黃河，宜做有計畫之人工氾濫，以增禦其防禦力」的建議，蔣介石批示「最後抵抗線」五字。德國將軍不珍惜中國百姓的人命，不足為奇；作為中國的最高領袖，蔣介石視人命如草芥，難道「無情才是真豪傑」嗎？

1938年6月1日，在武漢舉行的國民政府最高軍事會議經過討論，蔣介石做出決定：「策定豫東大軍向豫西做戰略之轉進，同時決定黃河決口，做成大規模氾濫，阻敵西進。」蔣介石說，這是從孫子兵法中學來的「以水代兵」的方法。

花園口決堤之後，慘劇超乎國民政府的預估。中央通訊社等宣傳機構迅速展開宣傳攻勢，嫁禍於日軍。6月11日，中央社發出第一條電訊，報導日軍扒開黃河大堤的情形：「敵軍於9日猛攻中牟附近我軍陣地時，因我軍左翼依據黃河堅強抵抗，敵遂不斷以飛機大炮猛烈轟擊，將該處黃河堤壩炸毀，致成決口，水勢氾濫，甚形嚴重。」國民黨政權作戰無能，說謊卻駕輕就熟。

隨後國民黨各大報紙紛紛譴責日寇的暴行。包括共產黨的《新華日報》也發出「犯新鄭之敵已擊退，暴敵仍到處決堤，中牟、白沙大水，數萬災民流離失所」的消息。

6月13日，國民黨軍事委員會政治部部長陳誠招待各國駐武漢記者，介紹近來作戰情況及日軍炸毀黃河大堤的經過情形，譴責日本「狂暴軍部竟以人力來幫助黃河為害，以淹沒我前線士兵和我戰區居民。這慘無人道的行為，真可算達到了登峰造極的地步。」

國軍還奉命偽造現場證據。32軍軍長商震，電令新八師用炸藥將決口處的小龍王廟、房屋還有大樹通通炸倒，偽造日機轟炸黃河堤壩的假象。新聞記者要求採訪，新八師又偽造一些材料，弄了一個假現場。6月21日，新八師官兵以及僱傭的2000多民工又進行一天「演習」。

22日，中外記者來到決口現場，新八師按照預先準備的念了一遍，軍民煞有其事的堵住缺口。有記者問，為什麼日軍飛機從蘭封轟炸100公里外的花園口？堤岸有20公尺厚，為什麼炸彈坑只有1公尺？六架飛機投彈為什麼都能投到一點？國民黨中宣部的官員支支吾吾應付一陣就跑開了，他怕時間長會露餡。

日軍雖然凶暴，卻不願背上這個罪名。日方立即對國民黨的栽贓予以反駁：「（中國）慣做欺騙宣傳，不知懺悔，在廣播中、報紙上，竟把決堤毀堤的罪行，移駕到我們身上來，說是我們自己毀決的。」1938年6月16日，《東京朝日新聞社》報導了日軍參與救災並獲得中國民眾讚揚的消息：

由於（敵人）極其非人道的使黃河堤壩決口導致水災，皇軍在濁流湍急的水災之中，以必死之心繼續著救助工作。儘管皇軍勇士們以必死之心努力救助，還是造成了10萬多災民被奪去房屋，食物，乃至生命。街巷化為了人間的阿鼻地獄。然而，親眼看到我皇軍予以妥善救助安置，並不敵視支那良民。當地的居民投以感激的目光。

死傷人數是南京大屠殺的數十倍

蔣介石對花園口決堤事件長期閉口不提。晚年在臺灣接受日本學者訪問時，他才故作輕鬆的說了一段話：

誠然，洪水淹沒了田地，民眾生活難免受到影響；不過，當時黃河水量不多，水流速度每小時不過3公里，浸水地區最高水位不到1公尺，農民都還可以步行往來。

按照蔣介石的說法，黃河水量不多，農民在浸水時可以步行往來，也就是說，這樣的水量幾乎不會造成人員傷亡。

然而，以當時被圍困於洪水中的日軍第十四師團的記載來看：「據北支那方面軍的測算，將6月9日到15日的流量，單純以水淹面積去除，得出的計算結果也的確為：水深大致平均1公尺（方面軍祕密檔案第39號）。水位上漲最高的16日當天，在中牟，水勢已迫近到距城牆上端1公尺之處（《第14師團史》），由於情況以及場所的不同，某些地方是危險的。不難想像嬰幼兒、老人以及病人等弱者的悲慘狀況。」

路透社6月19日電訊稱：「目前黃河水災，恐將成為中國有史以來最嚴重之浩劫。」多位西方觀察家估計，僅僅潰堤時被瀉出的洪水淹死的百姓，人數就在32萬至44萬之間。《劍橋中華民國史》記載：「國民黨人多年否認他們曾有意決堤，因為洪水對中國老百姓的損害甚至超過對日本人的損害。大約4000至5000個村莊和11個大城鎮儘成澤國。據說有200萬人無家可歸，一貧如洗。甚至7年以後，在一些村莊裡所能看到的，只是從幾英呎河道淤泥中露出來的廟宇弧形屋頂，和光禿禿樹木頂端的枝椏。」

《豫省災況紀實》對於黃泛區人民的悲慘遭遇做了如下描寫：

泛區居民因事前毫無聞知，猝不及備，堤防驟潰，洪流踵至；財物田廬，悉付流水。當時澎湃動地，呼號震天，其悲駭慘痛之狀，實有未忍溯想。間有攀樹登屋，浮木乘舟，以僥倖不死，因而僅保餘生，大多缺衣乏食，魂蕩魄驚。其輾轉外徙者，又以饑餒煎迫，疾病侵奪，往往橫屍道路，填委溝壑，為數不知幾幾。幸而勉能逃出，得達彼岸，亦皆九死一生，艱苦備曆，不為溺鬼，盡成流民……因之賣兒鬻女，率纏號哭，難捨難分，更是司空見慣，而人市之價日跌，求售之數愈夥，於是寂寥泛區，荒涼慘苦，幾疑非復人寰矣！

河南省戰時損失調查報告，行政院善後救濟總署（呂敬之）統計：河南、安徽和江蘇三省44個縣因此災，89萬人死於滔滔洪水，近400萬人外逃，1000多萬人無家可歸，經濟損失超過10億元。

如果南京大屠殺造成數萬中國平民死亡（並非中方宣稱的30萬之多），那麼花園口決堤造成的平民死亡數字是南京大屠殺的數十倍。由此可見，中國本國統治者比異族侵略者對本國平民更加殘暴，真個是「天地不仁，以萬物為芻狗」。

相關書摘 ►余杰《暗黑民國史》：黃埔軍校不是國民黨創的，是蘇聯控制中國的工具

書籍介紹

本文摘錄自《暗黑民國史：兩岸歷史課本刻意迴避的空白30年》，大是文化出版

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作者：余杰

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蔣介石最崇拜的人是希特勒，毛澤東至少有六次感謝日本侵華，

黃埔軍校是蘇聯人出人、出錢、出槍，建校這檔事跟蔣介石無關……。

抗日戰役中，黃河口決堤、長沙焚城，數十萬百姓無辜喪生，

課本都寫是殘暴的日軍幹的，真相卻是：蔣介石異想天開的「焦土戰略」。

共產黨搞工人、農民、學生運動，但裡面很少是真的工人、農人與學生。

蔣介石攻陷共產黨老巢，迫使毛澤東殘軍走上長征之路。但，真是課本說的

為建國而長征？一本西方傳教士回憶錄透露，根本是擄人勒贖的綁票集團。

在國民黨與共產黨的官方歷史文件裡，你都不會看到以上這樣的記載，

因為這是蔣介石與毛澤東刻意迴避的歷史真相。

作者余杰是北京大學碩士，被譽為兩岸三地「最敢說真話的」的作家，

2004年他和劉曉波等人共同起草中國年度人權報告，遭到審訊後非法軟禁數月；

2012年他攜妻兒出走美國，目前定居華盛頓。

余杰指出，凡是「大家都這麼認為」的觀點（往往是歷史教科書造成），

一定要多打個問號。你渴望自由，還是擁護獨裁？端看你閱讀和接受哪一種歷史。

因此，他以此為志重新查證歷史，在世界各大圖書館閱讀許多第一手文獻史料，

才發現，很多歷史真相是某些當權者選擇性的記憶與空白。

特別是1920至1950年代的抗戰與國共內戰時代，

兩岸的課本總是說不清楚也寫不明白，為什麼？因為這是一段

國民黨和共產黨都想竭力迴避的暗黑民國史。

黃埔不是國民黨創的，是蘇聯人出錢、出人、出槍搞出來的

欽點蔣介石當軍校校長的，不是孫文，而是莫斯科的大老闆史達林。

因為在俄國人眼中，蔣介石是比孫文更好控制的傀儡。

為什麼？因為孫文不懂軍事，而蔣介石想要擁有一支私人軍隊。

蔣介石想學希特勒，有信為證

美國紐約圖書館舉辦過「百年壓箱珍品展」，共分四大展區，

蔣介石的親筆信被放在「看了反胃」區，為什麼？

因為好幾封蔣介石寫給納粹元首希特勒的信，多次寫道：「吾所欽佩也。」

從辛亥元老到抗日名將，全殺

中共建政後，遺留在中國的國民政府黨政軍被害者約三百萬人，

被共產黨處決的辛亥元老包括鄧玉麟、夏之時、何海清、宋鶴庚等，

他們不曾參與國共內戰，卻被安上「反抗革命、惡霸地主」的罪名，

就憑毛澤東「指示」。

兩岸都不能說白的真相：隨軍妓女制

想了解抗戰真相，你該讀一本被中國與美國同時查禁的書《敗走千里》。

裡面寫了：被外國軍強暴是羞辱，換成本國軍就是勞軍，這就是戰爭的邏輯。

在臺灣的學生都知道《中國之命運》是「蔣公」重要著作，

但你知道內容嗎？為什麼該書闡述的理念種下國民黨敗亡的種子？

中國國民黨是蘇俄的庶長子，中國共產黨是蘇俄的嫡次子，1927年之後的民國史，

就是庶長子與嫡次子的殊死搏鬥。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰