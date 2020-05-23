《手起刀落－外科醫療史》：甘迺迪總統身上少一個彈孔的原因──氣管切開術

文：阿諾德．范德拉爾（Arnold van de Laar）

甘迺迪總統身上少一個彈孔的原因——氣管切開術

某個星期五的午後，在達拉斯的帕克蘭紀念醫院（Parkland Memorial Hospital），有名45歲的男性被送進急診室。其頭部有個彈孔，鮮血和大腦組織從中汩汩流出。其他病患很快被送到別的部門，同時有許多人陪著該名傷者一起進來，群情激憤。記者在外面聚集，傷者的妻子陪在病床旁，臉上噴濺了他的血。待傷者被推進急診創傷室（Trauma Room），大門隨後關閉。其妻子在走廊上等待，而急診創傷室裡只有一名醫師和一名護士。

醫生是28歲的查爾斯．加利科（Charles Carrico），他是第二年的外科住院醫師，在手術室輪值。他第一眼就認出了傷者的身分：躺在眼前這個全身是血、頭部有個大洞的人，正是總統約翰．甘迺迪。只見總統意識不清，身體出現緩慢的抽搐，加利科知道他此時呼吸困難，立刻將呼吸管從嘴巴插入氣管，接著使用喉鏡（一種鉤型的儀器，裝有小燈）看向口腔深處——把舌頭推開，打開喉嚨，盡可能的看清楚會厭（覆蓋於氣管入口的軟骨構造）。在會厭後方，加利科大約可以看見聲帶，於是他努力將塑膠管擠進兩者中間。總統的其他傷處都亟需處理，但首先得讓空氣進入他的肺部。同時，鮮血慢慢從他脖子中間的小傷口流出來。創傷室的門開了，走廊上有一陣騷動，然後值勤的外科醫生馬爾康．派瑞（Malcolm Perry）走了進來。

全世界都知道，甘迺迪沒能撐過來，不幸在創傷室中死去。當天晚上，總統的遺體被火速送到遠在華府的巴賽達海軍醫院（Bethesda Naval Hospital），由軍方的病理學家詹姆士．休姆斯（James Humes）醫生驗屍。休姆斯很清楚，這是整個世紀最重要的一場屍體解剖，有許多人關注他的一舉一動，所以他絲毫不能犯錯；而那些人都穿著黑色西裝，身分成謎。躺在休姆斯前方的不只是遺體而已，還包含了還原當天真相最重要的證據，足以影響整個國家。假如休姆斯找到的所有彈孔皆來自同一個方向，那麼槍擊或許是一人所為，只是某個神智不清的瘋子；然而，假如彈孔來自不同方向，就可能是有計畫性的組織攻擊。

但休姆斯一開始就遇到了問題：X光看不到任何子彈，這表示子彈都貫穿身體，分別留下進入和離開身體的傷口。而他只找到了三個彈孔，其中兩個明顯在一直線上，位於後腦的傷口較小，位於頭部右側的則較大。第三個小創口在背部右側，離後頸底部不遠，由於傷口很小，推斷可能是子彈進入處。雖說進入處的傷口總是比離開處小，但高速子彈離開身體時，造成的傷口也可能很小。無論如何，問題都是：對應的進入／離開處在哪？身體的其他地方都沒有痕跡。

甘迺迪的繼任者是副總統林登．貝恩斯．詹森（Lyndon Baines Johnson）。甘迺迪的遺體從達拉斯被送到華府的那天，詹森就在同一架總統專機上宣誓就職。詹森總統就任的前幾個決定，就是在甘迺迪死後一個星期，設立總統委員會來調查這件槍擊案，由首席大法官厄爾．華倫（Earl Warren）擔任主席。華倫委員會同時也質詢了負責診療甘迺迪的醫生們，而委員會的最終報告會公開給社會大眾，人們在網路上就可以輕易查到醫生們的證詞。我們可以從中推斷出以下內容：

在達拉斯中槍八分鐘之內，約翰．甘迺迪就被送到帕克蘭紀念醫院的急診室，由護士瑪格麗特．漢屈克里夫（Margaret Henchcliffe）和外科住院醫生查爾斯．加利科治療。加利科立刻替甘迺迪插呼吸管，並且連接上呼吸器。與此同時，34歲的馬爾康．奧利佛．派瑞（Malcolm Oliver Perry）醫師進入創傷室。派瑞和加利科一樣，注意到甘迺迪呼吸困難。他檢查了甘迺迪脖子前側正中央的傷口，看見鮮血緩緩流出。他只有不到一秒鐘的時間可以評估狀況，並且做出決定。

總統雖然失去意識，但胸口還是緩慢的起伏著。然而，儘管已經插了呼吸管，這仍不是正常的呼吸動作——可能是管子的位置不對，也可能是其他地方出了問題，或許是氣胸（肺部塌陷）或是血胸（血液充滿胸腔）。而且脖子正面還有個小傷口，是氣管受傷了嗎？如果加利科的呼吸管插進氣管，為什麼傷口處沒有冒出氣泡？會不會是呼吸管根本插錯地方，插進了食道而非氣管？若是如此，就得立刻採取對策。

派瑞拿了手術刀進行氣切（氣管切開術。按照字面上的意思，就是從頸部切開氣管，讓空氣進入肺部），再將特製的氣切套管插入氣管。因為甘迺迪總統頸部的小彈孔，正好在氣切動刀的位置（脖子中間、喉結正下方），派瑞決定將彈孔作為氣切造口，用手術刀把兩側切開一些。這就是為什麼休姆斯找不到第四個彈孔的原因。

派瑞出現後，一號創傷室很快就擠滿醫生。首先到的是查爾斯．巴斯特（Charles Baxter）和羅伯特．麥克利蘭（Robert McClelland），他們立刻協助派瑞氣切造口。待氣切管插入，隨即來了另外兩名醫生，分別是外科住院醫生和泌尿科醫生，他們協助在兩側放置胸管。胸管是塑膠製，從胸腔壁穿過肋骨間進入胸腔，在氣胸或血胸時能讓肺部附近的空氣或血液排出。麻醉師負責監控呼吸器，心臟活動則由心電圖監控，而手臂的靜脈也被切開來輸血和輸液。總統的血型是O型陰性，輸液的溶液則是水和礦物質組成的乳酸林格氏液（lactated Ringer’s solution）。

神經外科的威廉．坎普．克拉克（William Kemp Clark）醫生檢查了腦部的傷害；因為他剛好站在旁邊，所以被要求將呼吸管從總統口中移除，讓派瑞放置氣切套管。移除呼吸管時，克拉克看見喉嚨內有血。他們也將鼻胃管從食道插入胃部。

然而，即使做了這麼多努力，總統的呼吸狀況仍不見改善，此外，他也因為頭部的傷口而大量失血。護士努力用紗布加壓止血，醫生們則在地板和病床上看到鮮血和腦部組織。試圖暢通呼吸道後，他們再也感受不到總統的脈搏。克拉克和派瑞立刻開始心臟按摩，卻讓更多血從頭部的傷口流出。最後，克拉克醫生終於鼓起勇氣，停止急救，在下午1點宣告總統已經死亡。這是在總統入院後22分鐘的事。

不久之後，總統的遺體就被特勤人員帶走，送到華府的軍醫院。達拉斯的醫生和軍醫們並沒有交換任何資訊，因此才造成子彈孔的爭議，也滋養了歷久不衰的各種陰謀論。派瑞和其他一號創傷室的醫生沒有時間將總統翻面檢查，所以未曾看到他背部（位在脖子下方）和後腦杓的兩處傷口。

下午的悲劇過後，派瑞立刻在臨時記者會上被大量記者包圍。他說脖子上的傷口是子彈進入處，這讓媒體在最初的數小時到數天中，都假設有超過一發子彈是從正面發射。當然，這和逮捕李．哈維．奧斯華的理由完全衝突。這個年輕人在案發一個半小時之內就被逮捕，並立刻被指認為此案唯一的槍手，即便他開槍的位置是在甘迺迪總統的背後。

關於總統之死的報導和驗屍報告相互矛盾，因而產生了政府企圖掩飾什麼的感覺。休姆斯直到第二天才打電話聯絡派瑞，並且聽說了氣管上的彈孔。對他來說，這是完成謎團拼圖的最後一項資訊：背後脖子下方的彈孔、他在肺部右上方胸腔找到的瘀血、派瑞進行氣切的傷口，以上三者正好連成一線，並且符合從後方開槍的彈道，跟頭部的傷口一樣。這代表總統是死於背後擊發的兩枚子彈，且只有一名槍手，不是軍事政變。然而，許多人卻認為年輕外科醫生在總統還活著時親眼看過傷處，他的即時證詞應該比軍醫院在半夜祕密進行的解剖勘驗，來得更加重要可信。

關於甘迺迪的槍傷，最終在亞伯拉罕．扎普魯德（Abraham Zapruder）所拍攝的業餘影片中得到解釋。這都要感謝他的祕書，讓他能清楚錄下總統的車隊，因此也錄下了槍擊的經過——扎普魯德為了取得更好的視野而站在牆頭，但由於他有暈眩症狀，所以祕書得在錄影時固定住他的腳。這段影像一直到15年後才釋出，如今已眾所周知，呈現了甘迺迪總統頭部的碎片飛噴到空中，而他的妻子賈姬（Jackie Kennedy）絕望的爬上移動中的車輛。比較鮮為人知的，則是影片中頭部中彈前五秒鐘——雖然很不明顯——甘迺迪總統突然皺起眉頭，並用雙手抓住喉嚨。大家好似都沒有注意到，但當每個人都在歡呼揮手時，甘迺迪總統似乎正面臨窒息。

事情的真相是這樣的：頭部恐怖的傷口來自第三槍；第二槍則是從背後擊發，垂直貫穿聲帶下方的氣管，這讓總統無法呼救或大聲喊叫，所以沒有人注意到他呼吸困難。子彈接著從頸部前方穿出，打中坐在總統前方的德州州長約翰．康納利（John Connally），使其胸口、右手腕和左腰均受傷。由於彈道相當怪異，這枚子彈因此被稱為「魔術子彈」，又叫做「華倫委員會證物399號」。然而，根據扎普魯德所攝影片中對槍擊現場做的模擬重現，顯示彈道其實並沒有特別異常之處。在第二槍之前，槍手還有開一槍，但沒打中目標，而是誤傷了觀眾詹姆士．塔格（James Tague）的右側臉頰。這個聲響讓康納利在車上轉身，並撿起他的寬邊帽；因此，第二枚子彈對他和甘迺迪所造成的傷害，確實都在同一直線上。直線的另一端甚至可以延伸到德州教科書大樓（Texas School Book Depository）敞開的六樓窗戶。時至今日，仍無法肯定當時在窗口的就是李．哈維．奧斯華，抑或是槍手另有其人，因為奧斯華矢口否認犯案，並且在案發兩天後就被射殺身亡。

從醫學的角度來看，到底發生了什麼事？兩枚子彈對總統造成的生命危險有三個層面：頭部的子彈摧毀了他右腦的很大一部分，但我們永遠不會知道是哪一部分，因為約翰．甘迺迪的大腦就此消失了。然而，無論腦部的傷害多麼恐怖，都並不一定致命。右腦的傷害可能造成左半邊身體癱瘓（半身麻痺）、半身感覺遲鈍、對刺激的注意力缺失（忽略症候群）或左側視野受損（偏盲），也可能造成人格改變（額葉症候群）、無法進行簡單的數學計算（算術缺陷症）、失去音樂欣賞的能力（旋律辨識障礙症），以及失去記憶（失憶症）。但說話和語言理解的能力大部分位於左腦，負責管理呼吸和意識的腦幹則離得更遠，因此，或許槍擊案過後，甘迺迪作為人的一大部分會幾乎完全消失，但他的身體可以帶著槍傷繼續活著。

他頭部的嚴重失血也未必致命；只要心臟能維持血壓，嚴重的失血就可以經由輸液和輸血恢復。甘迺迪總統在到院時一定還保持足夠的血壓，因為他仍然有脈搏，而且並未完全失去行動能力。驗屍結果也顯示，並沒有任何預期之外的內出血。當然，我們還是很難知道，是否有辦法替腦部如此大範圍的傷口止血。

最立即的威脅是氣管的傷口。在子彈貫穿氣管到加利科插入呼吸管之間的八分鐘，甘迺迪總統都沒辦法呼吸。血液缺氧的狀態持續過久，就稱為窒息。窒息會快速在身體各部位造成傷害，而最嚴重的就是大腦和腦幹，兩者在缺氧狀態撐不了太久。一開始的傷害是可逆轉的，傷者會失去意識昏厥；接著，當傷害變得不可逆，傷者雖然無法再恢復意識，但還是可以自主呼吸，這樣的狀態稱為昏迷；最後，待傷害變得致命，腦幹中負責意識、呼吸、血壓等維繫生命運作的系統將完全終止。甘迺迪總統之所以在呼吸困難時出現怪異動作，就是因為缺氧導致腦幹呼吸中樞受損。屍體解剖中顯示肺部沒有出現塌陷，也沒有大量積血；因此，如果能早一點進行氣切或插呼吸管，或許就能拯救總統的生命。如今，任何失去意識的病患在移動之前，都會先由救護車人員插呼吸管，因為每一秒都至關緊要。

美國的第35位總統死於失血過多，且情況太過嚴重，以至於整間創傷室的醫生都束手無策；窒息也是死因之一，因為太晚進行氣切。耐人尋味的是，美國的第一位總統喬治．華盛頓（George Washington）也是死於類似情況；雖然其失血過多是醫生造成的，而該名醫生還拒絕進行氣切，讓他窒息而死。

有位目擊者鉅細靡遺的描述了華盛頓生命的最後時刻，他是華盛頓的私人祕書托比亞斯．里爾上校（Colonel Tobias Lear）——1799年12月13日星期五，華盛頓起床時覺得喉嚨有點痛，只聽他的聲音沙啞，不停咳嗽。儘管前一天他才剛在雪中騎馬，他這天還是在凜冽的冬日前往農園。當天晚上，他因為高燒而醒來，幾乎沒辦法說話，還開始呼吸困難。隨著吞嚥逐漸困難，他變得越來越焦躁，試著用醋漱口，卻馬上嗆到。星期六早上，他不顧妻子的強烈抗議，命令照護者替他放血，可惜病情並沒有好轉，於是他又召來詹姆士．奎克（James Craik）、古斯塔夫．理查．布朗（Gustavus Richard Brown）和伊萊沙．庫倫．迪克（Elisha Cullen Dick）等三名醫生。他們之後又為總統放了好幾次血，在16個小時內幾乎累積了兩公升半！

華盛頓逐漸變得虛弱，連坐直的力氣都沒有；但如果想平順呼吸，正坐是必要的姿勢。接近夜晚時，他的呼吸越來越費力，原因或許是喉嚨發炎，讓會厭腫脹，幾乎要堵住氣管。這樣的情況會讓病人覺得自己隨時都會窒息，是相當不妙的感受。即使如此，此刻已經失去了將近一半血量的華盛頓，卻表現得相對冷靜。三個醫生中最年輕的迪克醫生，想要進行氣切來救總統的命，但奎克和布朗都認為風險太大而反對。因為失血過多而筋疲力竭，再加上喉嚨感染而窒息，華盛頓最終於晚上10點過世，享年68歲。

依現在狀況而言，要緩解急性呼吸問題，未必需要施行氣切。大約20世紀初期，氣切已經可用插管取代，將呼吸管從嘴巴插入氣管。呼吸管——現代醫學中大為成功的救命器材之一，是一條簡單的拋棄式塑膠管，有彈性，直徑約1公分，長度則是30公分。管子尾端連接一個小氣球，一旦管子通過聲帶進入氣管，氣球便隨之充氣。這會在管子連接的呼吸器和肺部之間，形成氣密狀態。插管不只能緩解呼吸問題，也能在一般手術麻醉時協助呼吸；在病人氣管中利用呼吸管來有效插管，已成為每項大型手術的基本條件。在極少數情況下，假如插管失敗，病患面臨窒息，氣切仍是最後的救命法。

1963年11月22日星期五的事件（甘迺迪遇刺案），將一直與馬爾康．派瑞往後的人生扯上關係。事發當時，他才成為外科醫生不到兩個月，而後又經歷了一段瘋狂忙碌的日子——總統過世後，他立刻被召到手術室為州長康納利動手術；過了兩天，他又進到手術室，雙手置於李．哈維．奧斯華的腹部，努力想止住動脈的出血。

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書籍介紹

本文摘錄自《手起刀落－外科醫療史：神之手與屠夫的完美結合，外科史上最具意義的28檯刀》，大是文化出版

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作者：阿諾德．范德拉爾（Arnold van de Laar）

譯者：謝慈

「這是外科醫生觸動的歷史，熟練、敏銳……

是藝術、醫學再加上大膽屠夫的完美結合。」——英國《星期日泰晤士報》

包莖手術怎麼會成了拿石塊「自宮」？腳拇趾受傷，居然會致命？

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還有死於休克的奧地利皇后茜茜，凶器居然是一件束腹內衣……

本書提供大量迷人且難忘的醫學見解，以及名留青史的手術歷史。

作者阿諾德．范德拉爾曾在加勒比島嶼聖馬丁島擔任首席外科醫師，目前在阿姆斯特丹專門從事腹腔鏡手術。

他透過28個關於外科史上有趣且有意義的故事，說明：

手術過程中會發生什麼？人體如何應對被刀、細菌、癌細胞或子彈攻擊？

怎樣的人能當外科醫生？他們到底是瘋子還是天才？

為什麼會有人想要切開別人的身體？

即使沒有犯錯，病人仍可能死於手術檯，

外科醫生又該如何繼續下去？

本書從放血和截肢都沒麻醉的黑暗時代，橫跨到現在的高科技無菌手術房，

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本書既是豐富的文化歷史，也是現代解剖學課程。

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Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰