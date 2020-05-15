所謂監警會根本就是「信警會」

監警會報告長達1000頁，恐怕連梁定邦自己都無法全面整理報告重點，不過只要看看，報告對幾個關鍵點的取態，和主席梁定邦的一些回應，大概可以知道這份報告的方向——一面倒全面倒向警方，對警方的說法照單全收。

例如就721事件，報告認為：

警方「低估」事發前的情報，「錯失」介入良機，而不是故意不執法（報告第10.108段）；

當日不在南邊圍立即拘捕白衣人，是因為當時人多氣氛緊張，即時拉人「不切實際」，只會激化矛盾（報告第10.123段）；

警員和白衣人「拍膊頭」，是指示對方返回南邊圍，「有充分理由」、「並非雙方勾結」（報告第10.123段）；

當晚大量致電999，「顯然是為了癱瘓999」（表10-1，晚上11時58分「監警會的觀察」一欄）。

以上，全部和警方的公開說法敏合，對於當中不合理地方，例如警方「為何」不介入，在南邊圍村不執法是否有「失職」，近乎視而不見，問題是，若監警會辯稱自己無「調查」、「傳召」的權力，又拒絕自行作出常理判斷的話，又如何可以得出不是故意不執法、不是警黑勾結、市民是故意「癱瘓999」這些結論？

Photo Credit: Tyrone Siu / Reuters / 達志影像

類似的「結論」在1000頁的報告中相當多。

又例如太子831，報告指：

「打死人」無任何證據（第12.88段）；

關閉車站是合理做法（第12.72段）。

從來不會咬定「831打死人」，所以才更需要獨立調查委員會查明真相，但既然監警會自己都承認無調查、無傳召權，對於這些眾說紛紜的大事件，能達到的合理結論，充其量只能是「未能證實」，又何來「無任何證據」，「揣測、傳言」之有？

最神奇是梁定邦在記者會尾聲，回應記者提問，質疑為何監警會會將「香港社會正被扯向恐怖主義」加入結論，梁定邦竟坦然承認「係警務處長講」，因為監警會並無做調查，「咁我就要聽警務處長講啦，佢做調查」、「如果唔信警方你信邊個？」

說穿了，所謂監警會，根本就是「信警會」。

社會的要求是獨立「調查」警察，結果經過10個月的所謂審視、拖延，結論是全然採納警方對於爭議問題的立場和看法，似乎在過去近一年，警方最大的缺失就是「未有及早解釋、澄清」，僅此而矣。

1000頁所謂報告，廢紙一疊。

參考資料︰監警會專題審視報告（獨立監察警方處理投訴委員會）

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