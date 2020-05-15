香港監警會調查「反送中」報告出爐：爬梳6大衝突，稱「警黑勾結」指控毫無依據

（中央社）香港監警會今（15）日發表「反送中」運動警方執法調查報告，提出52項改善建議；報告並提到「反送中」多個敏感示威日，其中指警方在「7.21」元朗事件未及時採取行動。

獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）是香港法定機構，全部成員由行政長官委任，負責調查民眾及外界對警方執法的投訴等。

「反送中」去年6月爆發後，警方多次使用武力驅散示威者，又施放催淚彈，支持運動的泛民主派和支持者要求政府成立獨立機構，調查警方是否濫權。但港府拒絕泛民的要求，交由監警會調查。

監警會今天發表報告，主席梁定邦說，報告共4冊16章，中文版超過1000頁，每章都提出建議和觀察，合共52項建議。

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梁定邦說，這些建議包括警務處需要重新審視使用武力指引、是否跟法律完全銜接以及警務處需要自設法律顧問部門等。

此外，報告指警員執勤時的（身分）標識大致按照國際標準，但仍可改善。梁定邦也建議警方改善與採訪媒體的關係，以及執法時讓市民更加了解。

監警會今日提出的報告，研究了6個主要日子以及另外2個情況，包括6月9日（百萬人大遊行）、6月12日（ 香港包圍立法會行動 ）、7月1日（示威者衝進立法會）、7月21日（ 元朗白衣人襲擊事件 ）、8月11日（港鐵站內發射催淚彈）、8月31日（太子站事件 ）的衝突，2個情況則是涉及警員識別及新屋嶺扣留中心的問題。

報告同時評論到多個特定「反送中」衝突日期，包括7月1日示威者衝擊立法會一事。報告指警方的風險評估有錯誤，並無考慮立法會大樓容易成為被闖入的地點，沒有達到確保大樓完好的首要目標。

721事件，報告指「警黑勾結」的指控毫無依據

就「7.21」事件，報告認為警方當天沒有及時採取行動，以致激化了外界對「警黑（黑社會）勾結」的指控。報告表示，警方當天缺乏密切監控，沒有掌握白衣人的去向，反映及早防範的策略未得到良好運用。

去年7月21日，一批「反送中」示威者在元朗地鐵站遭到白衣人襲擊，期間有人致電警方求助，但警方很晚才抵達，因此遭質疑「警黑勾結」。

報告表示，當天有人看到有警方高層事前曾接觸白衣人，但實際上他是要求白衣人離開，並非「勾結」。

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831事件， 報告指警封太子站合理、殺死人傳言「超乎尋常」

關於「8.31」太子站事件，報告指出，當晚電視直播畫面拍攝到很多示威者到達太子站後更衣，裝扮成一般乘客，警方與港鐵關閉出口，可以有效阻止他們離開，以及阻止其他示威者進入太子站支援站內的示威者和襲擊警員。

為此，監警會認為當晚警方關閉太子站出口「似乎屬於合理的決定」。

對於外界聲稱警方在太子站殺死人並掩蓋事件，報告認為這是「超乎尋常的主張」，又指香港人口稠密，人際關係緊密，若有人在站內「被殺」，「死者」家屬應該很快發聲，將事件公諸於世，若有人失蹤也理應很快被發現。

報告並認為，警方、港鐵和政府其他部門反駁「警方殺人傳言」的反應緩慢，不實傳言已經萌芽。

Photo Credit: 中央社 「831事件」發生後，傳言稱有示威者被警員殺害。之後，每月30或31日都有人到太子站為「死者」致悼或獻花，成為反送中運動的紀念日之一。

《香港01》報導， 對於外界批評警方在車廂內使用過度武力，監警會引述警方解釋，行動目的是制止打鬥，根據警方觀察及專業判斷，「成功識別」裝扮成普通乘客並散佈在港鐵月台各處和車廂內的暴力示威者，其間亦有暴力示威者用雨傘及利器襲警，警方需用「所需的最低程度武力」制服和拘捕。

監警會未有評論警方是否有使用過度武力，僅指警員需要根據其知識，以及對警隊指引的理解，自行作出斷，「並對自己的行為負責。」

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報告指新屋嶺扣留中心不適合羈留大量被捕人士

監警會也針對傳出多起暴力事件的新屋嶺扣留中心，做了獨立章節的報告。

《香港01》報導， 根據監警會報告，新屋嶺四度被用作拘留被捕人士，前後合共182人在此處被扣柙，日期分別為去年8月5至7日、8月11至13日、8月25至26日及9月1日至2日。當中8月11日是唯一一次同時被用作處理被捕人士被拘捕後的警方程序，而此舉引起公眾關注，當晚共有53名被捕人士直接被送往新屋嶺，30人隨後要求就醫。

《香港電台》報導，監 警會認為8.11當日拘押53名被捕人士的新屋嶺扣留中心，不適合用作處理被捕人士，尤其不適合羈押大量被捕人士。

報告解釋，新屋嶺並沒有閉路電視這個基本的保安設施，亦並非如其他警方設有中央電腦系統，以致無法確保完整的時間記錄。

報告又指，作為大型公眾活動期間使用的臨時羈留處，應該設有錄影會面設施，但新屋嶺欠缺。另外，其地理位置偏闢，加上設施不足和缺乏記錄審核追蹤，長途跋涉將被捕人士送到該處，不僅不可取亦容易引起揣測。

而針對香港警方，特別是部分速龍小隊成員在大型活動時，未展示警員編號而有的識別問題，監警會報告則指， 如果允許警員在無恰當展示身分識別編號的情況下與市民接觸，或會引起公眾對警隊的不信任，亦會削弱市民對警隊合法性的信心。

報告提到，監警會早於去年6月18日已向警方提出關注，尤其是部分速龍小隊成員未見展示警員編號，及至去年9月警方回覆說已實施措施，在警員頭盔上印上識別編號。

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監警會報告遭批垃圾報告、蒼白無力

這份報告出爐，立刻遭到香港各界的批評。

民主黨立法會議員林卓廷形容為「垃圾報告」，嚴重扭曲香港過去半年，尤其是7.21事件。 林卓廷說，監警會並無對警方作批評及譴責，批評監警會是嘗試淡化、合理化7.21當日元朗一帶黑社會襲擊市民的行為，認為監警會的角色有如充當了警方的公關顧問。

民權觀察成員王浩賢形容，監警會的報告「蒼白無力」，純粹將過去反修例事件整合，對於公眾所關心警方在行動中涉嫌侵犯人權的做法，報告並無跟進，即使不問責，亦無從警務策略中跟進。

不過，遭指控與元朗黑社會有勾結的建制派立法會議員何君堯則呼籲市民冷靜頭腦不要誤信讒言，報告提及他在當日與「白衣人」握手，被問到報告是否還他清白，他稱「不覺得報告還我清白，我一直覺得自己清白」，相關部分「neutral」（中性）。

香港特首林鄭月娥則表示，監警會報告全面、客觀，以事實為基礎，極有份量。她希望社會無論有什麼政治立場，都能公道地評價報告。她又形容報告是令人傷感，當中紀錄大量暴力場面，大家看完都不禁會問：「是否我們熟悉的香港？」

林鄭月娥又稱，政府接納監警會在報告中提出的52項建議，她已要求保安局長成立專責小組，並親自督導小組研究每項建議，有需要時徵詢監警會意見，並定期向她匯報進度。她又強調，不會成立獨立調查委員會調查警隊。

香港反送中運動首名承認暴動罪者，遭判刑4年

另外，一名參與香港反送中運動、早前在法院承認參與暴動罪者，今日遭判刑4年，目前未知是否會上訴。這是「反送中」發生以來首名承認暴動罪並被判刑的示威者。

被告為名叫冼嘉豪的21歲男性救生員，他在去年6月12日港島金鐘立法會大樓外「反送中」示威衝突期間被捕。

冼嘉豪被控在立法會綜合大樓公眾入口外衝擊警方防線，包括拋擲雨傘及頭盔。當警方施放催淚彈後，被告依然未有後退，並繼續向警方擲物，當場遭制服被捕。

法官胡雅文認為，被告涉及的暴動比起梁天琦2016年參與的旺角亞皆老街暴動更嚴重，形容其行為是對法治的「直接攻擊」，故將量刑起點定為6年。不過，冼嘉豪早前已在區域法院承認暴動罪，法官胡雅文宣判時指出，相信被告真誠悔意，已因被告認罪而予以扣減刑期。

《立場新聞》報導，被告聞判後表現冷靜，有旁聽人士向他大喊：「撐住呀，手足！」，被告其後透過律師表示，感謝所有支持他的人士，包括家人、朋友及手足等。被告女友則於庭外失聲痛哭。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯︰鄭家榆