雜談│我們為什麼需要劇場（上）：劇場的公共性

文：歐摩

劇場人，興於百業之後，衰逾百業之前。

最近受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的影響，全台許多藝術節、演出節目都紛紛延期或停演；2020TIFA台灣國際藝術節、2020艋舺國際舞蹈節、第七屆青年戲曲藝術節、NTT-TIFA 歌劇院2020台灣國際藝術節、2020衛武營TIFA等，由於數量眾多，族繁不及備載。當然也有零星的節目，演出規模在建議停演的範圍內，所以依然正常演出。

除此之外，更有許許多多的文化工作者受到影響，有人可能這一整年的工作被瞬間取消了。當然各行各業都受到了影響。只是希望在這個表演藝術危難時刻，來跟大家聊聊，為什麼「我們需要劇場」，期待所有人能度過難關，未來我們劇場見。

前言

這篇文章的主題可以被替換成「我們為什麼需要藝術」，不過藝術這個主題較為龐大，而筆者從事的工作多與表演藝術相關，因此大多數的舉例會圍繞在劇場與戲劇方面，其他類型的藝術形式與創作，一樣擁有相同或類似的功用與效果，那在此不會著墨跟論述，請多多見諒。

劇場的公共性

劇場始於「祭祀」，最早的劇場是從儀式演變而來的。而劇場這個空間具有所謂的「公共性」，這個事情可以追朔到古羅馬時期。在古羅馬時代，政府喜歡蓋「公共建設」，不論是澡堂、競技場、廣場甚至是劇場。有了這些空間，人民就會開始參與公共議題的討論，因此就會讓不同人民的聲音被聽見，最後影響國家政策的推動，進而改變國家。

等等，這樣說好像太快了。為什麼蓋劇場就能改變國家呢？讓我們做個思想實驗。

Photo Credit: Book Huang

劇場與廣場

假設，你所居住的國家，是一個讓人民每天都在工作的國家，那人們回到家後只會休息，並不會參與其他事情；相反的，如果人民可以一周工作五天，甚至更少，就有更多時間可以休息，那人民就會想要出門參與其他事務。

再假如，你的國家並沒有公園、廣場等空間，只有一條條狹窄的馬路，這樣子人民也不會想要出門，因為沒有地方可以去；反之，若有個廣場，人民就會到廣場上運動、交際、聊天、討論事情。有了「廣場」人民開始聚集，聚集起來的人民就會開始討論事情，人一多就會產生爭執，有了爭執，就會有人想要用其他方式跟其他人宣傳自己的想法，就開始演戲了—因為故事最能說服大眾了。

所以許多國家的大型劇場都是蓋在「廣場」旁邊，像是國家兩廳院蓋在自由廣場旁、百老匯存在於時代廣場旁。因此，劇場的存在具有強烈的「公共性」與「社會性」。

Photo Credit: 中央社

你不會去紐約的電影院看《復仇者聯盟》

再來，假如你去了紐約，你絕對不會進電影院看《復仇者聯盟》，如果你有幸到了北韓，也不會去看《玩命關頭》。除了逛街買東西外，更多人會選擇進到劇場觀看當地的表演。到紐約你會看百老匯，到日本會看能劇，到夏威夷會看草裙舞，到了北韓會看動員超過10萬人阿里郎表演。

這件事反映了「劇場的社會性」。在劇場這個特殊的空間中，裏頭的表演會反映出「當地」、「當下」的社會樣態與社會議題。例如，你在台灣看不到黑人與白人之間的種族議題的戲，但是你在百老匯的小劇場能看到相關的演出；相反的，你在百老匯看不到有關台灣婚姻平權、都市更新等故事，這只有在台灣才看的到。

另外，20年前的劇場演出的題材，也與現今的劇場不盡相同。文化背景與時空條件都不一樣了，整個社會所關注的議題、事件、情感、情緒、記憶，也都不同，而這些都會反映在當地的劇場。

Photo Credit: 中央社

劇場是國家自由程度的指標

因此，一個國家的劇場發展如何，可以看的出來那個國家民主、自由、文化水平如何。因為劇場裡經常反映社會的敏感神經，一個國家如果沒有足夠的包容性與開放性，劇場的演出一定會被迫停演；像是許多極權國家就禁止演出批評國家相關的議題。一但開始噤聲，人民的聲音就無法被聽見，國家的發展就會出現停滯。所以，劇場具有強烈的「公共性」。

藝術的「社會預判」

藝術具有一定的「社會預判」功能，藝術家往往在觀察這個社會的「痛點」是什麼？不斷的思考是什麼造成了這個痛點，如果去觸碰這個痛點又會發生什麼事情？

《1984》與《辛普森家庭》

著名英國文學家喬治．歐威爾在1949年就寫了一本曠世的反烏托邦作品《1984》，故事描述整個社會都被「老大哥」給控制，到處都是攝影機的監控、製造出讚美「黨」的假新聞，以及消失掉那些與黨的意志不相符的人。以上的舉例有沒有讓你毛骨悚然，因為時隔71年，許多極權國家依然在做這件事情。

另外知名的美國成人卡通《辛普森家庭》，就出現過許多神奇的預言，像是川普當選總統、美國911事件、世足賽的冠軍隊伍等。不過導演表示《辛普森家庭》的團隊包含了各式各樣的專業人士，大家會討論各種可能。影集也演了數百集，裏面有許多關於未來事件的故事情節。如果你對未來做了足夠多的預測，那麼很可能將會有10%猜對的可能性。

Photo Credit: 葉郎：異聞筆記 / Dr. Strangenote

現代劇場之父—易卜森的《玩偶之家》

易卜森作為戲劇家，描繪出了一種處於發展和變革法則之下，不斷運動的世界以及它對個人和社會群體所造成的後果。

在19世紀，還是個男性主義的世界，女權在當時可說是無稽之談。就在這樣的社會背景之下，易卜森寫下了《玩偶之家》這個劇本，它所針對的是十九世紀的婚姻中，男女的傳統角色。女主角娜拉說了一句很重要的話：「我再也不認為大部分人說的或書上寫的是對的了，我得自己思考然後去瞭解。」

這對當時的歐洲人而言，女主角娜拉的行為是可恥的。當時沒有任何事物比婚姻的契約更神聖，《玩偶之家》對婚姻的描寫，對當時的人而言，是完全不能接受的。《玩偶之家》最初在英國被禁，而在德國，演出劇團的女主角提出除非易卜生更改結局，否則她拒演娜拉這個腳色。可《玩偶之家》在現在常被稱為首個真正的女性主義劇本。

無論是以上舉例，還有各式各樣的藝術創作者，都在自己的領域上思考著人類未來的可能性，也是人類進步的重要基石。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航