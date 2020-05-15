中國爆「假奶粉」事件，有嬰兒喝了罹患「佝僂病」成大頭娃娃

中國近日出現假奶粉事件，湖南永興縣多名家長發現，兒童飲用一款名為「倍氨敏」的配方奶粉後，出現濕疹、體重異常下降等症狀，且頭骨突出畸形，變成「大頭娃娃」，還會不停拍打自己頭部。

經調查發現，「倍氨敏」不是奶粉，而是一種固體飲料。中國媒體報導，這是當地一年內第二次出現假奶粉造成兒童畸形；去年7月首次出現類似事件時，廠商疑似與兒童醫院、藥局勾結，向家長推銷這款配方奶粉。

醫生建議、店員推薦，飲料被當成奶粉賣

《經濟日報》引述湖南經濟電視台報導，這些幼兒在體檢時被診斷對牛奶過敏，醫生建議家長購買氨基酸奶粉；經店員強力推銷，這些家長購買了名為「倍氨敏」的「特醫奶粉」。有家長質疑，包裝上寫的是「固體飲料」，並非奶粉，但店員仍堅稱這是店裡最好、最暢銷的奶粉。

中國《新京報》報導，幼兒飲用「倍氨敏」後，身體出現濕疹、體重嚴重下降，頭骨畸形酷似「大頭娃娃」，還有不停拍頭等異常狀況；經診斷，這些兒童都罹患了「佝僂病」。當地官方已對此事立案調查，暫未發現有醫生涉嫌參與。

然而，早在去年7月，當地媒體就曾報導過假奶粉事件；今年3月有十幾名家長連署投書媒體，指控郴州兒童醫院醫生向家長推銷一款名為「舒兒呔」的假奶粉。郴州市市場監管局於4月中旬回應稱，經調查後，「舒兒呔」亦是一款固體飲料，廠商印製的處方箋和宣傳單明顯誤導家屬，該市第一人民醫院確實有兒科醫生使用這些假宣傳，向家長推薦此產品。

沒有毒，但也沒有營養

《BBC》報導稱，「倍氨敏」的製造商為湖南唯樂可健康產業公司，成立於2015年，企業經營範圍還標榜有「特殊醫學用途配方食品的生產」，卻沒有註冊證照。

有營養學者表示，這次「倍氨敏」事件也並非「奶粉」有毒，而是業者透過假資訊，讓嬰兒長期以飲料作為主食，導致營養不良。中國營養學者、國際東方營養藥膳學會常務理事鄭育龍向《BBC》表示，固體飲料以蛋白質為主，是給成年人的普通食品，營養含量不是為嬰幼兒設計。

除了湖南郴州，湖北宜昌和江西省近年都出現過固體飲料冒充奶粉事件。有中國媒體暗訪得知，醫生每成功推薦一罐假奶粉，可拿到人民幣60元左右的分紅，消化科、兒科是銷售人員拉攏的重點目標。

食安問題行之多年，只能出國搶奶粉

「倍氨敏」造成的大頭娃娃症狀，和2003年安徽省阜陽市劣質奶粉事件類似；當時的劣質奶粉導致兒童營養不良，特別是蛋白質攝取不足，影響造血功能和免疫力，頭型亦出現浮腫畸形。

中國奶粉問題層出不窮，以2008年三鹿集團生產含三聚氰胺的毒奶粉最知名。食用「三鹿奶粉」的嬰兒多罹患腎結石，三鹿集團涉嫌隱瞞事實。由於涉及多家企業，中國最終對全國奶粉廠商進行檢驗，世界多國禁止中國乳製品或相關產品進口。難以信賴的國產奶粉品質，也曾造成中國人一到澳洲、紐西蘭等農牧業大國就瘋搶奶粉的現象。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範