13案不想給國民法官審，僅5案如願，法院裁決標準不一致？律師：新制還在摸索期
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國民法官上路至今，有13案聲請不給國民法官參審的裁定結果出爐，其中8案被駁回，5案裁准，有些案件看起來理由相同，例如擔心媒體報導造成被害人家屬二度傷害，然而卻有不同結果，律師怎麼看？
士林地方法院日前（29日）裁准一件酒駕致死案不行國民法官參審，主要考量是被害家屬擔心媒體報導造成二度傷害。不過，其他案件也有被告或被害人家屬試圖以類似理由拒絕國民法官參審，卻被法院駁回，目前共計8案駁回，5案通過。法律扶助基金會執行長、律師周漢威分析，國民法官新制剛上路，加上每案情況各異，所以法官也還在摸索裁量標準，未來案量逐漸累積，是否行國民法官參審的標準也會越來越清楚。
適用案件不讓國民法官參審：原則適用，例外可聲請
根據《國民法官法》第6條，應行國民參與審判之案件，如果符合下列5個條件之一，法院得依職權或當事人、辯護人、輔佐人之聲請，於聽取當事人、辯護人、輔佐人之意見後，裁定不行國民參與審判。
- 有事實足認行國民參與審判有難期公正之虞。
- 對於國民法官、備位國民法官本人或其配偶、八親等內血親、五親等內姻親或家長、家屬之生命、身體、自由、名譽、財產有致生危害之虞。
- 案件情節繁雜或需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判。
- 被告就被訴事實為有罪之陳述，經審判長告知被告通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當。
- 其他有事實足認行國民參與審判顯不適當。
周漢威表示，可以聲請不行國民參審的條件，立法院曾經詳細討論，最終確立的原則是，適用國民參審制的案件，原則上就採參審制；有例外情形時，可聲請不採參審制，聲請後交給各地方法院決定。
周漢威表示，假如案情複雜，法官認為國民法官參審的難度太高，也可以不行參審制。例如屏東某殺人案，被告高達6人，加上證據量極大、牽涉到跨國作證，且兩造都希望由職業法官審理，最後法院裁准不行國民法官制度。除了案情複雜度，是否涉及公共利益，也是法官會考量的因素。
聲請成功3案共同點：被告和被害人家屬都不想讓國民法官參審
全國第一案裁定不行國民法官參審的是酒駕致死案。新竹1名陳姓男子去年10月飲酒完騎車返家，撞上準備倒垃圾的老翁。陳男認罪、與死者家屬和解取得原諒，定期支付賠償金。死者家屬表明希望用一般程序「減低雙方心理壓力」，甚至為陳男求情，希望不要讓他進去關，用法治教育課程、勞動服務替代。最後新竹地方法院考量「公共利益」和「當事人訴訟權利」等各項因素後，裁定不行國民參審。
另外一件不行國民法官參審的是酒駕致死案由士林地方法院剛裁准，今年1月賴姓男子於新北市汐止地區與友人共同飲酒後駕車，高速逆向撞死1名69歲蘇姓婦女，過程遭兒子、媳婦、孫女3人全程目睹。
賴男及辯護律師主張，他已認罪且不爭執檢察官起訴的犯罪事實、引用法條。依據檢察官補充，賴男符合自首要件，有可能減刑，量刑也上爭議也不大。辯護律師也說，若讓國民法官參審，媒體報導可能讓導致被害人家屬再次傷痛，對雙方和解沒有幫助。被害人蘇婦的家屬也不想讓國民法官參審，同樣是擔心社會矚目和媒體報導造成二度傷害、影響心理復原。
士林地方法院指出，雖然檢辯雙方對量刑有歧見，但為維護人性尊嚴、建立溫暖而富人性的司法訴訟制度、尊重死者家屬，裁定不行國民法官參審。
最新一件裁定不行國民法官參審的案件，為台中印尼籍法姓女移工涉嫌虐死同鄉友人1歲大兒子，原是台中地方法院採國民法官審理的案件，不過被告法女、男童母親均聲請不行國民參審程序。台中地院評估，因雙方均為外籍人士，訴訟需印尼文、中文雙向翻譯，國民法官難理解、不易聚焦，通譯也未經模擬法庭訓練，因此裁定本件不行國民參審程序。
不想讓國民法官審都不行，目前有8案
台北一起酒駕致死案，被告曾聲請不行國民參與審判，理由和士林酒駕案相同，辯護律師主張被告已認罪，不爭執犯罪事實，且希望和對方和解。被告也主張，在案發時媒體曾廣為報導此案，國民法官的心證可能已受影響。
不過，當時被害人家屬極力主張讓國民法官參審。家屬認為，重點不是認罪與否、賠償多少，他們希望國民法官參審讓更多人理解「酒駕並非認罪就可輕判」，希望藉由國民參審「獲得他們期待的合理判決」。法院後來認定被告主張的理由不足，裁定駁回，被害人家屬如願獲得國民法官參審。
另一起聲請不行國民法官參審遭拒的，是一起殺父案。新店1名長期患有思覺失調症的鍾姓男子，今年1月持啞鈴重砸父親致死，檢方依殺人罪起訴。鍾母表示，同時身為被害人的妻子與被告的母親，本案令她身心俱疲，心中痛苦難以抹滅，若讓國民法官參審，社會媒體關注高，兒子恐怕被貼更多負面標籤，精神障礙者污名更重，加重她的痛苦。
台北地方法院卻裁定駁回鍾母聲的駁回，認為這一案沒有不讓國民法官參審的理由，法院的考量包括公共利益、國民法官與備位國民法官的負擔，當事人訴訟權益的均衡維護等。目前聲請不行國民法官參審但遭法院駁回的共有8案，包括此案。
律師：法官還在摸索標準
周漢威認為，「國民法官參審」畢竟是新制度，法官也還在摸索，所以會有點標準判斷不一，這在新制上路初期是自然現象。日後案量增加，勢必會統整出較一致的標準，未來當檢察官、律師、被告、被害人在考慮要不要讓國民法官參審時，都會比現在更清楚明確。
周漢威也提到，目前對各界來說，國民法官審判的結果較難預測，尤其是最近陸續出爐的幾個判決，法界有聲音認為，國民法官在論罪或科刑都傾向較重，所以對被告、被害人和法院來說，考量國民法官參審時會更謹慎。如果原則上多數案件都要讓國民法官參審，他建議要給國民法官更充分的準備時間、準備更全面的調查證據，再進入審判程序。
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核稿編輯：邱宜君
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。