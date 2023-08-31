13案不想給國民法官審，僅5案如願，法院裁決標準不一致？律師：新制還在摸索期

士林地方法院日前（29日）裁准一件酒駕致死案不行國民法官參審，主要考量是被害家屬擔心媒體報導造成二度傷害。不過，其他案件也有被告或被害人家屬試圖以類似理由拒絕國民法官參審，卻被法院駁回，目前共計8案駁回，5案通過。法律扶助基金會執行長、律師周漢威分析，國民法官新制剛上路，加上每案情況各異，所以法官也還在摸索裁量標準，未來案量逐漸累積，是否行國民法官參審的標準也會越來越清楚。

適用案件不讓國民法官參審：原則適用，例外可聲請

根據《國民法官法》第6條，應行國民參與審判之案件，如果符合下列5個條件之一，法院得依職權或當事人、辯護人、輔佐人之聲請，於聽取當事人、辯護人、輔佐人之意見後，裁定不行國民參與審判。

有事實足認行國民參與審判有難期公正之虞。

對於國民法官、備位國民法官本人或其配偶、八親等內血親、五親等內姻親或家長、家屬之生命、身體、自由、名譽、財產有致生危害之虞。

案件情節繁雜或需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判。

被告就被訴事實為有罪之陳述，經審判長告知被告通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當。

其他有事實足認行國民參與審判顯不適當。

周漢威表示，可以聲請不行國民參審的條件，立法院曾經詳細討論，最終確立的原則是，適用國民參審制的案件，原則上就採參審制；有例外情形時，可聲請不採參審制，聲請後交給各地方法院決定。

周漢威表示，假如案情複雜，法官認為國民法官參審的難度太高，也可以不行參審制。例如屏東某殺人案，被告高達6人，加上證據量極大、牽涉到跨國作證，且兩造都希望由職業法官審理，最後法院裁准不行國民法官制度。除了案情複雜度，是否涉及公共利益，也是法官會考量的因素。

聲請成功3案共同點：被告和被害人家屬都不想讓國民法官參審

全國第一案裁定不行國民法官參審的是酒駕致死案。新竹1名陳姓男子去年10月飲酒完騎車返家，撞上準備倒垃圾的老翁。陳男認罪、與死者家屬和解取得原諒，定期支付賠償金。死者家屬表明希望用一般程序「減低雙方心理壓力」，甚至為陳男求情，希望不要讓他進去關，用法治教育課程、勞動服務替代。最後新竹地方法院考量「公共利益」和「當事人訴訟權利」等各項因素後，裁定不行國民參審。

另外一件不行國民法官參審的是酒駕致死案由士林地方法院剛裁准，今年1月賴姓男子於新北市汐止地區與友人共同飲酒後駕車，高速逆向撞死1名69歲蘇姓婦女，過程遭兒子、媳婦、孫女3人全程目睹。

賴男及辯護律師主張，他已認罪且不爭執檢察官起訴的犯罪事實、引用法條。依據檢察官補充，賴男符合自首要件，有可能減刑，量刑也上爭議也不大。辯護律師也說，若讓國民法官參審，媒體報導可能讓導致被害人家屬再次傷痛，對雙方和解沒有幫助。被害人蘇婦的家屬也不想讓國民法官參審，同樣是擔心社會矚目和媒體報導造成二度傷害、影響心理復原。

士林地方法院指出，雖然檢辯雙方對量刑有歧見，但為維護人性尊嚴、建立溫暖而富人性的司法訴訟制度、尊重死者家屬，裁定不行國民法官參審。

最新一件裁定不行國民法官參審的案件，為台中印尼籍法姓女移工涉嫌虐死同鄉友人1歲大兒子，原是台中地方法院採國民法官審理的案件，不過被告法女、男童母親均聲請不行國民參審程序。台中地院評估，因雙方均為外籍人士，訴訟需印尼文、中文雙向翻譯，國民法官難理解、不易聚焦，通譯也未經模擬法庭訓練，因此裁定本件不行國民參審程序。

不想讓國民法官審都不行，目前有8案

台北一起酒駕致死案，被告曾聲請不行國民參與審判，理由和士林酒駕案相同，辯護律師主張被告已認罪，不爭執犯罪事實，且希望和對方和解。被告也主張，在案發時媒體曾廣為報導此案，國民法官的心證可能已受影響。

不過，當時被害人家屬極力主張讓國民法官參審。家屬認為，重點不是認罪與否、賠償多少，他們希望國民法官參審讓更多人理解「酒駕並非認罪就可輕判」，希望藉由國民參審「獲得他們期待的合理判決」。法院後來認定被告主張的理由不足，裁定駁回，被害人家屬如願獲得國民法官參審。

另一起聲請不行國民法官參審遭拒的，是一起殺父案。新店1名長期患有思覺失調症的鍾姓男子，今年1月持啞鈴重砸父親致死，檢方依殺人罪起訴。鍾母表示，同時身為被害人的妻子與被告的母親，本案令她身心俱疲，心中痛苦難以抹滅，若讓國民法官參審，社會媒體關注高，兒子恐怕被貼更多負面標籤，精神障礙者污名更重，加重她的痛苦。

台北地方法院卻裁定駁回鍾母聲的駁回，認為這一案沒有不讓國民法官參審的理由，法院的考量包括公共利益、國民法官與備位國民法官的負擔，當事人訴訟權益的均衡維護等。目前聲請不行國民法官參審但遭法院駁回的共有8案，包括此案。

律師：法官還在摸索標準

周漢威認為，「國民法官參審」畢竟是新制度，法官也還在摸索，所以會有點標準判斷不一，這在新制上路初期是自然現象。日後案量增加，勢必會統整出較一致的標準，未來當檢察官、律師、被告、被害人在考慮要不要讓國民法官參審時，都會比現在更清楚明確。

周漢威也提到，目前對各界來說，國民法官審判的結果較難預測，尤其是最近陸續出爐的幾個判決，法界有聲音認為，國民法官在論罪或科刑都傾向較重，所以對被告、被害人和法院來說，考量國民法官參審時會更謹慎。如果原則上多數案件都要讓國民法官參審，他建議要給國民法官更充分的準備時間、準備更全面的調查證據，再進入審判程序。

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核稿編輯：邱宜君