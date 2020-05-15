零距離科學：能聞出柏金遜症的「超級嗅覺專員」
我們想讓你知道的是
嗅覺給人的印象總是沒那麼重要的。比起視覺聽覺，仿佛嗅覺的用處不算太大。但嗅覺真的是不重要嗎？
文：盧駿揚 （香港中文大學通識教育基礎課程講師）
圖：香港電台
假如要你放棄身上一個感官，你最不情願放棄的是哪個呢？相信不少人會選擇視覺；喜歡音樂的你也許會認為聽覺也是不可缺少的，但剛剛你有想起嗅覺嗎？嗅覺給人的印象總是沒那麼重要的。比起視覺聽覺，仿佛嗅覺的用處不算太大。但嗅覺真的是不重要嗎？在《零距離科學》超人類系列的最新一集中，就讓我們看看嗅覺在人類感官當中有何特別之處。
感官讓我們跟環境展開互動，使我們得以獲取周遭的各種資訊──視覺感應光線，聽覺感應聲波，而嗅覺則感應氣味 （odor）。但氣味又是甚麼來的呢？嚴格來說，「嗅覺感應氣味」這一句未必是對嗅覺最準確的描述。氣味是由嗅覺系統所產生的一種感官經驗（perception），但嗅覺系统真正所接收、所感應的則是各式各樣飄浮於空中的「化合物」（molecules）。為了捕獲這些化合物，我們鼻孔裡鋪滿了數以百萬計的嗅覺受體（olfactory receptors）細胞。化合物一旦跟它們碰觸，受體便會釋出訊號，讓我們產生「聞到」氣味的感覺。
不過化合物種類繁多，多得無可估量，那麼人類又能辨別出多少種氣味呢？在1927年，一篇論文曾提出人類可辨別約一萬種氣味，此說後來成為學界共識。但是在2014年，一份刊登在著名《科學》（Science）雜誌上的研究卻把該共識完全推翻，更將數字大輻調高至一萬億（1 trillion） 1！這無疑是個驚人的數字。只不過，人類的嗅覺雖是如此細膩，奇怪的是，嗅覺受體的種類卻是不合比例的少。人體身上約有四百種嗅覺受體，遠低於聞到的氣味數量。它們是如何應付數以萬億種氣味呢？科學家認為人類的嗅覺受體並非以單對單（one to one）的方式來感應化合物，而是以組合的形式作多對多（many to many）感應。這樣，即使個別受體的種類不多，組合起來所得到的種類卻也可達天文數字了——正如樂高積木的基本種類雖然有限，我們卻能把它們砌成無窮無盡的作品。
在這一集紀錄片中，我們正可從實例中明白到人類嗅覺強大之處。紀錄片第一部份談到一位擁有超級嗅覺的蘇格蘭老太太祖伊·米恩（Joy Milne）。她的鼻子竟可嗅出栢金遜症。
米恩的丈夫在生時，他不幸患上了栢金遜症，最後也因此而過身。不過在丈夫確診頑疾的六年前，米恩已經留意到一些不尋常跡象——她留意到丈夫聞起來的氣味跟以前有所不同。當然，那時候的她沒可能把這種氣味跟栢金遜病拉上關係。後來丈夫因病發而參加相關的治療小組，米恩留意到在其他患者身上，他們也同樣散發著該獨特氣味。米恩自此懷疑那氣味是否跟栢金遜症有點關係。
2012年，當時米恩丈夫已過身，有一次她參加了英國栢金遜症防治協會（Parkinson’s UK）的外展活動。在研究員蒂洛．庫納特（Tilo Kunath）發表演講後，米恩問了一條問題：「栢金遜病人聞起來會跟常人不同嗎？」這條問題讓米恩成了曼徹斯特大學化學系教授珀迪塔．巴倫（Perdita Barran）研究團隊中的其中一員2。
在初步實驗中，庫納特的團隊找來了十二個人，一半為栢金遜患者，另一半為非患者。面對這十二位研究對象，米恩能正確地指出其中十一位的身體狀況。更神奇的是，雖然米恩對其中一位非患者的判斷是錯誤的── 她以為他是患者；後來那位非患者卻真的患上了栢金遜症！由此可見，米恩最初根本並沒有錯判，她只是在該對象病發前就先從他身上嗅出草蛇灰線。所以就結果來說，米恩的準確度可是高達100%。
不過這些氣味是從何而來的呢？巴倫教授也對此問題大感好奇。她們最初直覺以為氣味是從汗水而來的。經過一輪實驗後，團隊卻無法在佈滿汗腺的腋窩處找到該氣味。相反，這些氣味主要在後頸處出現。在機緣巧合下，後來庫納特跟一位皮膚科專家談及此事，那專家立即喊出一詞：脂溢性皮炎 （seborrhea）！團隊循此線索繼續探尋，最終發現栢金遜患者的獨有氣味果然是由皮脂（sebum）而來。
以上提及的研究已在2019年的一份論文中發表出來（米恩在文中被稱為「超級嗅覺專員」 Super Smeller）3。而在該報告中，團隊更分析了患者皮脂裡含有哪些特有的代謝化合物（metabolites），以致產生出該氣味。有了這些資料，團隊就把那些化合物逐一買回來，像熬湯般把它們混在一起，最後讓「超級嗅覺專員」一聞究竟。實驗結果是正面的，「超級嗅覺專員」確認了人工混合的氣味跟患者皮脂中散發的氣味是相近的。
這個研究意義重大，因它藉「超級嗅覺專員」找出了栢金遜患者那獨有氣味的化學成分。只要這些組成的化合物弄清楚，科學家就可以把「超級嗅覺專員」大規模複製出來──以科技製作出相應的「電子鼻」。
紀錄片中段提到一位以色列科學家霍森．海克（Hossam Haick），他是「納米人工鼻」（Nano Artificial Nose （NA-NOSE））的發明者。電子鼻讓醫生能以非入侵性的方法為病人作出檢查及診斷。它的應用範疇當然不限於栢金遜症。無論是癌症、細菌感染、糖尿病等，一切能產生揮發性有機化合物（Volatile Organic Compounds）的身體狀況，電子鼻都能大派用場。它甚至可用於環境監測及食品監測4。
簡單來說，電子鼻跟人類鼻子的原理是一樣的。兩者都是以感應器（受體，receptor）來偵測空氣中的化合物。早期電子鼻所使用的受體是以單對單模式來感應相對應的化合物。大家可想象到，這樣的器材實用性並不高，因為它難以同時探測多樣的化合物。此外，單對單配對亦產生其他問題：若要偵測得準確，受體跟化合物的形狀應盡可緊密配合相連。不過若兩者連繫得太緊密，這種連結則或多或少有不可逆（irreversible）的性質。這樣的話，用不消幾次，該電子鼻就定必報廢了。
有見及此，海克研發的電子鼻並非以單對單的受體來捕獲化合物，他是參考了人類的鼻子，以多對多的模式設計出一系列的納米形受體5。它們能夠感應各種化合物中的各個部件，再各自釋出訊號，交由中央系统把這一大組訊息再作分析。在這些受體中，它們跟化合物的連結並不強，準確度亦非最理想，那麼它是如何正確認出化合物呢？
海克想到一個聰明的解決方法。他把不同的微小受體排列在一平面之上。當化合物落在那平面上，形狀及特性各有不同的各種化合物會跟平面上的不同受體觸碰，從而產生出不同模式（pattern）的訊號。利用人工智能技術，使用已知的化合物來訓練電子鼻，這些模式就可經模式識別（pattern recognition）軟體確認。一經訓練，電腦下次就能利用資料庫中的數據來揭穿樣本中化合物的真面目。
因每一個化合物都是靠多個受體來辨認，即使單一受體並非完全可靠，但無數受體的整體判斷能互補不足，能相互印證，因此它們還是可信的。同時，因受體跟化合物的連結並非最緊密，因此這也把不可逆性的問題一併解決了。
在《超人類系列》紀錄片中，我們更會看見嗅覺能讓病人在手術中減輕痛楚，它能喚起人最深的記憶，它讓嬰兒認出母親，惟獨它能讓食物變得有味道，它能鎮靜人的情緒，它更能令太空人想起故鄉──凡此種種，或者會令我們再想起最初的問題：假如要你放棄身上其中一種感官，你最不願意放棄的是哪一個呢？
還會是嗅覺嗎？
《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31及31A播映。本集於5月15日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。
參考：
- Bushdid C, et al. （2014） Humans Can Discriminate More than 1 Trillion Olfactory Stimuli. Science.
- Morgan J （2016） Joy of super smeller: sebum clues for PD diagnostics. The Lancet Neurology.
- Trivedi DK, et al. （2019） Discovery of Volatile Biomarkers of Parkinson’s Disease from Sebum. ACS Cent Sci.
- Rock F, et al. （2008） Electronic Nose: Current Status and Future Trends. Chem. Rev.
- Vishinkin R and Haick H （2015） Nanoscale Sensor Technologies for Disease Detection via Volatolomics. Small.
責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex