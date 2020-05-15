零距離科學：能聞出柏金遜症的「超級嗅覺專員」

文：盧駿揚 （香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

假如要你放棄身上一個感官，你最不情願放棄的是哪個呢？相信不少人會選擇視覺；喜歡音樂的你也許會認為聽覺也是不可缺少的，但剛剛你有想起嗅覺嗎？嗅覺給人的印象總是沒那麼重要的。比起視覺聽覺，仿佛嗅覺的用處不算太大。但嗅覺真的是不重要嗎？在《零距離科學》超人類系列的最新一集中，就讓我們看看嗅覺在人類感官當中有何特別之處。

感官讓我們跟環境展開互動，使我們得以獲取周遭的各種資訊──視覺感應光線，聽覺感應聲波，而嗅覺則感應氣味 （odor）。但氣味又是甚麼來的呢？嚴格來說，「嗅覺感應氣味」這一句未必是對嗅覺最準確的描述。氣味是由嗅覺系統所產生的一種感官經驗（perception），但嗅覺系统真正所接收、所感應的則是各式各樣飄浮於空中的「化合物」（molecules）。為了捕獲這些化合物，我們鼻孔裡鋪滿了數以百萬計的嗅覺受體（olfactory receptors）細胞。化合物一旦跟它們碰觸，受體便會釋出訊號，讓我們產生「聞到」氣味的感覺。

不過化合物種類繁多，多得無可估量，那麼人類又能辨別出多少種氣味呢？在1927年，一篇論文曾提出人類可辨別約一萬種氣味，此說後來成為學界共識。但是在2014年，一份刊登在著名《科學》（Science）雜誌上的研究卻把該共識完全推翻，更將數字大輻調高至一萬億（1 trillion） 1！這無疑是個驚人的數字。只不過，人類的嗅覺雖是如此細膩，奇怪的是，嗅覺受體的種類卻是不合比例的少。人體身上約有四百種嗅覺受體，遠低於聞到的氣味數量。它們是如何應付數以萬億種氣味呢？科學家認為人類的嗅覺受體並非以單對單（one to one）的方式來感應化合物，而是以組合的形式作多對多（many to many）感應。這樣，即使個別受體的種類不多，組合起來所得到的種類卻也可達天文數字了——正如樂高積木的基本種類雖然有限，我們卻能把它們砌成無窮無盡的作品。

人類的嗅覺非常強大，雖然只有三百多種嗅覺受體，卻或可分辨出上億種氣味。

在這一集紀錄片中，我們正可從實例中明白到人類嗅覺強大之處。紀錄片第一部份談到一位擁有超級嗅覺的蘇格蘭老太太祖伊·米恩（Joy Milne）。她的鼻子竟可嗅出栢金遜症。

米恩的丈夫在生時，他不幸患上了栢金遜症，最後也因此而過身。不過在丈夫確診頑疾的六年前，米恩已經留意到一些不尋常跡象——她留意到丈夫聞起來的氣味跟以前有所不同。當然，那時候的她沒可能把這種氣味跟栢金遜病拉上關係。後來丈夫因病發而參加相關的治療小組，米恩留意到在其他患者身上，他們也同樣散發著該獨特氣味。米恩自此懷疑那氣味是否跟栢金遜症有點關係。

2012年，當時米恩丈夫已過身，有一次她參加了英國栢金遜症防治協會（Parkinson’s UK）的外展活動。在研究員蒂洛．庫納特（Tilo Kunath）發表演講後，米恩問了一條問題：「栢金遜病人聞起來會跟常人不同嗎？」這條問題讓米恩成了曼徹斯特大學化學系教授珀迪塔．巴倫（Perdita Barran）研究團隊中的其中一員2。

在初步實驗中，庫納特的團隊找來了十二個人，一半為栢金遜患者，另一半為非患者。面對這十二位研究對象，米恩能正確地指出其中十一位的身體狀況。更神奇的是，雖然米恩對其中一位非患者的判斷是錯誤的── 她以為他是患者；後來那位非患者卻真的患上了栢金遜症！由此可見，米恩最初根本並沒有錯判，她只是在該對象病發前就先從他身上嗅出草蛇灰線。所以就結果來說，米恩的準確度可是高達100%。

不過這些氣味是從何而來的呢？巴倫教授也對此問題大感好奇。她們最初直覺以為氣味是從汗水而來的。經過一輪實驗後，團隊卻無法在佈滿汗腺的腋窩處找到該氣味。相反，這些氣味主要在後頸處出現。在機緣巧合下，後來庫納特跟一位皮膚科專家談及此事，那專家立即喊出一詞：脂溢性皮炎 （seborrhea）！團隊循此線索繼續探尋，最終發現栢金遜患者的獨有氣味果然是由皮脂（sebum）而來。

經米恩確認，人工混合的化合物跟柏金遜患者身上散發的氣味相近。科學家也愈清楚那種氣味是由甚麼化合物所組成。

以上提及的研究已在2019年的一份論文中發表出來（米恩在文中被稱為「超級嗅覺專員」 Super Smeller）3。而在該報告中，團隊更分析了患者皮脂裡含有哪些特有的代謝化合物（metabolites），以致產生出該氣味。有了這些資料，團隊就把那些化合物逐一買回來，像熬湯般把它們混在一起，最後讓「超級嗅覺專員」一聞究竟。實驗結果是正面的，「超級嗅覺專員」確認了人工混合的氣味跟患者皮脂中散發的氣味是相近的。

這個研究意義重大，因它藉「超級嗅覺專員」找出了栢金遜患者那獨有氣味的化學成分。只要這些組成的化合物弄清楚，科學家就可以把「超級嗅覺專員」大規模複製出來──以科技製作出相應的「電子鼻」。

紀錄片中段提到一位以色列科學家霍森．海克（Hossam Haick），他是「納米人工鼻」（Nano Artificial Nose （NA-NOSE））的發明者。電子鼻讓醫生能以非入侵性的方法為病人作出檢查及診斷。它的應用範疇當然不限於栢金遜症。無論是癌症、細菌感染、糖尿病等，一切能產生揮發性有機化合物（Volatile Organic Compounds）的身體狀況，電子鼻都能大派用場。它甚至可用於環境監測及食品監測4。

有不少疾病均會產生出揮發性有機化合物。我們將來或能以電子鼻把它們偵測辨認出來。

經檢測對象呼出的氣體，電子鼻能夠分析出當中所含有的化合物，因此醫生能以非入侵性的方式為病人作出診斷。

簡單來說，電子鼻跟人類鼻子的原理是一樣的。兩者都是以感應器（受體，receptor）來偵測空氣中的化合物。早期電子鼻所使用的受體是以單對單模式來感應相對應的化合物。大家可想象到，這樣的器材實用性並不高，因為它難以同時探測多樣的化合物。此外，單對單配對亦產生其他問題：若要偵測得準確，受體跟化合物的形狀應盡可緊密配合相連。不過若兩者連繫得太緊密，這種連結則或多或少有不可逆（irreversible）的性質。這樣的話，用不消幾次，該電子鼻就定必報廢了。

有見及此，海克研發的電子鼻並非以單對單的受體來捕獲化合物，他是參考了人類的鼻子，以多對多的模式設計出一系列的納米形受體5。它們能夠感應各種化合物中的各個部件，再各自釋出訊號，交由中央系统把這一大組訊息再作分析。在這些受體中，它們跟化合物的連結並不強，準確度亦非最理想，那麼它是如何正確認出化合物呢？

海克想到一個聰明的解決方法。他把不同的微小受體排列在一平面之上。當化合物落在那平面上，形狀及特性各有不同的各種化合物會跟平面上的不同受體觸碰，從而產生出不同模式（pattern）的訊號。利用人工智能技術，使用已知的化合物來訓練電子鼻，這些模式就可經模式識別（pattern recognition）軟體確認。一經訓練，電腦下次就能利用資料庫中的數據來揭穿樣本中化合物的真面目。

因每一個化合物都是靠多個受體來辨認，即使單一受體並非完全可靠，但無數受體的整體判斷能互補不足，能相互印證，因此它們還是可信的。同時，因受體跟化合物的連結並非最緊密，因此這也把不可逆性的問題一併解決了。

在《超人類系列》紀錄片中，我們更會看見嗅覺能讓病人在手術中減輕痛楚，它能喚起人最深的記憶，它讓嬰兒認出母親，惟獨它能讓食物變得有味道，它能鎮靜人的情緒，它更能令太空人想起故鄉──凡此種種，或者會令我們再想起最初的問題：假如要你放棄身上其中一種感官，你最不願意放棄的是哪一個呢？

還會是嗅覺嗎？

合適的香氣甚至有鎮靜及止痛作用。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31及31A播映。本集於5月15日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

參考：

Bushdid C, et al. （2014） Humans Can Discriminate More than 1 Trillion Olfactory Stimuli. Science. Morgan J （2016） Joy of super smeller: sebum clues for PD diagnostics. The Lancet Neurology. Trivedi DK, et al. （2019） Discovery of Volatile Biomarkers of Parkinson’s Disease from Sebum. ACS Cent Sci. Rock F, et al. （2008） Electronic Nose: Current Status and Future Trends. Chem. Rev. Vishinkin R and Haick H （2015） Nanoscale Sensor Technologies for Disease Detection via Volatolomics. Small.

責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex