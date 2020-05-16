巴西總統鼓勵「反社交距離」，1個月走掉2任衛生部長、鄰國也抨擊

（中央社）巴西「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情迅速蔓延，上一任衛生部長曼德塔下台不到一個月，新衛生部長泰克昨（15）日也辭職，使巴西的醫療衛生和抗疫工作雪上加霜。

泰克（Nelson Teich）昨天在衛生部大會堂召開記者會宣布辭職，但沒有解釋讓他做出此決定的原因，也拒絕回答現場媒體記者的提問，只說「生命是由眾多選擇串聯成的，而今天我選擇離開」。

泰克還說，當初他接受總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的邀請接替曼德塔（Luiz Henrique Mandetta），不是因為職位，而是因為他認為自己可以幫助巴西和人民。

Photo Credit:AP/達志影像 巴西衛生部長Nelson Teich上任不滿一個月就離職

為何衛生部長要在疫情危急時離職？

儘管泰克沒有解釋辭職理由，如同曼德塔，泰克也和波索納洛在採取對抗武漢肺炎措施方面，有很多地方意見相左。

像是使用氯奎寧（Chloroquine）治療武漢肺炎。儘管沒有科學證明此藥物的療效，波索納洛堅持衛生部應批准公立醫療體系廣泛使用氯奎寧治療2019冠狀病毒疾病。

還有波索納洛下令在疫情當下擴大基礎民生服務，包括美容院、理髮院和健身院，捍衛馬上放寬社交隔離措施，泰克也不贊成。

武漢肺炎在巴西爆發以來，巴西衛生部遵循國際衛生組織（WHO）的指示，建議各州和市政府採取社交隔離措施，但波索納洛一直捍衛只隔離老年人和慢性病患者等高風險族群，並帶頭違反保持社交距離，且最近幾天才開始戴口罩。

昨天波索納洛與企業家進行視訊會議，鼓勵企業家對採取社交隔離措施的地方首長施壓，恢復經濟商業活動，還說，

「因為這些無稽的關閉措施，為了保護眼前的生命，代價將是未來失去更多生命」。

波索納洛還說，所有內閣都是他的政治任命，如果不能與他站在同一陣線，同仇敵愾，波索納洛隨時都可以撤換。

隨著泰克辭職，技術派內閣成員都非常擔心疫情當下，沒有一位可信服的專業人士帶領衛生部，波索納洛引領巴西走上錯誤之路而自毀國家形象。

全國衛生局長委員會（Conass）也發表聲明指出，巴西疫情嚴重，公共衛生面臨史上最大挑戰，

「衛生高層不穩定，缺乏協調和明確行動，是健康和生命的敵人」。

在泰克辭去衛生部長職位的同一天，巴西衛生部更新疫情報告，過去24小時巴西新增824例死亡、1萬5305例確診，累計1萬4817例死亡、21萬8223例確診；8萬4970例康復。

巴西防疫效果不佳，鄰國也擔憂

致死率在南美洲居首的巴西，如今已成為鄰國的一大隱憂，而這些國家的領袖，無論是巴西總統波索納洛的盟友還是對手，都不乏對他批評。

3月初巴拉圭開始出現武漢肺炎確診病例後，對波索納洛頗有好感的巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）即下令封鎖與巴西邊界，並派遣軍隊駐守邊界，挖溝架鐵籬，阻止巴西人越界到巴拉圭。

巴拉圭公共衛生和社會福利部副部長羅梅洛（Juan Carlos Portillo Romero）告訴巴西媒體，巴拉圭和巴西兩國政府關係密切，但由於巴西確診和死亡病例持續增加，當務之急是保護巴拉圭人民的健康。

羅梅洛指出，巴拉圭的病例都是境外移入，尤其是來自巴西，所以從巴西返國的巴拉圭人，都必須先接受隔離檢疫，之後才可以返回各自的家。

根據官方數據，人口約700萬人的巴拉圭，截至11日累計724例確診、10例死亡，是南美洲疫情控制較好的國家之一。

阿布鐸上週表示，還不打算重新開啟邊界，巴西是巴拉圭抗疫的最主要威脅。

巴西和巴拉圭媒體也報導，寒夜中巴拉圭人在連結巴西伊瓜蘇（Foz de Iguacu）和巴拉圭東方市（Ciudad del Este）的友誼橋排隊等候入境巴拉圭。

由於許多在巴西、特別是在聖羅工作的巴拉圭人染病，令巴拉圭當局更加擔憂。

巴拉圭金融分析中心（Cadep）調查員馬錫（Fernando Masi）指出，巴拉圭沒有其他選擇，唯一出路是關閉邊界以遏制疫疾在國內傳播，「巴拉圭的醫療體系不健全，如果冠狀病毒在國內大流行，後果將不堪設想。」

馬錫說，巴拉圭與巴西兩國的政治經濟關係一向良好，但波索納洛政府抗疫無力，使得巴拉圭只能尋求自保；而事實證明，疫情當下關閉兩國邊界的決定，是正確選擇。

阿根廷《國家報》（La Nacion）報導，阿根廷也持續關閉與巴西和其他鄰國的陸海空邊界，只有科林特斯省（Corrientes）的邊境城市Paso de los Libres開放讓兩國人民出入，但從巴西返國的阿根廷人，必須先接受隔離檢疫，之後才可以各自返家。

阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）說，巴西是對抗武漢肺炎的壞榜樣。艾柏托是巴西總統波索納洛的政治敵人，彼此針鋒相對，就算在疫情爆發前，兩人也從未坐下來好好談過。

上星期艾柏托向當地媒體說，

重經濟者，最後只能面對屍骨成堆。他寧可工廠空無一人，是因為工人在家隔離抗疫，而不是因為感染新型冠狀病毒生病或病死。

阿根廷外交部長索拉（Felipe Sola）也說，巴西選擇冒險維持經濟活動，而阿根廷選擇尊重人民的生命，「巴西顯然缺乏英明的領袖帶領抗疫，三級政府行事不一致」。

截至11日，人口約4000萬的阿根廷，累計6021例確診、305例死亡。

除了巴拉圭和阿根廷外，其他與巴西交界的南美國家，包括烏拉圭、玻利維亞、秘魯和哥倫比亞，也都對巴西疫情持續擴大的情況表示擔憂。

像是與巴西共享亞馬遜河的秘魯和哥倫比亞，就密切注意亞馬遜州府瑪瑙斯（Manaus）的疫情發展、死亡人數，以及缺乏病床、醫療器材等問題。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範