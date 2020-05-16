一千頁的廢話，如果你真的想讀，可以從結論一章開始讀，因為它把廢話總結一次，等同堆填區，廢物較為集中，當然，也很臭。

讀了幾個章節，報告之廢，最少數到十處，先以7.21元朗事件一章為例：

1）淡化事件，把白衣人襲擊描述為「與黑衣人衝突」

眾所周知，現場直播影片亦清晰可見，白衣人在元朗站對在場人士無差別攻擊，大堂、電梯與月台上遇襲的人穿著不同顏色衣服，但報告第一次描述襲擊事件時，所用描述卻是「白衣人與黑衣人衝突」：「約70名白衣人走進元朗站，部分人手持藤條和木棍，在車站內與大約100名黑衣人發生衝突。」（10.13、10.14）

隨後多次描述事件，均有意無意描繪成兩個陣營之衝突，例如白衣人沿電梯追打市民上月台一幕，報告以列舉事實的形式寫作：「他們襲擊正前往上層月台的黑衣人，黑衣人則以雨傘還擊或自衛。」（第10章37頁）事實上，當時在電梯上倉皇逃生的人，大部分不是穿黑衣。

車廂中打人一幕，報告形容：「多名白衣人在月台上挑釁和毆打站在列車車門的黑衣人，並向車廂內的人士投擲物件，車廂內的黑衣人打開雨傘保護自己。」（第10章38頁）繼續強調白衣人與黑衣人衝突，事實上很多普通乘客亦被打，報告只略提一句。如此寫法，用心良苦，但扭曲事實，此報告之所謂嚴謹，可見一斑。

2）扭曲事實，旨在各打五十大板

為何監警會報告竟然連事實也不弄清楚，讀到（10.68）就明白，因為監警會一直都想把7.21白衣人襲擊，定性為「集體毆鬥」：「市民對7月21日事件的觀感被誤導，包括把元朗站內的事件認定為單方面、無差別的恐怖襲擊，而實際上是當時雙方都有大量參與者進行集體毆鬥引發……」如此「定性」，根本無視事實，亦無重視誰有組織有預謀打人，誰人手執武器，誰人先挑起爭端。

Photo Credit: AP / 達志影像

3）以荒唐理由為警方開脫

元朗7.21當晚，警察999電話接獲大量報案，監警會竟以此為警隊行動遲緩開脫：

「……某些人試圖蓄意令999系統超出負荷或癱瘓，導致訊息含糊不清，削弱各個指揮中心的效能，令他們無法清晰了解實際發生的情況，亦影響他們有效並及時地部署資源處理事件。」（10.67）

然而，監警會報告亦寫明了，其實警察早一兩天接獲大量線報，早兩三小時亦有警車巡邏，得知有白衣人聚集，元朗警區亦部署了七十名快速應變部隊。（10.10b，資料應是首次披露） 所以，不是沒有人，是有人不用；不是不知道，是視若無睹，999報案中心當時接到幾百個求助電話，根本不礙事，更不會影響警隊部署，監警會為警隊找到這個理由開脫，又是用心良苦。

4）千錯萬錯，都是溝通公關的錯

警隊當晚行動遲緩，監警會亦有批評，乃因未能及時收集及整理行動情報，沒有及早採取行動防範，錯失介入事件之機會（10.137），還提及一個原因，是沒有留意新聞直播與網上訊息。（你信嗎，反正監警會相信了）

對於其他指控，例如當晚一位督察回應態度欠佳？「要加強傳媒培訓」（10.127）；警察同白衣人拍膊頭？「拍膊頭不代表勾結」（10.123）；警黑勾結傳聞發酵？「警隊錯過澄清的黃金機會」（10.135）。

總之，千錯萬錯，都是溝通的錯、沒有睇直播之錯、事後公關補鑊不力的錯、市民打太多999之錯。

5）顧左右而言講廢話

報告中亦有另外章節討論個別話題，例如第十三章，有關警員身份識別問題。監警會報告這一章，一半是警方自說自話解釋政策，另一半冠冕堂皇找來英國一間大學的報告，談談世界各地如何處理，結論就是符合國際慣例。

市民最關心的是，制度雖然在，但警員違規，不出示委任證、遮遮掩掩、無法辨認、無從投訴等根本問題，在報告中完全消失。

Photo Credit: AP / 達志影像

以下則是「總結」一章的廢料發現報告：

6）空有「監警」之名，批評示威者為實

明明是檢視警方行為，但批判示威者的說話卻放到總結一章的最前部分：

「雖然警方在該些事件的處理手法有改善空間，尤以元朗事件為甚，然而，有人隨後在網上發表仇恨言論，加上不時在警察宿舍進行威嚇行為，均演變成缺乏或毫無事實基礎的公然文宣，藉以抹黑警隊及阻礙警務人員執行維持法紀的職責。」（16.4）

試問一句，你是監警會，還是監民會？

7）報告頻密引用警察話語和藍絲說法

例如：照單全收警務處長用語，謂示威暴力是「早期恐怖主義」（16.8），「近乎恐怖主義」（16.33a）、「扯向一個恐怖主義的年代」（16.47）。監警會主席被記者問到為何用「恐怖主義」字眼，梁定邦竟乾脆說這是處長講的。一哥講，就信了。

例如：形容本港經濟受打擊，皆示威造成（16.9），絕口不提延綿不絕的示威源自政府不理民意、拖延時間，更絕口怒火不息源自警察濫用暴力。

例如：提及示威者以互聯網「散播仇警言論及毫無根據的聲稱」（16.10），但絕口不提同樣的仇恨言論、起底、不實訊息，也出現於建制愛國陣營的言論。

8）沒有調查過但又可以落結論

談到周梓樂與陳彥霖之死，報告以肯定口吻說屬於揣測、沒有根據與警察有關（16.11），但監警會一直自稱沒有「調查權」，而這份報告亦沒有專門檢視這兩宗死亡事件，為何可以說得如此肯定？

9）盲信警隊高層

報告謂：

「過去數個月的事件都被相片及錄影鉅細無遺地記錄下來，實屬史無前例。從可靠的錄影片段或其他來源，若發現有證據顯示警務人員使用武力超出可容許的尺度，縱然沒有投訴，相信處長亦會秉公辦理。」（16.39）

得個信字，事發到現在，眾多濫用暴力的畫面輕而易見，所謂秉公，都屬輕輕放過，監警會又會收貨。

10）開宗明義為警察說話

報告總結尾二一段說得很白，這才是報告的初衷：

「希望是次審視報告讓大眾更加明白，在暴力面前警方扮演的角色及在法律上需要肩負的責任。」（16.47）

這份報告，不談投訴及具體警員違規事例，因為調查中，只談「大環境」。

但「大環境」則由於監警會沒有調查權又沒有傳召權，只能聽警方一面之辭。

即是說，警方喜歡講就講，對自己有利的就講，反正監警會就信了。

監警會報告總結部分，尾二的一段，寫明「監警觀察」，用了「似乎意味著香港社會正被扯向一個恐怖主義的年代」，記者問監警會主席梁定邦如何調查得出這個結論，他竟然說「呢個唔係結論，係警務處長自己講」。吓？長篇大論一千頁，原來結尾壓軸的「結論」，不是監警會意思，是鄧炳強的意思。段落標題是「監警觀察」，原來是「一哥觀察」，他說了，你就信，你就用，還要用在結論篇的結論之中，還挪用為「監警觀察」。梁定邦這段話，彰顯了監警會本質，它不是「監察警察」，而是被警察牽著鼻子走。

Photo Credit: AP / 達志影像

不要忘記，特區政府本來請來國際專家警政五人組，期望粉飾太平，五位專家最後恥與為伍、集體跳船。監警會先天殘障，用人又側埋一邊，報告未曾出世已成為國際棄物，千頁報告連同監警會，可直送堆填區。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

相關新聞︰

相關評論：

責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex