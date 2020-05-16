大自然大不同：香港獼猴無啖好食唯有食泥？

文：劉善茗

圖：香港電台

以食為天的生存之道

香港野生猴子品種包括獼猴、長尾獼猴以及牠們的雜交種。俗語有云「甩繩馬騮通山走」，要覓得這共約30個野生猴群、約1,800隻猴子的敏捷身影，可以到香港新界西南一帶。在這一帶山頭賞景，不難從水塘邊、涼亭頂、馬路上發現猴群蹤跡。

香港目前大約有30個野生猴群，品種包括獼猴、長尾獼猴以及牠們的雜交種。

第N代的移民後裔

說起這些依山而生、傍水而活的猴子猴孫，不得不提及牠們祖先的故事。雖然港島區在50年代還有原始獼猴的紀錄，不過現時普遍認為，時過境遷，原始族群已因都市發展而從林中消失。而活躍於九龍山脈之間的現存獼猴，則是從外地引入後放生的移民後裔。

這群活躍於九龍山脈之間的獼猴，相信是從外地引入後放生的移民後裔。

水塘、馬錢和馬騮

選擇放生獼猴的原因眾說紛紜，其中一種最多人聽過的說法，就與一個水務工程和一種植物有關。

港英政府因應人口增長，自1901年起動工興建香港第四個水塘——九龍水塘。工程期間，有人發現水塘附近滿是名為「馬錢」的小灌木。馬錢是一種含有毒生物鹼的植物，其呈橙色的成熟果實雖像小桔，但人畜進食後皆會中毒，重則更可致命。

長在水塘附近的馬錢，引起公眾憂慮果子跌到水塘會令毒素於水中擴散。由於馬錢是獼猴非常喜愛的食物，因此有人放生獼猴，希望借牠們的口腹之慾，吃盡馬錢以保食水安全。這幾隻獼猴，就是今日塘邊猴群的祖先。

猴群依水塘而生，常接觸人類，小猴不時會在馬路上玩耍嬉戲。

愛咬果子也吃泥

除馬錢以外，如楊梅及白桂木等植物的花葉、果實、根芽以至樹皮，都是香港猴子食物的來源。猴群因「馬錢」而生的故事真偽，我們很難證實。但在作為牠們糧食的植物中，不難發現生物鹼等毒素。聰明的猴子會避開毒性最烈的植物部位，例如，牠們不吞食銀合歡的果子，只會取其芽及莢。

如楊梅及白桂木等植物的花葉、果實、根芽以至樹皮，都是香港野生猴子食物的來源。

這隻小獼猴將果實暫時存放在牠的「頰囊」中。

令人意想不到的是，獼猴更會以泥為食。一篇有關香港獼猴吃泥行為的學術論文，就觀察了牠們的食土習慣，並推測背後原因。另一方面，本集紀錄片也拍下了猴群將滿手橙紅色泥土塞進嘴巴的有趣片段。

無啖好食唯有食泥？

根據觀察，獼猴間不論老幼也有吃土行為。牠們會用指甲刮削或以手刷掃泥土表層，收集成泥球再放進口中。有時牠們亦會以牙啃咬緊實的土地，再直接將泥麈吃進肚裡。獼猴沒有固定的吃泥時間，但較常在上午較晚時刻和午後進行，牠們會突然暫停正進行的活動，走到某處尋找合適的橙紅色泥土進食。

不論雌雄老幼，獼猴也有以泥為食的習慣。

香港獼猴的吃土習慣，是為了泥土本身？還是泥土裡的小昆蟲？學者相信是前者，因為牠們會回到固定地點挖泥，日積月累更挖出一個又一個深坑大洞。猴子們只進食充滿鐵質的橙紅色土壤，相信是因為這些塵土有助中和及吸收其他糧食中的金屬物質。

餵飼，是好心做壞事

實際上，其他文獻也推斷過，不少靈長類動物以泥為食，很可能源於族群因人為活動而備受壓力。值得注意的是，根據觀察，香港的野生猴子們，在假日被遊人過度餵飼後，更常出現吃泥行為。泥土得以成為猴子的「食物金字塔」一員，可能與能助獼猴消化、解毒有關。

這是其中一個猴群的大公猴。學者推測，吃泥行為可能有助靈長類動物維持或增加族群數量。

先勿論人們帶來的食物是否適合猴子消化，單單是過去多年來市民的餵飼行為，亦已令本地野生猴子數目大增，影響林間生態平衡。漁農自然護理署為了令猴群得以回歸林間覓食，近年亦已在郊野公園種植約30萬棵適合獼猴食用的植物。

正如馬錢是猴子的糧食、生物鹼亦可由其他物質中和，大自然自有一套規律。隨意打破這套叢林法則，恐怕會對整個生態系統帶來深遠影響。真正喜愛大自然的人，相信會放下干預的想法，用最感恩的心觀賞及珍惜這相互作用、細膩神奇的生態系統。

香港電台生態紀錄片《大自然大不同》逢星期日晚上8時30分於港台電視31播映，本集5月17日播放；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

延伸閱讀：

Burton, Frances & Bolton, K. & Campbell, Viviana. (1999). Soil-eating behavior of the hybrid macaques of Kowloon.

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex