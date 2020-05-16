總統府電腦傳遭駭客入侵並散布文件，總統府報案處理：「內容非事實」

總統府傳出遭駭客入侵，昨（15）日下午，部分媒體記者相繼收到署名「總統府」的2封密函，內容與民進黨總統提名初選及520前的內閣人事布局有關。總統府昨日晚間發布聲明指，這2封黑函是遭有心人士變造、偽造，已經向刑事警察局報案，相關單位已經啟動調查。

信件提及黨內初選和新內閣人事，總統府：內容拼貼造假

《中央社》報導，信件夾帶數個PDF檔，內容看似為總統府幕僚記錄總統蔡英文4月與行政院長蘇貞昌兩次會面，會面前幕僚幫總統所準備的資料。

《自由時報》報導，今日上午帳號「ser lo」又接連寄出新郵件，在這批流出且遭到竄改的文件中，包括府內高層人士，針對目前內閣人事的安排，包括文化部、NCC、促轉會、原民會、總統府資政、監察委員等人事建議。

《中央社》報導，總統府發言人室15日晚間表示，稍早媒體記者接獲來源不明、假稱「蔡英文陰謀」的會議紀錄形式文件，透過電子郵件以黑函形式散布，經瞭解該信件為偽變造的文件，內容為臆測拼貼，非屬事實，請各媒體勿引用。總統府也已經向刑事警察局報案，相關單位已啟動調。

黨政人士表示，經查這是有心人士以偽造、變造的文件，屬於黑函，意圖混淆視聽。針對這項重大資安事件，已向刑事局報案，相關單位已經啟動調查。

高虹安：內部外部都要清查

《中央社》報導，對於這起資安事件，民眾黨立委高虹安今天回應媒體詢問時評論，總統府電腦傳出遭駭客入侵並不意外，因為從今年三月開始就有很多的能源或醫療、甚至半導體和電子大企業都遇到資安攻擊，這類資安攻擊有個特色就是都是屬於比較偏向APT攻擊。

高虹安指出，「這類APT攻擊是目前資安攻擊最難防禦的一種」，駭客進行攻擊是「持續性」並且「非常針對某特定目標」。

高虹安也透過影片回應媒體，表示發現駭客的方式是因為有以「總統府」名義寄出的電子郵件給記者，其中有附帶的pdf檔案。先不談檔案的內容，單從技術上來說，就是總統府的電子郵件信箱已經被入侵，才可能以「假冒名義」的方式發送訊息出去。

高虹安指出，這是個非常嚴重的問題，不是1、2個幕僚的個人電腦或公務電腦被入侵而已，而是整個總統府的mail server都已經可能被看光。但從另一方面來看，駭客若是選擇使用總統府信箱發信，他也可能不是從外面「駭」進去，而是可能從幾個握有總統府電子信箱帳密的人那邊「取得帳密」後登入發出。

高虹安認為，因此總統府除了報警清查外部連線紀錄之外，內部人員也應該清查，是不是有持有信箱登入權限的人，沒有保管好他的權限，或甚至他「自己」就是那個把檔案寄出來的人。

《中央社》報導，警政署刑事警察局表示，總統府報案內容如報載所述，正積極偵辦中。此調查局資安工作站在局長呂文忠指示下，一早就開會主動了解案情，蒐報網路駭客動態，追查任何有關線索。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範