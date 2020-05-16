第9天「零確診」，陳時中：做好防疫就能舉辦畢業典禮「打水球」

中央流行疫情指揮中心今（16）日表示，國內今日無新增病例，指揮官陳時中今天早上也和防疫團隊到餐廳吃滷肉飯，推廣「防疫新生活」；針對學校舉辦大型活動、觀光局推動國內旅遊、大眾運輸等解禁時程，陳時中表示，只要可以維持社交距離或是戴口罩「沒有不行」，現在目標就是在新的限制裡也能正常生活。

昨（15）日新增332例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬8988例(含6萬7856例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，389人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計456萬8116例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國146萬6939例、俄羅斯26萬2843例、英國23萬6711例、西班牙23萬183例及義大利22萬3885例為多；病例中30萬6613例死亡，以美國8萬8560例、英國3萬3998例、義大利3萬1610例、法國2萬7529例及西班牙2萬7459例為多。

陳時中今天也表示，昨天衛福部召開1次跨國視訊會議，共有14國參加，討論武漢肺炎的防治檢討，參與會議的時候人數、層級都比以往多，外界很好奇台灣推動的相關措施，提出一些細節的問題。

會議中也跟大家報告這段時間進行管制，在哪些時間點做了哪些事情，大家對於台灣參加WHA表達支持，主要聚焦在實施的作為討論比較多。陳時中說，希望台灣的經驗可以成為自由民主國家中更好的防疫典範。

畢業典禮打水球、畢業旅行可以辦嗎？陳時中：沒有不行

有媒體詢問，因應畢業季到來，很多學校還是擔心群聚傳染風險，對於畢業典禮是否舉辦感到猶豫，對此陳時中表示，指揮中心沒有認為「一定要停辦」。他也知道這對很多人來說都會是重要回憶，他會希望學校可以和各個社區防疫所討論看看適合的防疫方式，他建議維持基本的社交距離，或是戴口罩來因應，相信學校對學生有足夠的管理能力，因此並沒有「不能舉行」。

另外陳時中也說，還有收到高中生詢問能不能辦「畢業前」的水球大戰活動，也規畫了戴眼罩、口罩來打水球等措施，陳時中笑稱，「我實在很想建議可以」但也是希望學校與社區防疫組討論，若能把相關防護做好，相信這會是很好的回憶。

陳時中表也示，他也收到很多學校詢問「畢業旅行」能不能舉行？陳時中表示，其實小規模的畢業旅行，就像是平常到學校上課一樣，同班級的人在同一個教室裡，那同一台遊覽車也是差不多的空間，只要注意到相關住宿等安排就好。

交通部三階段觀光防疫鬆綁？陳時中：還是要看疫情

交通部長林佳龍昨（15）日已經表示，6月1日起在維持社交距離下，將放寬台鐵、高鐵「雙鐵」的車內飲食限制，但飲食完畢後仍須戴口罩；若疫情持續平緩，預計8月1日解除雙鐵車內飲食管制，列車將恢復販售便當、取消類梅花座、解除桃園機場航廈出入口管制等，另遵照疫情指揮中心指示，逐步取消強制戴口罩、量體溫及社交距離限制。

另外交通部觀光局也推出「三階段觀光防疫鬆綁」，將觀光相關運輸分為三階段開放，第一階段實施期程為5月27日至7月31日，將先行推動防疫旅遊及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施；第二階段為8月1日至10月31日，推動國旅振興方案，鬆綁部分公共運輸管制。第三階段為10月1日至12月31日，主要重點為國際觀光旅遊及邊境管制逐步開放。

對此陳時中表示，交通部相關規劃應該是說「超前準備」，還是要看台灣的疫情和全球疫情的變化。現階段他認為，搭乘大眾運輸工具時，還是建議乘客戴口罩，因為在大眾運輸中要維持安全社交距離並不容易，即使管制逐漸鬆綁，「個人防護還是不能太快就解禁」。

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核稿編輯：楊士範