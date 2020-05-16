【東南亞週報】寮國擬建第六座水壩引泰國反彈｜柬埔寨通過反洗錢法案｜大馬行管令四度延至6月上旬

編譯：荊柏鈞、鍾依吟、柯昀伶、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第66期，為讀者挑選2020年5月9日至5月15日期間，有關寮國、泰國、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、印尼、及新加坡等國的六則東協區域大事。

寮國、泰國｜寮國提建第六座水壩 泰國東北居民反彈

寮國政府5月11日向湄公河委員會（MRC）提出興建薩納坎（Sanakham）水壩的計畫，由於該水壩選址在寮國西北部邊界與泰國接壤處，引發泰國東北部湄公河沿岸8個府的居民反對。

薩納坎水壩預計耗資20億7,300萬美元（約新台幣90.2億元）興建，由中國五大國有電力集團之一的大唐國際發電股份有限公司旗下子公司負責開發，計畫於本年動工，若順利於2028年完工並運作，發電產能可達684百萬瓦特（megawatts）。這無疑展示寮國政府致力兌現「亞洲電池」的稱號，盼於2030年前實踐向鄰國輸出約20,000百萬瓦特電力的計畫。

然而，這項提案聽在泰國東北部湄公河沿岸居民的耳裡卻很不是滋味，擔憂薩納坎水壩會加劇已日漸浮現的乾旱，以及河川生態、農漁業生計受創等問題。尤其湄公河水位已在過去一年降至歷史低點，人們紛紛把矛頭指向水壩，居民代表Aomboon Thipsuda便直言，實無必要興建新水壩，這只會讓已經脆弱不堪的環境及仰賴河流營生居民的處境雪上加霜。

這項提案目前將進入MRC的初步磋商程序，通常歷時6個月，期間其他MRC成員國包括泰國、柬埔寨及越南可審視提案並評估跨境影響，進而對內容作出修正建議，但不能否決。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為寮國境內、主要輸出電力至泰國的南通2號（Nam Theun 2）水壩，照片攝於2010年10月24日。

柬埔寨｜力拼除名 內閣通過反洗錢法案

甫因防制洗錢及恐怖主義融資方面存有戰略性缺陷，而遭歐盟執委會列入高風險名單的柬埔寨，在5月15日內閣會議上通過反洗錢及恐怖主義融資暨反資助大規模毀滅性武器擴散法案，以具體行動展示當局打擊洗錢的決心。

柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）表示，這項法案旨在針對資助大規模毀滅性武器擴散問題，界定管控、預防、遏制、取締、及消除柬埔寨境內洗錢與恐怖主義融資的方式，且符合國際現行標準，與會首長未對法案內容作任何更動，全體無異議通過，將送交國民議會審議。

儘管派西潘並未對柬埔寨遭歐盟列名一事多作回應，柬埔寨資深政治分析家倪米斯（Meas Nee）則認為這次內閣會議對於回應歐盟的關切至關重要，尤其是自邊境攜入高額美金，以及國家投資與博弈產業之間出現不尋常之處的傳言甚囂塵上，當局有必要落實改革並妥善釐清疑慮，避免造成經濟衝擊。

柬埔寨2004年6月加入亞太洗錢防制組織（APG）及防制洗錢金融行動小組（FATF），後於2019年2月遭FATF列入「灰名單」，亟欲藉法規改革擺脫負面標籤以重振投資人信心。

Photo Credit：AP / 達志影像 柬埔寨總理洪森

馬來西亞｜大馬行管令四度延至6月上旬

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）5月10日宣布，雖然疫情趨向緩解、由於抗疫措施未達預期成效，原定於5月12日結束的行動管制政策（Movement Control Order）將延長4周、直至6月9日為止。行動管制政策最初於3月18日公告實施，在管制期間非必要商業活動將暫時停止營業、各級學校亦暫時關閉，而所有國內和國際的旅行都在禁止範圍。

慕尤丁表示，馬來西亞截至5月9日止，已累積有6,589宗「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診案例及108宗死亡案例，而康復者已達到4,929人、超過總體確診案例的75%。此外，馬來西亞全國目前有94.4%的區域因為在兩週內未被檢出新案例而被劃為「綠色區域」（green zones）。

不過，馬來西亞政府已於5月4日起重啟大部分商業活動，改為實施「有條件行動管制政策」（Conditional Movement Control Order），唯宗教活動以及電影院和夜店等大規模聚集場所尚不得恢復營業。慕尤丁指出，在鬆綁措施下，約有664萬人得以返回工作崗位，但是所有針對疫情的相關規範和標準作業流程仍將維持生效至6月9日。

Photo Credit：AP/達志影像 5月15日，吉隆坡部分爆發群聚感染的市區仍遭軍警封鎖，儘管政府已有條件放寬行動管制令。

菲律賓｜馬尼拉禁令再延兩週 經濟復甦前景不明

大馬尼拉地區原定5月16日解除封鎖，但基於疫情無法獲得有效控制，菲律賓總統杜特蒂12日宣布將延長加強社區隔離措施至5月31日，其他中低風險地區則可恢復一般社區隔離或解除禁令。禁令再延，恐使菲國成東南亞地區經濟受創最嚴重的國家之一。

杜特蒂於本週宣布高風險地區如馬尼拉都會區、宿霧、拉古納省需延長加強社區隔離措施至5月底，11週的封鎖期為目前全球最長。但製造業生產在一定限度下可恢復，將復工人數限制在一半；大眾交通運輸可重新營運，但僅限於運送有必要需求的乘客。

中等風險地區的41省、10個城市則從5月9日起恢復到一般社區隔離，其他低風險省市可解除隔離。但杜特蒂強調，菲律賓禁不起第二波、第三波疫情，解除隔離措施地區不代表已經不受病毒威脅，在疫苗問世前仍不可掉以輕心。

根據統計資料，菲國已有150萬勞工失業，今年的GPD預估落在3.4%，恐是金融風暴後最差表現，延長都會區封鎖下，GDP估計會再下修。英國凱投宏觀（Capital Economics）評估菲國恐成區域經濟受創最嚴重國家之一；牛津經濟研究院（Oxford Economics）也指出菲律賓與馬來西亞疫情控制速度緩慢，相較於泰國和越南的表現，菲、馬在疫情後的經濟復甦可能落後其他國家。

Photo Credit：AP/達志影像 隨著菲律賓疫情持續的大流行，馬尼拉一些體育和活動場所已轉變為隔離設施或檢測中心。

印尼｜單日確診人數689例破新高 逾千人死亡

印尼5月13日通報單日確診人數689例，破先前單日確診人數533例最高紀錄。印尼總統佐科威呼籲國人保持冷靜樂觀、多採買國貨以振興經濟。

印尼目前因武漢肺炎死亡人數已逾1,000人。佐科威表示現階段單日篩檢人數4,000到5,000人遠不及預定的1萬目標，篩檢速度太慢，使疫情無法快速得到控制，恐怕讓印尼解禁封鎖的期程往後延。新冠肺炎防疫小組發言人艾瑪德（Achmad Yurianto）指出，目前出現症狀、等待篩檢的人數有32,000人；在疫情有效控制以前，全國確診人數可能達95,000人。

面對未來數週內隨著海外移工返國，可能出現第二波疫情，佐科威也下令相關單位嚴陣以待，同時對國人喊話，要保持冷靜與樂觀。佐科威也在本週公開演講時，呼籲國人多採買印尼製造產品、多在中小型商家消費，以振興國家經濟，並發起主題標籤#BanggaBuatanIndonesia （Made in Indonesia）來響應。

印尼全國34個省皆有確診病例，其中人口集中的爪哇島疫情最為嚴重。目前僅雅加達與西爪哇實施大規模社交距離措施，然仍未有效控制疫情，佐科威也要求防疫小組採取更強化的措施，來防止爪哇地區疫情持續升高。截至5月14日，印尼確診人數16,006例，已有3,518人康復，死亡人數1,043人。

Photo Credit：AP / 達志影像 5月13日旁晚，正值穆斯林的開齋日，在疫情下的雅加達，一女生在保持社交距離購買食物。

新加坡｜違反居家隔離規定 美籍機師遭判刑4週

新加坡法院5月13日針對一名美籍貨機飛行員違反居家隔離規定作出判決，由於該貨機駕駛4月初入境獅城後曾無視規定離開旅館3小時，法官以違反傳染病法規定判刑該機師4週刑期。

該名機師為服務於美國聯邦快遞（FedEx）貨機的伊爾根（Brian Dugan Yeargan），他在13日開庭時承認自己在4月5日隔離期間離開旅館，外出3小時購買口罩與體溫計。這幾個小時的外出，換成4週刑期的代價，也成為此次新加坡第一個因新冠疫情措施被判刑的外籍人士。

伊爾根的陳姓辯護律師（Ronnie Tan）指出，伊爾根4月3日從雪梨抵達星國，由於入境兩週前曾到過中國、香港、澳門、日本與美國等國，必須在機場旅館隔離14 天。但伊爾根因為擔心家人口罩不夠用，從樟宜機場的飯店搭地鐵到市中心購買相關用品。伊爾根在法庭上表示為自己的錯誤判斷表示道歉。

此次疫情期間，新加坡法律規定違反居家隔離最高可判處6個月的刑期，或最高新幣1萬元（約新台幣21萬元、美金7,000元）的罰款。

新加坡確診病例仍在上升，5月15日新加坡再通報793確診病例，多數仍來自於外籍移工感染群，僅1名為星國公民或永久居民。星國累計確診病例達到26,891例，21例不幸離世。不過新加坡衛生部指出，星國本地社區病例感染逐漸獲得控制，另外14日有1,164例康復出院，為疫情爆發以來首度單日出院人數破千。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為被新加坡政府控告的美國聯邦快遞（FedEx）貨機飛行員伊爾根（Brian Dugan Yeargan）

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範