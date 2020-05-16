韓國瑜再提暫停執行罷韓，拍片呼籲支持者「出門消費」不投票

罷韓投票倒數，高雄市長韓國瑜昨（15）日晚終於首次回應罷韓。他在臉書發表影片，呼籲挺韓民眾6月6日當天不投票、不參與任何政治活動，在保持防疫安全前提下，出門逛街消費、支持高雄在地商家。 除此之外，韓國瑜陣營日前也修改訴訟標的，再次提出第2次聲請停止執行罷韓，對此罷韓團體則批評為「玩弄司法」，呼籲高雄市民一定要出來投票。

韓國瑜首次公開回應罷韓：請不要去投票

罷韓投票倒數，原本預計要在520蔡英文總統就職之後才對罷韓案表態定調的韓國瑜，昨晚在臉書發佈1支影片，呼籲挺韓民眾6月6日當天不投票、不參與任何政治活動。韓國瑜也在影片中表示，大家要去消費、採購，盡量不讓大家的生活和生意，受到政治活動以及疫情的影響，「商家挺高雄，我們挺商家。」

《中央社》報導，高市新聞局也表示，韓國瑜關心高雄長遠發展，對他來說，維持高雄的發展與穩定，避免對立與傷痕，比政治一時的激情更重要。在這樣的關鍵時刻，更能考驗誰在意的是短期的政治勝敗，誰在乎的是社會的長遠發展，繁榮與和諧，也請愛護市長的好朋友能響應市長的呼籲；韓國瑜光明磊落，一切都以公眾最大利益為考量。

知情人士表示，韓陣營早已定調冷處理罷免案，只是韓國瑜到底要哪一個時間點表態，內部有各種意見，但在洪秀柱日前「登高一呼」要支持者出來投票反對罷韓後，已經有很多韓粉團體開始動員投票，甚至打算到高雄力挺韓國瑜，讓一直主張冷處理的韓陣營直冒冷汗。

知情人士轉述，韓國瑜看到洪秀柱的主張後急電洪秀柱，向她說明韓陣營低調、冷處理的立場，同時也感謝洪秀柱表達支持的好意；柱柱姐則回說，「你沒有說清楚立場，我怎麼知道！」韓國瑜陣營因此認為不能再拖下去，才沒有等到市議會施政總質詢結束，選在昨天急表態不動員立場，希望讓黨內、支持者有所依循，也避免未來再有不同調的情況發生。

洪秀柱也在韓國瑜表態之後轉貼該影片，表示韓國瑜既已清楚表達對罷韓案的立場及態度，絕對尊重並支持。在疫情逐漸趨緩的現下，呼籲大家「監票不投票」、出門逛街。

第2次聲請停止執行

不過韓國瑜陣營11日再度聲請暫停執行罷韓投票，將訴訟標的從「第一階段提議連署提前進行」改變為「4月17日的公告罷免成案」，《中央社》報導，中選會副主委陳朝建表示，中選會已收到法院的通知，其聲請事項為原處分於訴願及行政訴訟程序終結前，停止執行。

台北高等行政法院則表示，日前確實收到這件停止執行的聲請書，已分案由法官審理，近日將傳喚聲請人（韓國瑜）、相對人（中選會）及參加人（罷韓領銜人陳冠榮）到庭說明，目前尚未定期開庭。

韓國瑜陣營之前認為罷韓案不符合程序，有提前「偷跑」的疑慮，到法院聲請停止執行，經一審被駁回後再提抗告，二審在5月7日仍駁回抗告確定。（最高行政法院聲明稿全文）

當時媒體詢問韓陣營是否會再提停止執行聲請，韓陣營則回應要再和律師討論研議。後來則在5月11日修改訴訟標的，再次提出聲請停止執行。

對此，國民黨黨中央日前表示，黨尊重韓陣營作法，並支持韓國瑜依據最高行政法院見解依法提出訴訟，以釐清罷免連署是否可以有違法偷跑等程序不正義存在。國民黨發言人洪于茜表示，支持民眾罷免權，跟程序不正義是兩件事情。韓國瑜依法請法院釐清爭議，並請法院在釐清前停止罷免投票，這是民主法治的正常狀況。

罷韓團體：玩弄司法

罷韓團體「Wecare高雄」則針對第2次聲請停止執行罷韓案，在臉書發文指出，國民黨主席江啟臣、韓國瑜5月11日再度聲請緊急處分時，江啟臣當天在高雄接受媒體訪問說「選舉跟罷免都是民眾的權利，絕對尊重公民權的行使」。但在同一時間，又派出考紀會主委、律師葉慶元再次向法院遞件。

罷韓四君子之一的尹立批評，這是在玩弄台灣的司法，懇請最高行儘速裁決，以避免高雄人行使罷免的權益受到任何損害。

而對於韓國瑜呼籲大家「不要去投票」，同為罷韓團體的「公民割草行動」的志工李醫師則拍影片表示，投票是每一個公民的基本權利，沒有任何人有資格要求其他人不要投票，呼籲大家要出來投票。

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核稿編輯：楊士範