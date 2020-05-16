運動未完，訴求仍在：林鄭評分回升之迷？

文：梁啟智

話說最近兩個月出現了一件怪事：香港民意研究所調查所得的特首林鄭月娥評分不斷上升。說是怪，是相對過去一年的評分而言。自從反送中運動開始以來，林鄭的評分不停暴跌，到了十一月起只有20分左右；不過自從二月底開始，林鄭的民望卻谷底回升。

運動未完，訴求仍在，為什麼評分會回升呢？最簡單的解釋，是疫情面前產生「聚旗效應」，畢竟小布殊在9/11之後支持度曾達九成，現在林鄭的反彈幅度其實已不算多（似乎也和公眾對她的抗疫工作評價相呼應）。不過，到底是所有的香港人對林鄭的評價都改善了，還是部分群體有所改善，還是要細緻一點的分析。

第一個我想到的問題，是平均值本身很容易受極端值所影響。林鄭從谷底至今增加了接近10分，可以是代表一個整體的提升，也可以是在大多數人評分不變的情況下，極少數人由給80分變成給100分所致。為此，我做了下面這個分析：

結果和假設剛好相反。從2月的最低點到5月最新的數據，給100分的比例沒有明顯增加，給0分的比例卻持續下降。與此同時，給1–49分，50分，51–99分的都有所增加。換言之，雖然香港人對林鄭普遍來說還是相當討厭，但討厭的程度同時普遍有所緩和。值得注意的是認為林鄭不合格的比例由最高峰的77%下降至最新的64%，幅度其實十分大；這會否影響到未來的選舉，值得謹慎觀察。

那麼是誰對林鄭的觀感改善了？香港民意研究所的原始數據中有提供年齡分層，我們來看一下：

和很多香港的民調結果一樣，對林鄭的評分明顯有年齡差異，年紀輕的評分低，年長的評分較高；最新的數據是18–29歲給8.7分，70歲或以上的給46.3分。如果和三月底的數據比較，可以見到大多數年齡層的增幅都是5分左右，唯獨是70歲或以上的增幅超過10分。

不過，在大家又來罵老年人之前，要注意到長者的評分其實頗為反覆。例如70歲或以上的評分在最近一次其實比上一次下降了4分；18–29歲的在同期卻升了3分。

行文至此，似乎要找個別的群組出來完全解釋林鄭的評分上升有點困難，對林鄭的不滿放緩是頗為整體的現象。當然，即使最新的數據也是截至5月4–6日，未反映母親節衝突和立法會內會衝突升溫帶來的影響，要等下一輪的數據才能看得到。

文章獲作者授權轉載，作者Medium。

責任編輯：Alvin

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