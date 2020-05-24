《隱形人》：翻轉再翻轉，成就一部「反套路」的作者論驚悚片

（文內有暴雷，請斟酌閱讀）

《隱形人》（The Invisible Man）在2020年初就給了一個驚喜，是不錯的驚悚片，而且發揮了近幾年好萊塢的趨勢，就是「反套路」的「作者論類型片」走向。

過去好萊塢的類型片，類似日本偵探小說，有基本的套路。在特定框架下，以亞里斯多德的三段論，在一定結構下進行「兇手、佈局、動機、人性、驚悚元素」的安排與翻轉，但套路不變。這自然是美國黑色電影的一大主流，而歷代的創作者也努力想打破窠臼，但都是在元素上去力求變化。說故事的手法則千篇一律。

以本片來說，透明人是一個主概念。在傳統模式上，只要給予角色動機，接著只要在「透明人」元素上變花樣，電影就會好看，也符合觀眾期待。以故事來說，本片設立的主軸是「控制狂情人想要掌控女友」，這個故事動機一旦成立，按傳統套路來說，只要發揮好一件事即可，就是「控制狂男友」如何藉由「透明」這件事，在心理上玩弄女友。

所以傳統套路中，透明人捉弄女友的橋段，就會成了全片重心。這舉凡一大堆的恐怖片都這樣操作。開場交代人物與「恐怖元素出現的理由」，然後不斷強調恐怖元素，最後再來個主角如何面對恐怖，所產生的結局。而傳統上的翻轉，通常是主角沒殺了怪物或兇手，而是兇手或怪物殺光全場，或者是埋下伏筆，日後重現螢幕。《恰吉》系列的前幾部到後幾部，就是發揮傳統套路精神，以及翻轉傳統套路，然後恰吉不斷再生。

但在《隱形人》中，很意外的「透明」竟然不是重點。對，看起來透明的橋段不少，但敘事線上卻很快的破梗。女主角在最初就知道男友有能力變成隱形人，所以剛發生怪事，她就知道是男友在搞鬼。然後，傳統上「旁人不相信女主角的說法」雖是老梗，但很快地也在劇情中段就被打破。透明人被發現後，竟然還要花40分鐘才把電影結束。因為導演兼編劇在這邊，去翻轉了傳統套路。

假使透明人本身是電影的核心，那麼透明人的真正身分只要不是男友，那就達到了傳統上「劇情」的翻轉結果。但導演並不僅止於此。片中設計的情節，控制狂男友是光學領域的先驅，所以可以發明透明衣。他理所當然是兇手。但劇情不過進行到中段，在精神病院中，導演就在暗示，搞不好男友的律師哥哥也很有問題，有可能是透明人的本尊。

隨著劇情進入後段，女主角殺了男友哥哥。但警方發現男友被他哥哥囚禁，那就又製造了一個可能：「是不是男友佈局，讓外界知道透明人不是自己，繼而脫罪」。也就是說，在情節上的翻轉，製造了男友心計的複雜度。

但事情沒那麼簡單。如果把故事的細節看完，會發現一個盲點。透明人當眾殺了女友的姐姐，陷害女友入精神病院，並在病院監視女友。如果說打從那時，透明人就有身分曝光的準備，所以沒殺光警衛。當然也有可能是故意不殺警衛，要製造兇手另有其人的可能，但結果相同。這產生一個狀況就是，事後讓警方調查透明衣的存在，然後救出男友的結果是什麼？就是讓男友哥哥成為兇手而入獄。試問，那個男友哥哥有笨到沒事惹事去坐牢嗎？

如果說男友與男友哥哥是聯手犯案，分批行動。在病院的是男友，跑去企圖殺警察女兒的是男友哥哥，所以不小心掛了。那也一定還有第三個共犯存在，否則無法把男友關在豪宅地下室中（因為那環境無法自行囚禁）。這也是歐美影評推估會有續集的伏筆。

但因為《隱形人》在故事結構上進行反套路的翻轉，讓故事的高潮變成「到底男友是不是真兇？」然後演變成結尾「女友殺了男友」到底是不是預謀？女友到底在想什麼？即使親姊被殺，照理來說應該循著傳統套路，只要跟黑人警察配合套出男友的話就好。他到底是因為沒套到話，所以憤而殺人？還是有預謀？

而情節設計最巧妙的地方，在於編劇讓所有的可能都成立。透明衣有兩套，所以兄弟合謀有可能。男友是真凶有可能。男友哥哥是真兇也有可能。而女友突然殺男友有可能（因為她可能是覺得男友死不承認，所以去拿出她上次沒帶走的透明衣來行兇），女友預謀殺男友也有可能（先藏衣服，還特地躲監視器）。因為該露出破綻的情節並未出現（例如，帶個女友走到衣櫃或實驗室的鏡頭），或兩人吃晚餐時，男友的話有沒有漏餡，像是陰險地呈現「你就是逃不出我手掌心」的表情等），所以詮釋空間就很高。

但根據整個劇情結構來說，本片的真相還蠻明顯的，只有兩個可能。

如果本片有拍續集，那麼第三個共犯才是真兇。 男友跟男友哥哥都有病，而男友哥哥比男友更陰險沒錯（病院的對話有暗示這點），所以男友是真的被哥哥囚禁，理由可能是哥哥是比難有更強的控制狂，想如同在病院中的說法一樣，想掌控男友與女友還有女友小孩的未來。

而這推衍出更糟糕的可能，就是那個女友其實也大有問題，是遠比男友與男友哥哥更恐怖的人物。

劇本給了很明顯的線索。結尾女友跑到男友家，想要套男友的話，合理的設計是男友只要推託責任即可，但他不但沒顯示控制狂的模樣，還講了一番奇怪的話，暗示觀眾，那個女友也很不正常，而他很了解女友的不正常，並愛上這個不正常，所以他的控制狂是因為他這樣才「配得上」女友，因此他想要重新再來過。

結果女友就殺了他，而且不但躲過監視器露出預謀殺人的邪惡表情，面對黑人警察的質問，還意有所指地給了連續殺人魔的表情。最後ending的無聲畫面，女友更露出了「我瘋得很嚴重」的神情。這表示打從一開始，那女友就可能是遠比男友與男友哥哥更不正常的心理變態。否則按照傳統套路，女友應該要有報仇雪恨或「因為除掉威脅而鬆一口氣」的常人姿態。但她都沒有。

也有可能女友本來是個正常人，在經歷種種一切之後，被男友與男友哥哥影響，結果變得不正常。所以結尾處黑人警察對她露出戒慎恐懼的表情，是非常到位的。因為那個表情在暗示說，在這些可能中，他搞不清楚那個女友真正的想法是什麼，所以只能算了裝沒事，以免自己跟女兒也跟著被牽連。

《隱形人》這部片可以說在劇情上作了套路翻轉，不但沒強調透明元素，而且前後呼應，給了一大堆開放式的心理分析可能，讓人搞不清楚到底男友、男友哥哥、女友，這三個角色，誰才是最有問題的。

更精彩的是，與《逃出絕命鎮》不同，本片光是遺留的開放式線索，就足以拍出續集。從頭到尾翻轉再翻轉，構成一部非常作者論的驚悚片，可說是2020年的電影佳作。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航