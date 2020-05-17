【圖輯】「搞笑動物攝影獎」作品曝光：舞動棕熊、搔頭海豹、眨眼貓頭鷹

（中央社）海豹搔頭露出困惑表情、海獺咯咯笑、棕熊躺在沙堆舞動熊掌，這些都是2020年「搞笑野生動物攝影獎」的報名作品，主辦方指出，今年收到的作品特別打動人心。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，第6屆「搞笑野生動物攝影獎」（Comedy Wildlife Photography Awards）報名收件截止日期為6月30日，但主辦方決定先分享目前收到的幾件優秀作品。

投稿本屆攝影獎的攝影師捕捉到許多有趣畫面，包含愛沙尼亞的野鹿向同伴吐舌頭；美國加州一隻海獺咯咯地笑；阿拉斯加一頭棕熊躺在沙堆上舞動熊掌；加拿大一隻北鵂鶹在樹梢對著鏡頭眨眼；英國一隻海豹搔搔頭，露出困惑的表情。

（大會新聞稿發表了12張相片，以下精選其中7張，另封面相片也是1張）

Photo credit: Janet Miles / Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Photo credit: David DesRochers / Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Photo credit: Anthony Bucci/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Photo credit: Alvin Tarkmess/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Photo credit: Klein Yarin/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Photo credit: Yaron Schmid/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Photo credit: Reynante Martinez/ Comedy Wildlife Photography Awards 2020

不過，搞笑野生動物攝影獎也有嚴肅的一面。共同創辦人Paul Joynson-Hicks和Tom Sullam希望能透過這個攝影獎，推廣野生動物和自然棲地的保育。

Sullam透過聲明表示：「今年收到的作品特別打動人心，我們很高興已收到這麼多優秀的作品。」

「世界正經歷前所未見的動盪，但唯一從暗處發出的最明亮光源，是我們自主實施封鎖為氣候帶來的正面影響。」

聲明還指出：「但令人遺憾的是，許多保育工作正失去資金援助，而這項比賽之所以存在，是為了持續提升民眾意識、讓人們保持笑容，並希望能支援世界各地的野生動物。」

2019年勝出作品：

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex