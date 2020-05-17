台灣客家文學大老，第一代跨越語言限制的作家鍾肇政去世

有「台灣文學之母」之稱的作家鍾肇政16日晚間過世，享壽96歲。消息傳出後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、準副總統賴清德都紛紛發文表示哀悼。作家陳芳明表示，「鍾肇政在當時就是第一代開始跨越語言限制的台灣創作者。」

（中央社）被譽為「客家文學之母」的作家鍾肇政16日辭世，行政院長蘇貞昌、準副總統賴清德17日表達難過不捨；蘇貞昌說，會時時刻刻記得鍾肇政作品，把鍾肇政用一生踏出的路繼續走出去。

蘇貞昌17日透過臉書發文指出，鍾肇政是他的老朋友，忘年交。鍾肇政畢生致力在「寫出台灣」和「傳承客家」這兩件事。他欽佩鍾肇政熱烈的創作精神，直到晚年都還在亮眼燃燒。

蘇貞昌指出，鍾肇政著作等身，作品跨越語文障礙，情感真切，感動代代讀者。鍾肇政長年領導客家運動，更時時關切台灣自由民主與多元文化的發展。昨晚鍾肇政離開，不僅他自己十分難過，這更是台灣文學界的重大損失。

賴清德17日上午也透過臉書貼文，對鍾肇政辭世表達萬分不捨。

賴清德說，鍾肇政出身龍潭，是戰後第一代的本土文學家，創作出「魯冰花」、大河小說「濁流三部曲」等膾炙人口的作品。

賴清德表示，最令他敬佩的是，在那個毫無本土語言生存空間的年代裡，鍾肇政不只是自我創作，更為台灣文學拓荒，組織本土作家，讓荒蕪的台灣本土文壇日漸茁壯。

賴清德說，他擔任行政院長時，力推以「客家文學」元素打造成浪漫台三線的亮點，而龍潭就是領頭羊，他曾當面告訴鍾肇政「龍潭有如龍潭虎穴，必定是臥虎藏龍，而令人最敬重的龍就是鍾老」。

他說，如今，鍾肇政回歸主的懷抱，謝謝鍾肇政留下一生的精彩，照亮台灣文壇，無私的風範，將永存大家心中。

Photo Credit: 中央社 桃園市政府客家事務局19日為台灣文學之母鍾肇政（前右）舉辦96歲生日壽宴，桃園市長鄭文燦（後右3）表 示，20日是鍾肇政的生日，市府提前慶生並送上禮物。 中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月19日

《中央社》報導，蔡英文總統16日晚間11時在臉書發文說，得知鍾肇政辭世，感到相當難過。她說，這不僅是台灣文壇的損失，「對我來說，更像是失去了一位視我如己出的長輩」。

總統指出，鍾肇政一生都在為客家文化而努力，為台灣文學而打拚，尤其在戰後時期，台灣作家面臨到語言轉換的困難，需要彼此的鼓勵和打氣，當時鍾肇政挺身而出，發起了「文友通訊」，讓這些作家不會感到孤獨，得到創作的動力。她說，這一份貢獻，也是當代台灣人的記憶。

蔡總統說，鍾肇政留下了像魯冰花、台灣人三部曲等傳世巨作，文學家賴和、楊逵等前輩紀念館的成立，也有他極力奔走的身影。總統說，相信所有的人，都一定會感謝「台灣文學之母」鍾肇政的付出。

鍾肇政「台灣人三部曲」，開台灣大河小說先河

《中央社》報導，鍾肇政從1950年開始投稿，作品以小說為主，兼及翻譯。在1956出版第一本文集，1957創辦了一份可視為本土作家精神堡壘的刊物「文友通訊」，藉此集結戰後新生的本土作家互相鼓勵，共同致力於台灣文學的創作領域。

到了1960年更發表長篇小說「魯冰花」，展開他長篇寫作的階段，並陸續完成22部長篇小說、9本短篇小說集，堪稱戰後作品最豐富的本土小說家。他也在1956年至1964年間陸續完成了「濁流三部曲」，首開台灣大河小說寫作的先河。

到了1967年，陸續以十年的時間完成了「台灣人三部曲」，這部以台灣被日本殖民統治50年歷史為背景寫成的史詩，抵抗是其主題。鍾肇政的作品富含濃厚的人道精神，記錄了日本殖民時期台灣各階層的生活實況。

Photo Credit: 中央社

鍾肇政對台灣文學的影響

《中央社》報導，陳芳明說，在1950年代，鍾肇政在當時就是第一代開始跨越語言限制的台灣創作者。陳芳明說，鍾肇政除了努力自學華語、並以華語寫作外，也在1950年代與台籍作家鍾理和、李榮春等人共同發行的文學刊物「文友通訊」，交流各自的作品外，也凝聚了當時台灣作家的向心力。陳芳明認為，鍾肇政的小說真實的將台灣人當時的生活紀錄下來，對於台灣土地的關懷非常深。

文訊總編輯封德屏也在接受中央社記者電訪表示，鍾肇政的大河小說「濁流三部曲」開創台灣的大河創作，也積極的辦文學雜誌，並且相當關心文壇後輩，「這3、4年間，每年我都會去拜訪鍾老1、2次，他對於我們何時到訪，總是記得很清楚，也都知道我們雜誌目前正在做什麼，會關心我們的狀況。」

作家朱宥勳文在個人臉書發文表示，「如果文學有神的話，鍾肇政就是文學之神送給台灣文學的大禮。我們何其有幸，擁有過這麼一個個性溫暖、樂於扶助友伴，又有宏遠的大局觀的人物？」朱宥勳認為，「作家很多，但能率領其他作家逆抗時局，心志堅定卻又手段靈活的人並不多。鍾肇政就是。」

Photo Credit: 中央社 桃園市「鍾肇政文學生活園區」20日正式開幕，知名作家「鍾老」鍾肇政本人也到場見證，並揮手向與會來賓致意。 中央社記者邱俊欽桃園攝 108年4月20日

鍾肇政對台灣的三大貢獻

《自由時報》報導，行政院長蘇貞昌從三個方面談鍾肇政對台灣的貢獻。一是鍾老歷經戰亂，從日治時代到國民政府，他在戰後必須突破國民黨威權高壓，必須克服語文障礙，卻勤耕不輟、著作等身，在文學上立下崇高的地位，最讓人敬佩的是不僅獨善其身，還用其熱情與照顧的精神，掀起整個世代台灣文學，而且培育新人，讓台灣文壇生根、開花、繁茂。

蘇貞昌表示，第二個令人敬佩的是，鍾老作為客家大老，保存客家語言，傳承客家文化，串起客家族群硬頸精神，讓人見識到客家鄉親在這塊土地的貢獻跟感情，鍾老除在客家族群的尊嚴跟光榮上做貢獻，還讓台灣族群融合、人才輩出，讓台灣社會今日能夠多元且彼此尊重，為建設台灣美麗國家而團結在一起，功不可沒。

蘇貞昌說，鍾老第三個令人敬佩是，在台灣要打開民主大門的艱難過過程中，他是從國民黨一黨專政、高壓統治的時候就挺身而出。鍾老作為文學家還能親身實地參與民主過程，而且出這麼大的力，是非常令人感佩之處。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡