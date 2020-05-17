連10天「零確診」，陳時中：無論酒店或夜店，符合「防疫新生活運動」標準就可營業

中央流行疫情指揮中心今（17）日表示，國內今日無新增病例，截至目前累計440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，確診個案中7人死亡，395人解除隔離。

有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

無論酒店或夜店，只要符合「防疫新生活運動」標準就可開放營業

現階段國內疫情趨緩，指揮中心鼓勵民眾及業者力行「防疫新生活運動」，不分行業，重點就是保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，無法維持社交距離時，應戴口罩，業者可運用隔板將座位隔開，或採取梅花座維持適當的安全距離；出入各類場所不分室內外，皆要量體溫，隨時保持手部清潔，業者也應於入口及場所內提供乾（濕）洗手用品或設備，並採取實名制，確實執行人流管制及環境的清消。

對於酒店、舞廳是否可以復業，陳時中表示答案一樣是只要地方政府能確保業者符合「防疫新生活運動」中的各種規定，就可以開放復業。陳時中談到之前有賴業者主動配合停業，現在復業也希望業者能配合相關規定，保障員工跟顧客的安全。

至於有人質疑為何酒店不行，夜店卻可以繼續營業？陳時中表示無論酒店或夜店，都必須要遵守「防疫新生活運動」的規定進行個人防護。如果夜店過於擁擠的情況無法改善，也會要求相關單位加強「輔導」。

至於復業後的「實名制」該如何執行？陳時中表示並非硬性要求一定要實施某種「實名」的登記制度，只要能確保足以快速連絡的紀錄就可以。

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針對健保費調漲，會著重在結構面的檢討

針對15日《聯合報》專訪中提到調漲健保費的問題，陳時中表示健保費的調漲是牽一髮而動全身，國衛院跟健保署都一直在進行相關的討論。未來在調漲保費時會著重在結構面的檢討來確保公平性。

《聯合報》報導，在15日的專訪中陳時中直言，「調整健保費用，不是不講的問題」，再過不久，就需面對。健保安全準備金於明年就會低於1.5個月健保支出，陳時中表示，計畫在最快的時間內，讓民眾瞭解提高費率的必要性，進而形成共識。

為解決健保財務困境，被認為有助抑制醫療浪費的就醫部分負擔最常被提出，但陳時中持保留態度。他認為，調高部分負擔不利貧苦人家，違背健保基本精神，舉例來說，調高部分負擔可能出現，「出得起5萬元的人不用死，出不起5萬元的人就沒了活下去的機會」的殘酷案例。

《自由時報》報導，在15日的《聯合報》專訪陳時中也提到，若真的要調高部分負擔，也「只能調一點點」。他提到初步構想，先計算國人1年平均就醫次數來作為上限，例如1年平均就醫10次，從第11次起就拉高部分負擔，且必須有相應的配套，像是排除重大傷病、中低收入戶等弱勢族群。

《ETtoday》報導，在15日的《聯合報》專訪陳時中表示「調整健保費率，比較公平」，希望透過理性討論，讓政府、雇主、勞工三方同意，獲得共識，勞工朋友應該想得深遠一點，提高健保費率，看起來每個月多繳保費，但可加速新藥、醫療新技術引進，實際獲得的就醫保障其實會變多，「如果為了省眼前的一塊錢，可能未來必須多付10元醫療費用。」

陳時中強調，很多人認為調高健保費率對勞工不利，事實剛好相反，依照健保規定，勞工、受雇者如果多出1元，政府及資方就必須多出3元，等於多享受3元的健保利益，他也將盡全力爭取勞工界支持，積極協商溝通，尋求合理的費率調整方案。

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責任編輯：彭振宣

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