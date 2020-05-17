中國駐以色列大使杜偉猝死陳屍家中，目前無法確認死因

（中央社）以色列警方發言人表示，中國駐以色列大使杜偉今（17）日被人發現死在特拉維夫（Tel Aviv）郊區的官邸。但發言人未就死因置評。

《路透社》報導，根據大使館網站，杜偉現年57歲，今年2月才擔任現職。

警方發言人表示：「警方各單位依例行程序前往現場。」

以色列《第12頻道電視台》（Channel 12 TV）引述不具名緊急醫護人員的說法報導，初步跡象顯示杜偉是在睡夢中自然死亡。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 以色列警方在杜偉住宅進行搜查

根據《美聯社》，杜偉曾任中國駐烏克蘭大使，妻兒目前都不在以色列。

以色列與中國關係良好。杜偉死前2天才譴責到訪以色列的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）所發表的評論，蓬佩奧除指責中國對以色列的投資，並指控中國隱瞞「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情資訊。

今年2月才就任，抵達時曾自我隔離2周

今年58歲的杜偉今年2月才剛成為中國駐以色列大使，此前他曾是中國駐烏克蘭大使。

《法國廣播公司》報導，據中國駐以色列大使館官網介紹，杜偉在1962年10月出生，為山東諸城人，是法學碩士。他歷任外交部科員、中國外交部歐亞司參贊、中國外交部政策規劃司副司長兼外交部重要文稿起草辦公室主任，以及中國外交部政策規劃司副司長等職位。

此外，據中國外交部官網刊登的消息顯示，杜偉在生前曾於12日與以色列外交部主管多邊事務的副總司長巴爾舉行視頻會議。通告指，雙方就進一步加強兩國在國際多邊領域溝通和其他共同關心的問題交換了意見。

綜合《BBC》和以色列《國土報》報導，杜偉在 2月15日抵達以色列，也因為武漢肺炎，自我隔離2個星期。在3月得到了正式成為以色列大使的外交遞書，但因為疫情， 他沒有按照慣例會見以色列總統。

杜偉在4月接受以色列報紙《希望報》採訪時說，中國已成為世界的替罪羊。 他說：「不止一次有特定的群體，遭到傳播大流行疾病的指控。」他也聲稱這樣的指控「是卑鄙的，應該受到譴責。」

而就在上周五，中國駐以色列大使館才剛對 美國國務卿蓬佩奧指控中國隱瞞疫情做出回應，聲稱這樣的指控「荒唐」 。

因為這樣的時機巧合，杜偉的死，也引發了陰謀論的可能討論。《經濟學人》在中東的特派記者Gregg Carlstrom就在推特上表示，就在 蓬佩奧 才剛拜訪耶路撒冷且對和中國的關係做出批評，中國駐以色列大使的過世，可以想見未來陰謀論者的討論。

This is going to be fodder for conspiracy theorists, to say the least, coming just days after Pompeo visited Jerusalem and criticized Israel's ties with China (to be very clear, I am not endorsing or implying any conspiracy theories). https://t.co/LHWBXK7yAN — Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) May 17, 2020

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡