除了陳年老梗How are you，還可以用哪些英文問候語？

說到英文的問候,我們最先想到的就是How are you? I’m fine,thank you. And you? 你還知道其他的問候語跟應答詞嗎?快來看看學習新的問候語,不再只會How are you?

除了How are you以外,你還可以怎麼樣用英文問候他人以及回應他人?你可能只是寒喧問候對方,但也可能真的想要了解他最近在做些什麼事,所以以下我們將英文問候分成口語簡單問候和關心想深入了解兩大類。

口語、簡單問候

以下適用於只是想跟對方打聲招呼、寒暄一下,沒有要深聊的情況:

How are things? 最近怎麼樣?

這句話是關心對方目前的各種狀況。那可以怎麼回答呢?可以回答生活如何、工作如何。例如:

A: How are things? 最近怎麼樣?

B: Good. I just finished a big marketing project. 不錯啊,我剛完成一個大行銷專案。

How’s it going? 最近怎麼樣?

是較口語的問候法,通常適用於朋友間。例如:

A: Hey, dude. How’s it going? 嘿兄弟,最近怎樣?

B: Not bad. Wanna have dinner together ? 還行,要不要一起吃晚餐啊?

How are you getting on? 最近如何?

不建議用在第一次遇見的人,適合朋友之間輕鬆的問候。例如:

A: Long time no see. How are you getting on? 好久不見,最近如何?

B: As usual, and you? 沒什麼變化呀,你呢?

How do you do? 你好嗎?

How do you do通常用在正式場合,而且是公事上第一次遇見對方時。例如:

A: How do you do? Really nice to meet you. I’m Julie, the HR manager from Haha company. 你好,非常高興認識你,我是Julie,哈哈公司的人資經理。

B: Nice to meet you. I’m Ken. 很高興認識你,我是Ken。

What’s up? 最近好嗎?

What’s up是很口語的寒暄,當對方跟你說What’s up?時,甚至可以不用回應,只要也回覆What’s up?即可。例如:

A: Hey Kevin! What’s up? 嘿Kevin,最近好嗎?

B: What’s up? 最近好嗎?

關心對方近況,想深入聊聊

以下適用於真心想和對方多聊聊、想多了解他最近過得好不好的情形:

How have you been? 你最近過的如何呀?

這是真正的關心對方近況,不僅是簡單問候。這時的回答就會是回覆生活近況。例如:

A: Hi! How have you been? 嗨!最近過的如何呀?

B: Oh, my kid goes to the kindergarten near my house. And my wife changed her job. About me, everything is the same. 我的孩子最近去上家附近的幼稚園了,我老婆換工作了,至於我,一切都沒變。

What have you been (getting) up to? 你最近都在做什麼?

這句話是關心對方目前都在做些什麼,通常指的是平時都在做哪些娛樂。例如:

A: Tim, what have you been getting up to? Tim,你最近都在做什麼?

B: I’m practicing photography . I join a photography club, and spend all my weekend with them. 我最近在練習攝影,我加入攝影社,整個週末都跟他們在一起。

● I hope everything’s okay? 一切都好吧?

希望得知對方過的好不好。回答時就會回答最近過的好或不好以及一些最近正在做的事。例如:

A: Dear, I hope everything’s okay? 親愛的,一切都還好嗎?

B: Oh, terrible. I broke up with my boyfriend last week. 噢,糟透了,我上禮拜和我男朋友分手了。

上面學了怎麼問候,現在就幫大家整裡可以怎麼回答「How are you?」「你好嗎?」系列的問題。

當有人問「你好嗎?」你可以這麼回答:

我很好

Pretty good. 很好 Could not be better. 不會再更好了(我很好) Great. 很棒

還可以

So far so good. 目前一切不錯 OK. 還行 Not bad. 還可以

和平常一樣

As usual. 和平常沒兩樣 Nothing special. 沒有什麼特別的

不好

Not feeling so good. 我覺得不太好 Terrible. 糟透了

希望大家都有學到新知識唷!

