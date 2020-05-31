練習五種呼吸法，對症下藥助你養成「身體自癒力」

文：CherryWorkout

人從出生到死亡，人體中反覆進行，沒有休息的功能就是呼吸。呼吸，可不是將氧氣吸入身體，再吐出二氧化碳，這麼簡單而已。呼吸，24小時不停歇的進行著，負責呼吸的肌肉也無意識的，不眠不休工作著。

生活中或是運動時，我們都會不由自主的做淺短的呼吸，甚至是憋氣。也有這麼一說，無意識的呼吸，只會用到肺部50%的機能；有意識的練習呼吸，會提高肺活量，肺部的機能也會跟著提升。正因為如此，我們都需要有意識的練習呼吸。

還記得有次在瑜伽課程的一開始，我說，今天讓我們一起用10分鐘的時間來練習呼吸，一位同學臉上掛著不以為然的表情，一副就是呼吸有什麼好練的，老師你不要浪費我的時間好嗎？結果，10分鐘還不到，他已經滿身大汗！下課之後他來問我：

｢老師，我們剛剛只是在練習呼吸，為什麼我全身都在用力滿身是汗呢？｣

｢可能是因為，你從來沒有好好的關照你的呼吸，負責呼吸的肌肉今天終於活動了起來。｣

我們都知道有意識的呼吸很重要，但是，我們有觀察過呼吸的過程和品質嗎？練習呼吸又能帶給身體什麼好處呢？有意識的練習呼吸，具體來說應該怎麼練習呢？我應該練習哪一種呼吸法？

別著急，慢慢來，一起來看看以下五種呼吸法。選擇適合自己身體狀況的呼吸法來練習，對症下藥更有效。

第一招：腹式呼吸

身處在壓力滿點的現代社會裡，最推薦大家練習的就是腹式呼吸法。用鼻子深吸一口氣，讓肚子像氣球一樣鼓起，慢慢的吐氣使腹部凹下去。

腹式呼吸可以幫助活躍副交感神經，對身心都有放鬆的效果，更能夠提升幸福賀爾蒙「血清素」的分泌喔！

腹式呼吸可以幫你：1.減緩緊張壓力，放鬆身心；2.提高免疫力；3.提升內臟機能。

第二招：胸式呼吸

顧名思義就是將專注放在胸口的呼吸，吸氣讓胸（肋骨之間的肋間肌）往外擴張，吐氣回復原狀。和腹式呼吸相反，胸式呼吸會提高交感神經的作用，讓身心都更有活力和能量。

胸式呼吸可以幫你：1.緩解胸悶；2.提高身心的活力；3.提升運動效果，幫助減重。

第三招：完全呼吸

連動腹式和胸式的呼吸，喚醒身體的每個細胞。讓肺部做最大限度的運作，活化身體的每個細胞。

完全呼吸可以幫你：1.活化腦細胞；2.提高基礎代謝率；3帶走負能量和負面情緒。

第四招：火呼吸

短而快速帶有力量的呼吸，用鼻子深吸一口氣，再快速並帶有節奏的分段吐氣。透過橫隔膜間歇的運動，提高血液循環，使得頭腦更加清晰。早晨和空腹練習，效果更佳。特別提醒孕婦、高血壓和心臟病患者不適合做火呼吸練習。

火呼吸可以幫你：1.提高工作幹勁；2.使頭腦更清新；3.燃燒腹部脂肪。

第五招：單鼻呼吸

將左右兩側的鼻子輪流開合，用手指輕壓著單側鼻孔，一次使用一邊的鼻孔呼吸，可以左右交替，或是只做單側的練習。

單鼻呼吸可以幫你：1.平衡自律神經；2.右鼻呼吸：提升能量改善手腳冰冷；3.左鼻呼吸：平靜身心，穩定情緒。

跟著影片一起練習

你知道嗎？每個人的肺臟約有五億個肺泡，每個肺泡長約0.2毫米，加總起來的面積比皮膚還要大喔。可見，肺部的能量和呼吸帶給身體的變化是非常強大的，好的呼吸能提升免疫力，有意識的呼吸能夠調節自律神經，平衡交感與副交感神經。

從現在開始，好好呼吸，從生命的根本開始改變，每一口呼吸都讓身體更健康！用呼吸養出身體的自癒力。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航