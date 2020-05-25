簡介機車懸吊系統：懸吊對操控性能與舒適度有什麼影響？

文：EDITOR K

若是談到一台車的性能表現，大多數人會想到的是車輛的引擎動力。但若是說到車輛的駕馭表現，那非得從懸吊系統開始談起。懸吊系統包括前叉、三角台，以及後避震與搖臂，但這些都並非車輛的基本架構，也就是說沒有了上述的設計，車輛依舊可以行駛，但為求操控性能與騎乘上的舒適表現，便不可能捨去懸吊系統的存在！

在一些以操控性能為主要訴求的仿賽車款，經常主打多項調整的知名懸吊部品，甚至在有些高單價車款上也經常使用電子可調式，甚至是半主動式等懸吊產品。究竟這些昂貴又複雜的懸吊元件可以帶來什麼不同的感受，懸吊的基本功能又為何？就讓Moto7一一來為你解答！

懸吊系統的道理

當你坐在山道旁的露天咖啡廳，脫下安全帽，來上一杯香醇的expresso，就在此刻一輛重機伴隨低沉渾厚的排氣浪聲轉了進來，印入眼簾的是那金光閃閃倒立式前叉，以及後避震上十分搶眼的藍色logo，相信這都令你留下深刻的印象，甚至躍躍欲試想感受一下這台車的魅力與操控表現。

只要你對以上的文字產生了感覺，便表示你對懸吊系統並不陌生，甚至還瞭解各種懸吊經過改裝之後的特性。一台車的懸吊系統，不但突顯出了車輛的屬性，經過了適當的改裝之後，似乎也傳達了車主的品味及騎乘個性。對於一個瞭解懸吊系統的騎士來說，這些自然都逃不過你的眼睛。

從沒有懸吊開始

以目前各車廠大大小小排氣量的摩托車中，採用的懸吊系統包括正立式潛望鏡懸吊、倒立式懸吊、多連桿懸吊、TELELEVER懸吊等等。究竟這些設計的特色為何？好處在哪？這得從沒有懸吊開始談起。在有些手工改裝車上，為求車輛線條以及外觀美感，皆沒有後避震的機構，最有名的就是Bobber與Chopper風格的哈雷改裝車，車架直接延伸至後輪軸，沒有搖臂與避震器的設計，在沒有後懸吊系統的情況下，究竟會帶來什麼狀況呢？

由於這類的改裝車注重的是外觀上的表現，而非性能上的追求，簡單地說，這不是一台以操控性能為主的車款，就如同上述懸吊系統並非車輛的基本架構，依舊可以行駛，但就舒適性而言就必須透過其他方式來補強，因此你可以看到Bobber的改裝車有著較高扁平比的輪胎，也就是胎壁的厚度較厚，這樣便能提升車輛的吸震能力，同時也會看到有些騎士會在坐墊下面加裝彈簧，增加騎乘上的舒適度。從這點便能證實避震非車輛基本要素，但是若對操控與舒適度有追求的人來說，避震器卻扮演著相當重要的角色！

懸吊系統在操控上有什麼影響？

究竟什麼是操控性能，而懸吊系統又可以帶來什麼幫助呢？所謂的操控性能，是指一輛摩托車在行駛時，對於騎士的操作是否能做出圓滑而有效率的反應。懸吊對於操控性能的貢獻則有兩點：增加輪胎的貼地性以及維持車身的平穩。輪胎是整台摩托車在行駛時，唯一與地面接觸的點，若輪胎不能維持貼地性，整台車便失去了大部分的操控能力。當遇上起伏的路面而有跳動時，懸吊系統便會積極地介入，透過避震器的作動，希望能將輪胎維持貼地，保持抓地力的存在。

以目前市售仿賽常見的倒立式前叉懸吊，便希望能減少彈簧下方之質量，以增加懸吊的反應靈敏度，將輪胎維持貼地。多連桿後懸吊，也是針對此方向來作設計，希望能有效率地達成增加輪胎貼地性的目標。對於操控性而言，懸吊的第二貢獻便是維持車身的穩定，在凹凸的路面上，騎士的重心隨著車輛上下擺動，增加操控的難度。車輛整體重心若能維持穩定，便可以提高在彎道上的性能，不論是在入彎處或是出彎點，平穩的車身對於速度的增加都很有幫助。

懸吊 vs. 舒適性

舒適性是騎士對於懸吊系統的另一需求，在長途騎乘中，騎士對於路面引發的震動會感到十分不舒服。車輛必須要有足夠的懸吊行程及適當彈簧及阻尼的調校，才能在人體可以接受的範圍中，逐漸將車輛趨於平緩。針對操控性能所做的調校，為了快速穩定車身，往往懸吊設定偏硬，騎士就能明顯感受到車輛的彈跳感，針對長途旅行而設計的車款，在懸吊調校上則偏重舒適度，透過軟Q的設定，使恢復的速度讓人體較能接受，同時也找出較佳的操控點。

在許多研究懸吊調整的實驗室中，甚至可以找出人體各器官所感到不適的各個頻率，一一加以避免，最後才能完成車輛懸吊調校。隨著科技不斷的進步，懸吊除了被動調整外，近年也出現半主動電子懸吊系統，透過車輛上sensor（感應器），偵測車輛動態以及當下不同路況做即時的調整，搭配不同的懸吊模式設定，滿足騎士的需求。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航