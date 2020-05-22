《黑白正義》：美國首位黑人大法官，挑戰種族隔離時代冤罪

《黑白正義（Marshall）》是2017年美國上映的一部法律傳記電影，以前美國最高法院大法官瑟古德・馬歇爾（Thurgood Marshall）曾經手的案件改編，並找來電影《黑豹》男主角查德威克・鮑斯曼（Chadwick Boseman）飾演馬歇爾的角色。片中，在馬歇爾擔任律師期間，接到一起非裔遭控性侵白人的案件，他與另一位猶太裔律師共同為被告辯護。

案情撲朔迷離，謊言掩蓋真相

1940年代，馬歇爾在馬里蘭州從事律師職務，並為全國有色人種協進會（NAACP）工作，專門替無辜遭陷的非裔美國人辯護。馬歇爾接到一起發生在康乃狄克州的案件，一名非裔司機史貝遭控性侵他的雇主艾蓮諾，並在得逞後，企圖將她推下橋殺害。同時，原本在康乃狄克州擔任商務律師的山姆，陰錯陽差下與馬歇爾一同接下這件刑案。

被告史貝聲稱他是無辜的，並提到他當晚前往俱樂部打牌，在路上曾被警察攔下，因此警察能證明他的行蹤。然而，這個案子從進到法院那一刻，就處於不利的地位。首先，審理此案的法官表示，馬歇爾非當地律師，因此禁止他在法庭發言；其次，在挑選陪審員的環節，同為非裔的候選人遭到淘汰，明顯帶有偏見的白人卻被留下。

在詰問證人的過程中，馬歇爾和山姆逐步攻破證詞中的漏洞，例如艾蓮諾聲稱史貝朝她扔石頭，想藉此砸死她，但案發現場的石頭非常小顆，正常人根本不會用這種方式殺人。另一方面，馬歇爾也發現，多位證人的證詞與史貝的說法明顯搭不上，顯然聲稱自己無罪的史貝，並沒有說出實情。

為有色人種奔走，挑戰種族隔離政策

這部片的主角馬歇爾是美國第一位非裔大法官，在擔任大法官之前，他以律師身份為人權和平等奮鬥，是美國司法史非常重要的人物。本片的故事是從State of Connecticut v. Joseph Spell案改編，由於1940年的美國仍存在種族隔離政策，涉及有色人種的案件，更容易觸發眾人敏感神經，在當時引起軒然大波。

在一系列馬歇爾經手的案件中，最具指標性的當屬1954年布朗訴托皮卡教育局案（Brown v. Board of Education of Topeka）。在這個案件，當時是律師的馬歇爾主張種族隔離教育違反憲法第十四修正案平等權，最高法院最終認為不應區分有色人種和白人上不同學校，公立中小學應全面廢除種族隔離教育，為種族平等打下重要的一仗。

這個案件影響之重，不僅為民權運動開疆闢土，也影響往後最高法院的判決。事實上，馬歇爾在擔任律師期間， 一共處理過32起上訴至最高法院的案件，其中29件獲勝訴判決，展現他過人的才智。尤其，在當時非裔仍處於相當弱勢的地位，片中演到馬歇爾遭白人圍毆的場景，可能只是他們日常生活的冰山一角，更凸顯他堅毅不拔的精神。

陪審員選任制度，檢辯各有盤算

從法律視角看這部片時，會發現馬歇爾要打贏這場官司，不能僅靠熱忱，還需豐富的經驗和觀察力。在選任陪審員時，康乃狄克州的多位候補陪審員，需先在法庭輪番接受檢察官和律師的詢問，藉此剔除帶有偏見的人選，並選出適合本案的陪審員，這個階段通常被稱為「預備詢問」（voir dire）。

此時，檢察官和律師提出的問題就相當重要，他們會從問題中試圖找出對己方有利的陪審員，例如詢問對特定社會議題的看法，藉以了解陪審員的立場。另外，檢辯雙方擁有一定次數的挑戰權（Peremptory challenge），可以無理由否決對方同意的陪審員，可見在還未正式審理案件以前，就已是雙方鬥智的開始。

作為一部傳記型電影，原本預期內容可能略顯枯燥，但沒想到在還原真實案件之虞，無論是劇情和節奏都相當具可看性，大量檢辯法庭攻防的部分也非常精彩。近年美國除了《黑白正義》以外，2018年上映的《法律女王》同樣以大法官金斯伯格為原型改編，透過電影讓人民更認識他們，也是對這些大法官在司法領域貢獻良多的敬重。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

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