警方蔑視問責——議員：隊員佐級協會幾多人北上外訪？警：1至49人

明天（編按：文章撰於5月14日）監警會報告出爐，報告內容有多堅實持平，將視乎警察肯向監警會提供多少有用資料，若果警察不肯提供721、831的行動資料，調查也難有結果。那麼警方對於披露資料的態度如何？從他們回應議員質詢的態度中看，公眾對監警會報告的內容也沒有期望。

以譚文豪就各個警察協會（包括俗稱「散仔協會」的警察隊員佐級協會）近5年的外訪詳情的提問為例[1]，公眾足以見到警方對問責展示徹底蔑視的態度。譚文豪的提問要求警方披露外訪人數、日期、地點、目的、是否受薪離開工作崗位、花費公帑等等。一如所料，過去5年絕大部份外訪均是前往中國，但「散仔協會」究竟去中國做了什麼？警方再次完美示範「答咗等於冇答」藝術。

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一個正常的答覆，應是以每次獨立外訪為單位提供資料，但警察竟發明了以年份作為單位，將一年內所有的外訪資料一併回覆，所以便出現了外訪人數「1－49人」（你估你買六合彩啊？）、外訪日數「2－10天」等無厘頭的答案，看罷回覆後，連哪個警察協會去了多少次外訪，每次多少人、去了哪個城市，做了什麼都不知道。簡而言之，警察手頭有資料，但故意回覆了一堆廢話。

最重要的「外訪目的」一欄更為誇張，不再以年份為單位，只概括地回答「就勞工關係作交流、考察、出席研習班等」。它們究竟與中國的哪個團體，就勞工關係的哪方面作交流？研習班的主題是什麼？又是一萬個問號。

再者，與到中國外訪的行程全「由香港以外培訓機構提供贊助」。說穿了，「香港以外」就是中國，那麼培訓機構是否中國公安？答覆中欲言又止。根據公務員外訪的慣例，如有工作會議與進行公務訪問，應由政府自行支付，以避免引起實際、潛在或觀感上的利益衝突[2]，贊助訪問可免則免。若然「散仔協會」每次的外訪均由中國政府贊助，有合理懷疑「散仔協會」會以政治行動投桃報李。

由上述「無厘頭」答覆可見，警察的動機很明顯：即使牽涉重大公眾利益，亦要故意降低公開資料的質素，首要目的是不透露警方工作的資料，逃避公眾監察。其次是向公眾表達「我冇嘢講」、「差人做嘢唔洗你教」，務求令提問者知難而退。若然公眾和議員追問，就以「萬能key」例如「行動細節不便公開」等藉口逃避問題[3]，展現對問責蔑視的態度。

香港一天沒有健全的公開資料政策，以及制衡警權的制度，警察就可以繼續無後顧之憂在街頭「執法」，可以繼續在幕後做不見得光的事，「警謊」亦會繼續每天上演。

注釋：

本文獲本土研究社授權轉載，題目與內文由編輯所擬，原文見此。

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