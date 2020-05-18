「原住民族學校法」公聽會：學校該由誰來管、族語門檻怎麼訂才不會「找不到老師」

※封面圖片為花蓮縣實驗學校「萬榮太魯閣民族小學」，由於「原住民族學校法」尚未立法，許多地區只能先以「實驗學校」的方式突破框架，教導原住民文化與知識。

立法院今（18）日開公聽會討論《原住民族學校法》草案，眾多議題其中，與會者聚焦「主管機關」及「教師族語資格」。未來設立的原住民族學校，該由「教育部」還是「原住民族委員會」（原民會）主管？在師資短缺的情況下，校長、教師族語門檻又該訂多高？都成為公聽會討論焦點。

《原住民族教育法》（原教法）規定，各級政府可以依需要設立原住民族學校。2019年6月19日，教育部修正《原教法》後，其中第15條規定，關於原住民族學校的設立，需要另外立法規定。因此原民會、教育部、各立委因此開始研擬《原住民族學校法》草案，立法院教育及與文化委員會今日對此召開公聽會。

目前除了原民會委託學者專家擬定的草案版本，還有無黨團結聯盟立委高金素梅（Ciwas Ali）的版本、民進黨立委伍麗華（Saidai Tarovecahe）的版本，以及民進黨立委鍾佳濱的版本。

而這次公聽會著重「主管機關」及「教師族語資格」2個重點。

主管機關：原民會較懂原住民，但教育部資源較多

未來的原住民族學校，到底應該由教育部還是原民會主管，是今天討論的重點之一。

原民會副主委鍾興華（Calivat Gadu）表示，「原住民族學校是重大變革，由原民會管理相對沈重，⋯⋯，權責分工須與教育部協商。」出席公聽會的教育部次長林騰蛟提到，「主管機關宜維持原住民族委員會，以彰顯原住民自主自決的權利。」

東華大學民族事物與發展學系陳張培倫（Tunkan Tansikian）提到，「以民族主體性而言，還是以原民會作為主管關機比較合適。」但由誰主管，還關係到部會的「資源」，國教院原住民族教育研究中心主任蔡志偉（Awi Mona）提到，「教育部系統的支持相對完整，如果回到原民會的系統，恐怕要做非常『有魄力』的組織調整。」

對此，3位立法委員皆有不同見解。伍麗華認為應該由「教育部」主管，但高金素梅建議由「原民會」主管。鍾佳濱則提出折衷版本，他認為可以參考新竹科技園區實驗高中，「主管」機關是教育部，但「主辦」機關是科技部。鍾佳濱建議，原住民族學校，可以採行這樣的模式：

主管機關：教育部。負責其他學校轉型、師資培育評估等。

主辦機關：原民會。管理原住民學校相關業務。

課程研發：新興專責單位。由於目前目前國教院「原住民族教育研究中心」資源有限，因此應該設置一個新的專責單位，負責訂定課程課綱、研發教材等。

族語資格：全族語教學很好，但門檻太高會「找不到老師」

除了主管機關，另一個重點便是原住民族學校教師與校長的族語認證資格。

根據原民會網站，目前族語認證分為「初級」、「中級」、「中高級」、「高級」、「優級」5個等級。

而4個版本針對校長與教師的族語認證資格也都不同：

草案版本 校長族語認證門檻 教師族語認證門檻 原民會 中級 中級

受聘的3年內，必須取得中高級以上認證 高金素梅 中級 應通過族語認證，但認證級別由主管機關訂定 伍麗華 高級 中高級 鍾佳濱 高級 高級

其中，原民會與高金素梅的版本，對族語的要求較低，伍麗華和鍾佳濱對族語的要求偏高。

伍麗華強調，過去的民族教育模式，都沒有辦法確保族語存續，她強調，對她來說，原住民族學校最重要精神之一，就是要有「具備一定族語能力的師資」。

花蓮縣原住民族部落大學執行長鍾文觀（Sifo Lakaw）的期待與鍾佳濱相合，鍾文觀表示，如果能夠使用族語進行思辨跟辯論，才代表文化能夠持續發展，而台灣目前的原住民語言正在消逝，他說「如果不能提供沈浸式的語言（指全族語教學）學習環境，我們只是在減緩它死亡的進程」。

鍾文觀說，「加拿大、紐西蘭所謂的原住民族學校，其實就是沈浸式的族語教育，這兩國都透過沈浸式語言成功挽救瀕危的原住民族語。」他呼籲，「希望校長、師資都要有『高級』的要求，否則無法用語言進行教學，遑論用族語進行思辨。」

但陳張培倫提出實務上的困難，在校長方面，「如果要在法條中白紙黑字訂下級別，要請原民會、請教育部去調查，現在有多少校長，既符合《教育人員任用條例》的校長資格，族語認證又符合，否則到時候會找不到人選。」他建議：「保險的做法，不要在法條中明定族語級別，在施行細則、視當時的狀況去做決定。」他說，老師的資格也是，當然希望老師校長都有高級族語認證，「但級別如果太高，可能高到找不到老師。」

除了主管機關與教師族語資格，這次還討論了許多細節，包括原住民族學校的學制是否應該跟一般學校一樣，方便學生在不同體制間轉換；原漢混居的區域該如何設立原住民族學校；有4個族人口少於1000人（邵族、撒奇萊雅族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族），這4族的學生人數可能難以達到立校門檻。

原民會鍾興華副主委表示，原民會會參考今日公聽會的內容，在7月份完成討論，送往行政院，行政院討論後再送往立法院。

什麼是「原住民族學校」？ 原住民族學校是《原教法》明定的一種民族教育型態。 根據《原教法》，目前台灣能體現原住民族主體性的教育模式，包含以下幾項：在一般課程中納入的「民族教育」、原住民人數較多的「原住民重點學校」、在一般學校體制中設立的「原住民教育班」，以及「原住民族學校」。 《原教法》寫道，原住民族學校必須「以原住民族『知識體系』為主，依該民族教育哲學與目標實施教育」，由於能自訂課綱、課程、教材，「原住民族學校」是上述種種教育模式中，最能體現原民主體性的。 但由於法規遲未完善，台灣目前仍沒有「原住民族學校」。部分教育工作者只能在「實驗教育三法」2017通過後，創立以原住民文化、知識為核心的實驗學校，試圖以「實驗教育」的方式突破限制。

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核稿編輯：楊士範