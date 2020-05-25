用「發炎」來思考憂鬱症：為什麼免疫系統要攻擊自己人？

前陣子發現精神科醫師普遍理解的「憂鬱症是大腦發炎」概念，喜歡唸科普書的臉友倒不見得知道。正好有本講大腦發炎的《終結憂鬱症》新書出版，那我就順勢介紹這本書，讓大家對「大腦發炎」有些了解。這本書的作者艾德華．布爾摩是劍橋大學精神醫學系系主任，書裡資訊都有研究佐證，至少不是信口開河。

現在醫學界最常用來偵測發炎與否的指標，是「C反應蛋白（CRP）」。丹麥一項大型研究發現，經常有輕微憂鬱症狀的人，C反應蛋白濃度較高；而且發炎指數越高，負面思想與自我批判的憂鬱反應就越強。這至少說明，憂鬱症跟發炎兩件事，同時發生的比例頗高。

告訴長期陷入憂鬱症的親友「你的大腦發炎了所以你一直好不了」，有時是個同理，至少不是個指責。因為個人體質、以及過往遭受到的挫折、壓力，加上人類基因遺傳的免疫反應，導致大腦陷入混亂。這時不是告訴病人「你不要想就好」、「你不要這麼做就好」就能改善問題。

許多人常有身體發炎（如去拔牙）時心情變差、沒有動力的經驗。當身體某處發炎時，免疫細胞會分泌細胞激素（cytokines），細胞激素可經由血液循環，傳遞發炎訊號到大腦，活化大腦的免疫細胞。給實驗老鼠注射細胞激素，會讓老鼠出現類似發炎的疾病行為（看起來像憂鬱的老鼠），即使這隻老鼠其實沒有發炎。

受影響的老鼠大腦，神經細胞會容易受損，神經連結會失去可塑性，血清素的供應量會減少。這讓人能推測，「發炎」的確常會讓人類感覺憂鬱。那如果是大腦發炎呢？

用最簡單的說法，當免疫系統過度活躍時，巨噬細胞常會波及目標周圍的正常組織，淋巴球有時會釋出對抗自家蛋白質的抗體。當這樣的事情發生在身體各部位時，可能會變成各種慢性病。發生在大腦時，就可能會導致不同的精神疾患。

為什麼有那麼多人容易罹患憂鬱症？如果憂鬱症是對人類社會的不適應，為什麼憂鬱症的基因沒有漸漸被淘汰掉？我們回溯人類的演化，直立人存在世上200萬年，智人可能有20萬年，農業生活成為人類文明主流才兩、三千年。憂鬱症基因在人類演化上必然存在某些優勢，讓有憂鬱症基因的個人或族群，更容易活到能繁衍下一代。

稍微簡化一下我們的敘述：壓力會活化免疫系統，免疫系統太活躍會攻擊或誤傷我們自己的細胞，這有時歸類為自體免疫反應。大腦裡的「微膠細胞」，就扮演著巨噬細胞的角色。大腦的發炎反應太活躍時，可能會傷害、抑制腦神經細胞。

免疫系統太容易被活化的人，為什麼還是大量存在人類族群裡？

這時我們得理解，數萬或數十萬年前的人類，完全沒有現代醫療的保護。我們用抗生素就可以處理的小傷口，原始人類可能會因為感染最後導致死亡。原始人最大的壓力是什麼？不外乎是面對野獸與異族人類的「戰或逃」，而這都可能會帶來細菌與病毒入侵的傷口。所以當出現「戰或逃」的情境時，免疫系統就先活躍起來準備抗敵，可以增加個體的存活率。

免疫系統沒有眼睛，不知道你確實面對了什麼。免疫系統或許可以感受到的是，你好像正面對著威脅（野獸在眼前）或壓力（野獸可能在附近）。會預先做準備的免疫系統，就能增加自體基因流傳下來的機率。先存活下來再說。至於過度活躍的免疫系統，可能衍生未來的三高疾病、自體免疫疾病、重度憂鬱症，這對原始人來說是毫無意義的問題。這樣的基因，在這幾年隨著科學進展，就漸漸能被分析出來，成為所謂「憂鬱症基因」。

而這套演化機制到現在，就變成有些人即使只是發表演講，都會造成發炎指數上升。當然更別說是跟家人大吵一架，也可能會讓巨噬細胞活化，傷害心血管系統。有時，重要親友過世讓巨噬細胞活化，會造成粥狀硬化的動脈發炎，增加心臟和大腦血管血塊形成的風險，演變成心臟病發作或中風，這是「心碎而死」的科學根據。

從小遭遇家暴、性侵、霸凌的人，日後容易產生嚴重的創傷症候群、重度憂鬱症以及其他精神疾患，有一部分也可以從重大壓力影響腦神經發育來解釋。2014年一個英國研究顯示，9歲時血液裡的細胞激素指數越高，18歲時罹患憂鬱症的機率也就越高。其實，貧困、負債、孤立等社會壓力，也常伴隨CRP增高。

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「發炎狀態」會導致「憂鬱行為」，這也有演化意義。想像我們是原始人類，當我們受傷了，體內的巨噬細胞正在跟外來病菌作戰時，這時我們最好是病懨懨地躺在洞穴裡休息不要亂動，以便身體集中能量對付外敵。再者，如果不幸我們得到的是高風險的傳染病，這時自我封閉、不要找其他人串門子，可以減少疾病的傳播。

這些長年累積的基因，最後就導致了「壓力惡化大腦發炎」、「大腦慢性發炎造成嚴重憂鬱症」的結果。也許未來我們可以從基因檢測辨識出這一群人，當他們陷入憂鬱症時，除了傳統抗憂鬱藥物、鼓勵運動與紓壓外，還加上某個現在還沒發現的輔助療法，降低自殺與生活混亂的風險。

用「發炎」來思考憂鬱症之後，我們會發現，可能有一些人因為「壓力」以及「容易發炎的體質」在身、心雙方面受苦。比如類風濕性關節炎病人有90％精神不濟，40％容易沮喪，常常很難清楚思考與規劃事情。或許免疫系統也攻擊了他們的大腦，讓他們出現類似憂鬱症的症狀。心血管疾病常跟膽固醇累積引起的發炎反應有關，而冠狀動脈疾病患者也有很高比例出現憂鬱症狀。

現在流行的健康概念，肥胖對健康不是好事。更精確地說是腰腹部的脂肪，在許多研究裡都是跟代謝症候群高度相關的風險因子。

多數人不曉得，脂肪組織裡有大量巨噬細胞，是免疫系統裡的機器戰警。很少人注意到的是，「老化」會讓隨著年紀越學越多的免疫系統過度警覺，身體就會越容易發炎。「肥胖」跟「老化」常伴隨憂鬱症增加，也會讓其他慢性疾病增加。在了解「憂鬱症是大腦發炎」的同時，同時也複習一些重要的健康概念，就是你閱讀這篇文章能得到的最大收穫了。

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本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航