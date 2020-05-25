老是低頭工作、滑手機？長期姿勢不良可能出現「頸性眩暈」

文：林郁敏（NOW健康）

姿勢不良，小心出現「頸性眩暈」。耳鼻喉科醫師在門診中觀察到，有些人長期低頭工作、滑手機，竟出現眩暈症，經過進一步檢查發現，原來是長期姿勢不正確引發骨刺，一轉頭，頸椎骨刺壓迫到供應內耳器官的血管，即頸動脈血管；加上因過勞干擾自律神經系統，便產生「頸性眩暈」。找出病因，才能對症治療。

資深耳鼻喉科醫師李宏信分析，像作業員、工程師等需要經常維持同一姿勢的職業，或者長時間低頭、用不正確姿勢滑手機、使用3C產品，長期下來便可能造成頭頸部血流不暢而引發「頸性眩暈」。

值得注意的是，眩暈的成因很多、類型各不相同，其中以梅尼爾氏症為誘發眩暈症的主要原因之一。李宏信指出，多數眩暈為內耳平衡系統異常造成，一旦發作，患者常感覺到頭昏或天旋地轉，連站也站不住，生活大受影響，有時連學業、工作都出問題。

李宏信解釋，許多眩暈患者因內耳淋巴液分泌旺盛，導致內耳大量積水，此時血流又因膽固醇、血脂過多而受阻，加上生活壓力促使血管緊縮，血流狀況更差，若內耳組織缺乏血液、營養供給，容易導致神經萎縮、壞死，治療就會更棘手，患者眩暈症發作頻率也會增加。

眩暈症之主因，是內耳血流受阻所造成內耳功能退化所引起的。李宏信說明，在治療上以會藥物幫助打通血路，促進血液循環、滋養神經。在血液循環藥物的幫助下，內耳血管會逐漸恢復正常血液供給及神經功能，內耳平衡系統也會逐漸恢復作用。當內耳淋巴積水情況較嚴重時，可搭配利尿劑，以排除體內多餘鹽分、水分，降低淋巴液積水的壓力問題，症狀就會減輕。

一般而言，眩暈患者只要持續服藥控制，內耳的循環都能得到改善，以達到治療目的，並輔以飲食、生活習慣調整，多數患者便能擺脫眩暈之苦。李宏信補充，若服藥控制後，症狀依然反覆發作，嚴重影響生活，也可考慮手術治療，即所謂內耳鑽開引流減壓術，以提升治療成效。

但因為手術部位接近腦部，必須謹慎以待，且也常復發，除非是藥物已無法抑制情況下，不建議作為首要選擇，術前謹慎評估很重要。

現在年輕人因工作壓力、緊張、焦慮或長時間沉迷電玩，容易引發眩暈症，平時宜保持身心平衡及睡眠充足，當症狀發作時，頭部不要轉動太快，需平靜休息。輕微者可自然痊癒，嚴重者可配合藥物幫助改善，但時常易復發令病人懊惱，對經常復發者建議須長期服藥，才能恢復正常生活。

家醫科李政道醫師建議，眩暈患者作息要盡量穩定、規律，避免晝夜顛倒，飲食要盡量少油、少鹽，並保持規律運動、舒解壓力，出現眩暈時，最好盡早就醫，找出原因對症下藥，患者接受治療過程必須要有耐心，症狀方能獲得改善。

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