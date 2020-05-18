世界衛生大會今晚登場，譚德塞證實：台灣參加WHA提案已送審
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台灣已經連續4年未參與WHA，今年因防疫有功，外界關注台灣是否能因此參加今年的視訊會議。不過會議尚未開始，各方已經私下展開密函戰，施壓世界衛生組織秘書長譚德塞。
（中央社）世界衛生大會（WHA）視訊會議今（18）日登場，台灣連續第4年未受邀，由於世界衛生組織執意配合中國一中原則排除台灣，政治凌駕健康作為已引起國際廣泛批評，預期今天會議堅定挺台聲音不會缺席。
第73屆世界衛生大會於日內瓦時間今天中午12時（台北時間晚上6時）登場，今年因「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，WHA史上首度以視訊會議形式舉行；世界衛生組織（WHO）雖將會員國報名與會時間延長至開會前，但相關消息指出，WHO將連續第4年拒台灣於門外。
今天WHA主題將討論「COVID-19」，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）將針對這個主題發表談話。
60國聯合提案，要求調查病毒源頭
自從病毒從中國武漢爆發蔓延迄今，全球近190個國家受害，國際湧現中國隱匿疫情以及WHO處置失當的批評聲，不少國家有意發起聯合調查疫情全球大流行行動。
例如今天大會上將通過一份由歐盟領銜約60國共同提案的決議草案，要求譚德塞合作實地調查病毒源頭，並盡早啟動應對疫情的檢討。
根據WHO公布的資料，這份名稱為「應對COVID-19疫情」的決議草案，參與提案國家包括澳洲、加拿大、日本、紐西蘭、英國、巴西、土耳其等30國，再加上歐盟27個會員國，參與國家數高達近60國。
《中央社》報導，決議草案內容，對譚德塞提出11點要求，除重申譚德塞應根據各國國情提供援助並定期向會員國報告籌資活動結果外，其中最受矚目的是要求他應與世界動物衛生組織（OIE）、聯合國糧食及農業組織（FAO）以及各國密切合作，透過科學合作的「實地考察」，調查人畜共通傳染病毒的源頭及向人類的傳播途徑，包括中間宿主的可能作用。
此外，草案也要求譚德塞與會員國協商，在適當時機儘早逐步啟動公正、獨立和全面評估，檢視從WHO協調下的COVID-19國際衛生應對措施當中獲得的經驗和教訓。
《聯合報》報導，今年的視訊會議，外界目光將集中在包括美國、澳洲、加拿大、法國和德國在內的國家，如何在世衛組織框架內，調查中國因應疫情的作法。這可能包括把中國政府告上國際法庭。
報導指出，根據世衛組織憲章，該機構可將未能解決的爭端提交海牙國際法庭處理。但報導也稱，衛生和法律專家都說不可能，國際法庭的裁決須要聯合國安理會頒定，而常任理事國之一的中國擁有否決權。
14友邦、美日加8國挺台參與WHA，譚德塞證實提案已送審
除要求調查疫情處置外，更重要的是也有許多國家不滿當前全球衛生合作現況，但WHO執意配合中國的一中原則排除台灣，其政治凌駕健康作為，掀起國際廣泛批評，會員國今天如何討論台灣議題將是另一個焦點，會中堅定挺台聲音不會缺席。
預計除友邦外，會議期間理念相近國家也將加入為台灣發聲，表態反對政治凌駕健康。
台灣曾在2009至2016年連續8年以觀察員身分與會。但2017年起WHO連年拒絕邀請台灣，今年是連續第4年未受邀。不過今年因台灣防疫成果獲國際關注，支持台灣參與WHA聲浪創下近年高峰。
包括巴拉圭、史瓦帝尼等14友邦已向WHO秘書處完成提案籲邀請台灣出席WHA，德國外交部證實與英國、法國、紐西蘭、美國、加拿大、澳洲等國聯名致函給譚德塞，促邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會。
除了友邦力挺，由美國和日本發起、成功說服包括加拿大、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭在內8國共同致函譚德塞，要求讓台灣參加5月18日至19日的視訊會議。
《中央社》報導，《加拿大新聞社》取得此信草稿並報導信函內容，信中指稱台灣是全球衛生界有能力且負責任的參與者，台灣擁有科學技術專長，「可以協助拯救世界各地的生命」。信中並明確指出：「台灣被孤立在全球衛生界之外，不僅造成嚴重公共衛生問題，也對當前和未來的種種努力，形成障礙。」
不過，雖然多國力挺台灣參與今年的WHA，中國也展開反制行動。美國《外交政策》15日報導指出，中國發起外交反擊行動，要求各國聯名致函敦促譚德塞，不要在下週的WHA凸顯台灣議題。這份機密信件說：「中國台灣（Taiwan, China）參加WHA應按照一個中國原則處理。」信件並指，是中國台灣當局拒絕一中原則，導致無法參與WHA。信中明確指出：
「我們對部分會員國試圖在開會期間發起所謂『台灣參與』議題表達關切，這與會員國間的普遍共識背道而馳，即在這次視訊大會期間不應考量任何爭議性議題。」
不過根據《法新社》，譚德塞表示台灣與會問題的提案已經「送交總務委員會審議」。WHA總務委員會是由不同區域、15個成員國所組成，委員會能決定是否將其他議題列入既有議程中。
今年美國進一步以更多行動協助，包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar）均公開支持台灣參與WHA，另美國國務院及美國在台協會（AIT）也在推特發起一系列主題標籤及推文。
連續4年未獲邀，陳時中堅定：Taiwan is helping
WHA是WHO最高決策機構，主要職責是決定WHO政策方向、任命秘書長、審查和批准規劃預算方案等，每年5月在日內瓦召開大會。
《聯合報》報導，雖然我國極力爭取參與，然而昨日下午衛福部國際合作組證實，到17日止，我方仍未收到邀請函，但將爭取待疫情緩和時，參與可能延後至10月或是11月舉辦的實體會議。
《ETtoday》報導，往年衛福部長陳時中都會在前一天飛到日內瓦，透過系列活動與雙邊會談為台灣發聲，告訴世界「Taiwan Can Help」，而陳時中日前也宣布今年的主旨為「Taiwan is Helping」，告訴世界台灣已用自身能力幫助世界。衛福部國際合作組技監劉麗玲表示，今年WHA台灣雖然不能參與，但會密切注意是否有友邦在大會上幫忙發聲。
延伸閱讀：
新聞來源：
- WHA登場世衛中國拒台 各國料將聯手發聲反制（中央社）
- 8國指台灣能拯救生命 致函譚德塞挺台參與WHA（中央社）
- 近60國向WHA提案 要求譚德塞調查武漢肺炎病毒源頭（中央社）
- WHA戰事近！歐美要求調查中國疫情因應 將交國際法庭？（聯合報）
- WHA大會明日登場 衛福部證實仍未收到邀請函（聯合報）
- WHO committee to discuss Taiwan exclusion（法新社）
- China Launches Counterattack Against U.S. Effort to Restore Taiwan’s Status at WHO（外交政策）
- 連續4年未獲邀！WHA視訊會議今召開 陳時中堅定：Taiwan is Helping（ETtoday）
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範