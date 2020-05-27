冠狀病毒的「corona」原來不是啤酒，而是代表榮耀的「王冠」

文：曾泰元（東吳大學英文系副教授、前系主任）

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、新冠肺炎）疫情肆虐，延燒全世界。聯合國秘書長說，這是人類自二次大戰以來最嚴重的危機。繼SARS、MERS之後，新型冠狀病毒（novel coronavirus）再度來犯。其所引發疾病的來源，英文一般俗稱coronavirus，由病原體（pathogen）的病毒引申而來。

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corona原來是代表榮耀的「王冠」

冠狀病毒不是新鮮事，發現至今已逾50年。國際頂級的科學期刊《自然》（Nature）在1968年刊文，文中述及當時的病毒學家首度識別出此種病毒，並因其外觀狀如日冕（solar corona），建議把它命名為冠狀病毒（coronavirus）。

「冠」是帽子，「冕」是王公貴族的禮帽，後專指帝王的禮帽。不過因為「王冠」、「皇冠」的說法常見，「冠」的語義向「冕」靠攏，冠冕二字也成為同義複詞，成語「冠冕堂皇」或可說明一二。

不論是冠還是冕，英文用的都是corona。這本是拉丁文單詞，意為「王冠」或「花環」，是象徵地位與榮耀的頭飾。王冠的英文crown就是借自corona，再省音演變而來。西方世界的王冠各不相同，一款常見的形制在頂邊四周有圈突起，日冕、冠狀病毒的英文之所以得名於corona，皆因貌似此種王冠之故。

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與corona撞名而成為另類受災戶：可樂娜啤酒

作為借自拉丁文的英文詞語，corona在大型語文詞典裡約有10個義項，多指王冠形狀或位於頂部之物，都是專業術語，如天文學的日冕、氣象學的月華、物理學的電暈、解剖學冠狀部位、動物學的冠部或纖毛盤、植物學的副花冠、教堂裡的環形吊燈、建築學的挑簷滴水板、古巴雪茄的花冠煙等等。

英文的《維基百科》（Wikipedia）則呈現出另一番光景。我鍵入一查，corona的消歧義（disambiguation）頁面，條列出近70條有超連結的條目，橫跨建築、文娛、品牌、組織、人名、地名、科技、交通等各大領域。

我孤陋寡聞，熟知者僅寥寥3個：「冠狀」病毒、豐田汽車的車款「可樂娜」、墨西哥的啤酒品牌「可樂娜」。豐田可樂娜曾是我開了18年的愛車，2001年已經停產。可樂娜啤酒行銷全球，跟病毒撞名所以銷售下挫，在疫情期間宣布停產。

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加冕、冠狀動脈、驗屍官都跟「corona」有關

來自拉丁文的「corona」還衍生出許多英文詞彙，以下列出較常見的：

coronet（小冠冕）：是王公貴族和王子公主所戴的頭飾，是corona的指小詞（diminutive），指的是具體而微的王冠。

corolla（花冠）：是花瓣的總和，是corona的另一個指小詞，借小王冠來比喻花。這個corolla也是豐田汽車的車款之一，中文一般翻成「卡羅拉」，似有小型「可樂娜」的含意。

coronation（加冕）：是某些歐洲國家的君主即位時，把王冠（corona）戴在君主頭上的儀式。Coronation Street（加冕街，簡稱Corrie）是英國極受歡迎的肥皂劇，從1960年開播至今已經60年。

coronary（冠狀的）：多用於coronary artery（冠狀動脈）和coronary heart disease（冠心病）等心血管相關的詞語組合中。冠狀動脈由多條血管構成，包覆心臟予以供血以維持心臟的正常功能，因血管的分佈狀似王冠而得名。coronary也兼作名詞，為coronary thrombosis（冠狀動脈血栓症）的簡稱，也就是口語說的heart attack（心臟病發作）。

corollary（必然結果；推論）：是個邏輯或數學的字眼，意思的演變較為間接。如同上述的corolla，詞源的本義是「小花環」，古時西方的劇場除了給演員酬金，還附贈小花環以示感謝，於是小花環就成了額外但必有的東西。有戰爭就有破壞，有愛情就有嫉妒，破壞和嫉妒都是corollary，必然結果。

coroner（驗屍官）：新冠肺炎確診和死亡的數字屢創新高。coroner（驗屍官）的主要工作，是當有死者在不尋常的情況下離世時，確定死者的死因。這個詞也與corona有關，本指王室私產管理官，後來因為執掌改變而有了今義。

韋氏辭典即時收錄COVID-19，註釋病毒首發地

疫情險峻。語言反映社會，詞典記錄語言。權威的美國《韋氏詞典》（Merriam-Webster’s Dictionary）抓緊脈動，超前修訂。3月公布了一批剛收的新冠詞語，幾乎第一時間掌握了時代的變動。

關於疾病名稱，韋氏首先是採納WHO的決定，收錄了COVID-19，以此為主。再者，專業的全稱coronavirus disease 2019（2019冠狀病毒病）亦收，地位居次。廣為流通的coronavirus（冠狀病毒）韋氏本來就有，因應這波疫情大幅修訂，在原義之外新增了大流行的「19冠毒病」，兼指誘發此病的「新型冠狀病毒」。

值得留意的是，「19冠毒病」的定義底下有個獨立的按語（Note），對疾病的起源加以評註：「19冠毒病於2019年12月首度在中國武漢發現」（COVID-19 was first identified in Wuhan, China in December 2019）。

詞典保持中立，力求各方的平衡，疾病的命名以WHO為準，但也兼顧了流通的說法，並藉由附帶說明的方式，記錄了當下普遍的認知。

澳洲媒體：patient zero極有可能出現於武漢

此外，韋氏還增收了與疫情有關的10個新詞。

疾病診斷方面，有patient zero（零號病人）、index case（指示病例）、index patient（指示病人）、contact tracing（接觸者追蹤）、community spread（社區傳播）、super-spreader（超級傳播者）、super-spreading（超級傳播）等。

在疾病預防方面，有social distancing（保持社交距離，名詞）、socially distance（保持社交距離，動詞）、social distance（社交距離）、self-quarantine（居家檢疫；居家隔離）等。

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令人玩味的是，「零號病人」收錄了一條例句，引自澳洲記者蘇．丹勒維（Sue Dunlevy）在雪梨《週日電訊報》（The Sunday Telegraph）的報導。例句內容呼應了「19冠毒病」的按語，直指武漢為源頭：「發現零號病人（感染新病毒的第一人）的探索，揭示出第一個已知病例發生在武漢」（The quest to find patient zero, the first person to contract the new virus, has revealed the first known case occurred in Wuhan）。

疫情肆虐加上政治口水，煽動全球反華情緒

新冠疫情在迅猛發展之時，中美兩強的國際角力卻也不曾稍歇。

同樣是3月，美國總統川普公開發表種族歧視的言論，把新型冠狀病毒（novel coronavirus）稱為中國病毒（Chinese virus），引發各界譁然。他後來雖然改口，不過一開始面對質疑時毫不內疚，還理直氣壯地為自己辯護，此舉招來美國各大主流媒體的譴責，許多美國人也紛紛在社交媒體上發文批評。

貶低他人以拔高自己，任性偏執又霸道好鬥，這是典型的川普風格。美國疫情失控，金融問題嚴重，加之適逢總統大選年，逼得川普出此下策，訴諸民粹（populism）以轉移焦點，反映的也是美國政治的問題。

當時「中國病毒」一詞從川普的口中說出，媒體接著廣泛報導，挑動了身陷疫情風暴各國的敏感神經。原本就已經升高的反華（anti-Chinese）、仇外（xenophobic）情緒，因此而進一步受到煽動，歐美對華人、華裔等東方面孔的霸淩更勝以往，相關事件層出不窮，令人憂心。

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WHO：疾病的命名不該造成地區污名化

就事論事，談語言，說命名。「世界衛生組織」（World Health Organization）在2015年公布了一份規定，對新發的人類傳染病提出了命名指導原則，其中的第一條就明確建議，命名時應該避免使用地理位置，這次的新冠肺炎便完全按照這份規定辦理。在歷經初期的紊亂之後，疾病的正式名稱最後定為「2019冠狀病毒病」（Coronavirus disease 2019，簡稱COVID-19）。

至於導致此病的病毒，權責機關「國際病毒分類委員會」（International Committee on Taxonomy of Viruses）把它定名為「嚴重急性呼吸系統症候群冠狀病毒2」（Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2，簡稱SARS-CoV-2）。對此，世衛組織予以尊重採納，但在與公眾溝通時，稱之為「COVID-19病毒」（COVID-19 virus），避免讓人有SARS的聯想。

在2015年這份指導原則公布之前，國際上對於傳染病的命名是比較不嚴謹的，所以才會有「西班牙流感」（Spanish flu，西班牙首先在報紙報導自己的疫情）、「德國麻疹」（German measles，德國醫生首次對其加以描述）、「日本腦炎」（Japanese encephalitis，第一個病例發生在日本），「伊波拉」（Ebola，首例在非洲剛果的伊波拉河附近發現）、「中東呼吸症候群」（MERS，首度發現於沙烏地阿拉伯，後續病例均與中東有關）等等的這些名稱，對該國該地造成或多或少的污名化。

「德國麻疹」這個病名值得一提。傳統的英文俗稱German measles仍廣為流通，不過醫學上傾向於使用不含地名的rubella（風疹）。這個rubella來自拉丁文，詞源義為「小紅」，因其發紅疹的症狀比麻疹（measles）來得溫和，故名。

這些傳染病的名稱都是歷史的遺留，不過逝者已矣，來者可追。新冠病毒、新冠肺炎的命名，全世界都應該遵從世衛組織的建議，避免使用地理位置來描述，否則就又犯了同樣的歷史錯誤。疫情當前，挑戰巨大，誰都無法獨善其身，置身事外。全世界應該少些口水，多點合作，攜手一起度過難關才是。老天保佑！

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航