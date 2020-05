Go down the toilet是指「搞砸了」，那Toilet water又是什麼意思？

網上流傳一則笑話:

老闆驚呼:「What are you doing in the toilet?!」(你在馬桶裡幹什麼?!)

雖然都是英文,但是不同的文化對「廁所」有不同的說法。英國人叫廁所「toilet」或「loo」,其中後者又更口語:

I'll just go to the loo. (我正要上廁所)

菲律賓廁所的說法是「comfort room」(舒適的房間),簡稱CR。美國最常見的廁所叫法是「restroom」,或直接說「men’s room」、「ladies' room」,就像我們中文會用「洗手間」代替廁所一樣。

而toilet在美式英文裡是指「馬桶」,抽水馬桶的全名是flush toilet。所以「I'm in the toilet」,聽起來就好像是「我在馬桶裡」。

「In the toilet」字面意思是掉到馬桶,進而可以引申為「處在很糟糕、窘迫的局面」(In a miserable, pitiful, or very unfortunate condition)。

例句:

I just can't find work with the economy in the toilet like this.(經濟情況糟成這樣,我沒法找到工作)

只要和馬桶相關,想必都不會太好。相近的片語是go down the toilet,就像把東西沖進馬桶一樣,意思是「搞砸了、泡湯了」:

After the drug scandal, his career went down the toilet.(涉毒醜聞之後,他的事業也砸了)

They didn't want to see their investment go down the toilet.(他們不想看到投資就這樣泡湯了)