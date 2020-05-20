「武統台灣」已經開啟，但會是一個時斷時續的漫長過程

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

外界是有理由擔憂台海爆發軍事衝突的。一方面，民進黨立委已經提出動議，要將具有小憲法之稱的《兩岸人民關係條例》中的「國家統一」幾個字去掉，雖然民進黨強調此乃黨員個人想法，不是蔡英文的授意，也非民進黨黨團立場，但在台灣兩黨惡鬥下，此舉已被國民黨指控為搞「法理台獨」，也遭到北京國台辦的嚴厲警告。

另一方面，中國也宣佈，從5月14日到7月31日，解放軍在唐山港京唐港區舉行軍事演習和實彈射擊，此次軍演的時間之長、戰區跨度之大——據悉解放軍將進行多軍兵種、跨戰區的兩棲登陸、奪取島嶼、抗擊登陸、防空反導等多個實戰化演練科目，在解放軍的軍演史上，都比較少見，特別是由於演習時間跨度包括蔡英文的「520」講話在內，普遍被認為必要時為武統台灣做準備。此外，日本媒體也曝出，解放軍8月還將在南海舉行針對奪取東沙島的軍事演習，此島現在台灣的控制下。

中國大陸一直沒有放棄統一台灣的執念，台灣則一直在尋求機會獨立。過去，兩岸至少還存在和平統一的交集，但在民進黨重新執政後，和統的機會愈來愈渺茫，蔡英文的再次當選，表明和統的可能性接近完全喪失，特別是疫情發生後台灣對中國的刺激，讓中國民意也出現更多放棄和統轉而接受武統的趨勢。

雖然對中國統一台灣的決心沒有多少人會懷疑，然而什麼時候才是武統的合適時機，分歧很大。一種看法認為，眼下正是解放軍武力攻取台灣的良機。因為疫情打亂了美國的正常步驟，特別是美國的航母官兵染上了新冠病毒，削弱了美軍的戰鬥力，沒有美軍的馳援，台灣自己的軍隊是抵禦不瞭解放軍進攻的。持此種看法者，既包括一般的民眾，也有軍事學者和軍方人士。

鷹派對武統打「退堂鼓」

不過讓中國網民大跌眼鏡的是，向來以鷹派自居的解放軍將領喬良和戴旭等，卻對武統打「退堂鼓」，喬良最近連續接受採訪和發文，闡述為何不主張武統，以及目前不是武統好時機。他的核心意思是，相比中國的復興，統一台灣要退居次要地位。而且，統一台灣不是中國和台灣的事情，是中國和美國的問題。在中國的實力沒有壓過美國前，任何貿然的武統行動，都會使中國復興功虧一簣。

儘管如此，喬良也認為，對於美國用台灣給中國挖坑的行為，「現在是結束這種遊戲的時候了。中國只需要用一次實際行動（什麼行動，可以讓美國及台灣當局去猜），向台灣民眾也向世界做一次鄭重宣示：台灣在中國的『大炮』射程之內，這就是最後的真理，台獨之心必須死掉。」

對喬良關於武統不可輕率急進的看法，一些學者著文反駁，有人甚至給這位鷹派將領戴上「投降主義」的帽子。鑑於喬良的身份，他可以比一般的民眾，包括非軍方學者獲取北京高層關於台灣問題的更多和更真實的訊息，所以不清楚他的看法包含多少高層的意思，假如這只是他個人的看法，顯然，他的台灣問題要讓位於中國復興的觀點，並由此主張等到中美實力對比發生變化後再來處理台灣問題，是不符合習近平意圖的，或者是對習的意圖的曲解。

從十九大關於台灣問題的闡述看，習有在任期內解決台灣問題，不像鄧小平，把它留給後代子孫去解決的想法。故而有觀點認為，習改國家主席任期制，其中一個考慮就是台灣問題，他要把這個「功勞」留給自己而不是其他的中共領導人。

按照習近平的解釋——也是中共的一貫敘述，所謂民族復興，當然包含統一台灣在內，無論從邏輯和事實來看，都不能把兩者割裂，否則，民族復興的內容就是殘缺的，或者更直白地說，民族還沒有復興。再從領導人的心理看，即使中國大陸根據十九大規劃，在2030年如期實現基本現代化，進入發達國家行列，然而，也沒有收回台灣——無論用什麼方式——所建立的文治武功，在歷史上的地位更重要更顯赫。這樣的功勳和巨大的歷史地位對專制國家的領導人，都具有極大的誘惑性，會讓他們欲罷不能，躍躍欲試。

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習近平很可能提前武統台灣

基於上述分析，我去（2019）年就撰文指出，在未來十多年內，習近平要強行武統台灣，這個時間點，大概會在2030年左右。

至今我仍堅持這個看法，但認為時間很可能提前。原因在於中美關係變壞了。習近平武統台灣最擔憂的是美國——或者一定程度上也是西方——的干預，包括軍事干預對中國經濟和所處國際環境的破壞，這也是北京過去對武統猶豫不決的一個因素。

然而，這幾年美中關係的全面走壞，特別是這次疫情所加劇的美中對抗，使得這種擔憂一定程度上正在成為事實。未來如美國的追責和索賠引發冷戰，西方其他國家也跟進參與，形成中西之間的強烈對抗，其對中國造成的後果跟和中國打一場戰爭差不多，那麼，習近平也就卸下了這個「憂慮」包袱，可以放手武統台灣了。這還不考慮若中國國內發生動蕩北京要通過武統台灣轉嫁危機。當然，前提是習近平認為在台灣和美國打一仗，中國必會勝。關於這一點，從目前接觸的訊息看，多數認為解放軍取勝的可能性較大。

雖然美中關係和兩岸局勢會加速北京武統步伐，不過我也認同喬良的看法，北京不可能利用疫情對美國的打擊而貿然發動戰爭。北京要武統台灣，為減少國際干預，必須有一個師出有名的理由，也就是《反分裂國家法》第八條所列的三種情況。儘管蔡英文會在台灣獨立的路上走得更遠，但她會注意不讓北京抓到辮子，不會公然修改憲法或舉行統獨公投之類活動。《兩岸人民關係條例》拿掉「國家統一」畢竟不等於修憲。

蔡英文政府未來會不會這麼做，無法預估，但至少可以確定，在她的「520」講話中，不大可能對中國發起挑釁，而是以她1月選勝講話的基調為準。原因在於，蔡是一個比較理性的領導人，不會像激進台獨勢力一樣，拿2300萬台灣人民的生命和福祉做賭注，去追求自己的歷史定位。

儘管疫情給了台灣一個非常難得的有利國際環境，正如一些媒體所說，對台灣獨立的事業，目前真正是過了這個村就沒有這個店，但蔡也明白兩岸實力差距，如果「520」講話宣佈獨立或有這方面的表示，立即會引來中國開戰，而若沒有美國的支援，台灣是支撐不了幾天的。但在新冠疫情橫掃美國，包括美軍受到感染的情況下，美國也很可能以此為藉口，不出兵和中國打一場本來就勝負不定的戰爭。即使美國出兵，台灣也大有可能變成一片焦土。任何理性的領導人，都不會走這個險棋。

然而，可以肯定的是，戰爭的風險越來越高。中國大陸的這兩場軍演，既是演習，也有臨戰預防的成分，也就是，一旦在演習期內發生在北京看來觸發武統的事件，那麼演習就變成真正的軍事行動。從這個角度說，武統進程實際已經開啟，但這會是一個時斷時續的長過程。

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