被大環境耗損殆盡的身體：雲門與無垢之外，台灣舞者的職涯困境

文：蔡淳宇

如果有一天，你的孩子以單純卻認真的語調向你說：「我長大以後要當職業舞者！」你的腦中也許會浮現以下兩種念頭，一是：「別傻了！跳舞能當飯吃？」；另一種則是開始替他存錢，以便未來送他出國習舞。台灣不是有名揚國際的雲門舞集？國家級劇院不是越蓋越多？為何我們會產生這種想法？

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出走為必然？留台工作機會少且不穩定

在台灣，大學生於就學期間出國交換、或在畢業後出國進修的情形逐漸普及。而在舞蹈系所，出國當交換學生、甚至考取國外舞團資格更是常見。以北藝大舞蹈系為例，畢業於該系的許同學提及，過去該班就有六至七位同學於畢業前後出國考舞團，而這還不包含就學期間即「跳槽」出國的舞者。

事實上，相對幾十年前的台灣，當今的舞蹈資源已豐富許多，不僅舞團數量、種類漸增，政府的補助項目與企業贊助也成為推廣相關活動的重要助力。更重要的是，隨著社會結構、經濟發展漸穩定，台灣人對於藝術的關注度還是有提升的。然而，為何台灣舞蹈人才外流的問題似乎沒有減緩的跡象？

現為北藝大舞蹈系及多所高中舞蹈班的教師林立川認為，國內舞蹈系所畢業生數量遠多於國內市場所需，因此職業舞者的工作機會相對稀少。以一個班級30位學生為基準，能待在台灣當職業舞者的大約只有三至四位，機率約0.1。

對於國內舞蹈市場小，許同學也表示，國內職業舞團較知名的只有雲門舞集及無垢舞蹈劇場，其他舞團大多以接案為主，因此舞者工作、薪水並不穩定，必須要到處兼職才能過活。她也提及國內外舞團演出的數量差異，過去她曾為美國哥倫比亞古典芭蕾舞團的實習舞者，一個月至少有一場表演，但是在台灣，一個舞團平均半年有一場演出已經不錯了。

Photo Credit: 中央社 雲門舞集創辦人林懷民（中）、雲門藝術總監的編舞家鄭宗龍（右）與陶身体劇場藝術總監陶冶（左）

舞者職涯短 缺乏訓練機構成主因

除職業舞者工作不穩定之外，另一個困境是，留在台灣的舞蹈系畢業生，舞蹈職涯並不長久。據104人力銀行的資料統計，北藝大舞蹈系學生於畢業後第一年，從事舞蹈相關行業約佔40％，但到了第二年剩下約30％，而畢業第五年之後，舞蹈相關行業已排不進前10名。林立川認為，關鍵在於舞者們畢業後找不到地方能接受合適的訓練。

簡單來說，舞者是一份用身體工作的職業，若缺乏高質量且不間斷的訓練，肢體的運用能力將快速下降。舞者在學期間可受學校紮實而嚴謹的課程訓練，但畢業後，因缺少培訓使身體能力退化，而這通常產生兩種結果：受傷、或是被取代。當舞者們花費十多年的時間將自己的身體打造成最佳狀態，卻因為大環境而逐漸被耗損，這是非常可惜的。

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困境背後 是我們與藝術的距離

了解在台舞者面臨的各種困境後，筆者認為癥結點仍在於：整體國人對於藝術領域的關注度不高，導致台灣的藝術市場相對小。首先，儘管國內舞蹈表演團體非常多，但因台灣藝術市場不大，所以舞團演出機會自然不多，連帶收益無法增加，也因此，能養得起舞者的職業舞團很少。

再者，台灣職業舞者為何缺少訓練機構？思考此問題前，不如先想想為何歐美社會能支撐較多的職業舞團。原因很簡單，因為歐美國家的藝術市場較大，舞團有足夠資源可投入對舞者的培訓。以台灣來說，由於國人普遍對藝術的關注不高，使國內藝術市場相對小，因此舞團生存不易。當舞團要養活職業舞者都不是件易事時，怎可能再投入訓練資源？

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就現實層面而言，藝術並非生活必需品，精準一點來說，藝術並非柴米油鹽醬醋茶，民眾當然要在填飽肚子後才有餘力觀望所謂的「藝術」，才有機會探詢「內心感受」，所以要發展完善的藝術產業鏈，就需建立在經濟穩定的基礎上。許同學也表示，一個國家的人民如何看待藝術，決定了藝術工作者的市場與待遇。因此，欲完善國內舞蹈環境，除現有的政府補助與配套措施外，國人對舞蹈、乃至整個藝術領域的關注勢必得提高，筆者認為，重視藝術教育也許是根本解方。

假如，我們從小被灌輸「藝術是一門專業」的觀念，並接受紮實的藝術教育，而不是將藝文課程用於學術科目教學，也許，現今國人的藝術因子能夠提高一些，台灣的藝文環境也不會是現在的樣子。當然，退一步思考，現在與30年前的台灣藝文環境有很大的不同，然筆者仍希望有朝一日，國內舞者能在自己的土地發展，而父母不再為想跳舞的孩子擔憂未來出路與生計。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航