採礦與防疫間的抉擇，重災區上西利西亞是否淪為「波蘭版武漢」？

文：Monika Sieradzka

五月的第一個週末，波蘭上西利西亞的魯達希隆斯卡市陽光明媚。在一百多年前為當地煤礦工人建造的住宅前，通常都會有孩子在玩耍。但是由於今（2020）年出現新冠疫情，孩子們不得不待在家中。

上西利西亞成為重災區

儘管成年人也被禁止聚會，但並非每個人都遵守規定。魯達希斯隆卡市就有一夥年輕人不顧禁令在庭院內聚會燒烤，該市副市長梅傑爾（Krzysztof Mejer）獲悉後，立即在其Facebook帳戶上發出了警告。他在Facebook上發文說：「燒烤聚會者沒有戴口罩。他們近距離站在或坐在一起。幾天後得知客人中有一人感染了新冠病毒，有可能也已感染其他人。」

自5月初以來，魯達希隆斯卡以及上西利西亞地區的其他城市成為波蘭最大的新冠病毒流行地區。該地區總共有450萬人口。目前全波蘭總共約有1萬8000起感染案例，僅西利西亞地區就有5000人感染，其中有大約1000名礦工。目前感染案例不斷增加。在每天報告的新病例中，有三分之二來自西利西亞。

反對封城

該地區現在被稱為「波蘭的武漢」，因為有媒體報導說，當地政府希望像中國的武漢市那樣封鎖整個地區。但華沙政府堅決否認了這種說法。波蘭衛生部長舒莫夫斯基（Lukasz Szumowski）承諾：「從沒有人計劃封城，沒有人計劃限制行動自由。」

西利西亞當地政客反對封城計劃。梅傑爾副市長在接受德國之聲採訪時說：「儘管是謠言，但謠言並非從天而降。」在他看來，立即封閉整個地區毫無必要。只要限制煤礦的開採，就會有所幫助。上西利西亞的30個礦井中，現在有三個已停止生產。

礦井狹窄無法保持距離

但是關閉礦井對礦工來說是個很棘手的問題。 一名礦工表示：「礦井不是商店。一旦關閉，就再也不能打開了。」他解釋說：「如果礦井停工三到四天，就可能會著火。礦井必須不停地開採和排水。可以少開採，但是不能停工。」因此，儘管有被感染的風險，他還是希望恢復正常的工作。

政治家攏絡礦工

波蘭的能源供應80％依靠煤炭。採礦業有九萬就業員工，還有九萬人在與採礦業合作的公司工作。雖然波蘭的能源政策有礙於設定長期的氣候保護目標，但是多年來，該國的煤炭生產一直受到系統的限制，採礦業的工作崗位也有所減少。

新冠疫情期間對煤炭生產的限制引起了人們的猜測，認為政府可能在加強收縮煤炭開採業。但是波蘭副總理薩辛（Jacek Sasin）最近在訪問西利西亞時表示，爆發新冠疫情不是加速礦井下馬的「藉口」。薩辛說：「我的目標是，不讓任何礦工失業，並確保波蘭的能源安全。」

礦工的情緒會直接影響即將舉行的總統選舉的結果。這也是為什麼總統候選人薩辛和現任總統杜達（Andrzej Duda）都試圖贏得礦工好感的原因。杜達總統在推特帳戶上寫道：「這些日子我們全都來自西利西亞。我們將共同戰勝這場疫情。」

病毒檢測太少

但是，魯達希隆斯卡市副市長梅傑爾認為政府領導人應該採取更多的具體行動而不是說空話。政府剛剛決定在接下來的兩周內，在西利西亞進行五萬個病毒測試。這位51歲的副市長說：「這個決定很好，但還是太少，而且有些太遲了。」

在狹窄礦井下工作的六萬名礦工中，現在有1萬5000人接受了病毒測試。梅傑爾說，如果像德國那樣從一開始就多做測試，西來西亞的疫情也就不會如此嚴重了。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航