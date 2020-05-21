被監控的人自己付費的天眼系統：Amazon Rings

文：洪朝貴（朝陽科大資管系副教授）

名為Ring的「Amazon智慧門鈴」不只是門鈴，也是監視錄影器。它以雲端監控服務（surveillance as a service）作為宣傳口號，不只替用戶監控自家門口，也替各國警察監控全國各地社區。

中文世界有報導略微提及Ring所造成的執法適當性，及資訊安全這兩大疑慮；不過電子先鋒基金會（Electronic Frontier Foundation, EFF）針對Amazon智慧門鈴所做的一系列研究與論述，提到更多問題。雖然這些報告指出的社會面問題以美國為主，但畢竟台灣電子消費市場緊隨美國腳步，我們有必要及早警惕與防範。

Amazon與警察佈下的監視網

美國有200多個警察單位與Amazon有合作，密切程度到了令人懷疑合法性的地步。社區裡越多民眾下載Amazon的手機應用程序「Neighbors」，當地警局就累積越多折價點數，可以從該公司換取更多Rings設備，以便讓警局在社區裡安置更多的Rings。（這可以算是一種複利成長的投資策略嗎？）

當民眾對警察提出Ring相關詢問或質疑時，警察又會私下將問題丟給Amazon的公關人員，由他們秘密地代為操刀撰寫答覆。另一方面，每當警察向用戶索取影像而遭拒時，如果不想走繁瑣的法院傳票程序，便可轉而向配合度高且市佔率高的Amazon伸手。

因為這些「互惠關係」，美國的警察儼然成為Amazon的傳聲筒／代言人，卻又不像媒體甚或部落客們受到「揭露業配利害關係」的法律或社會規範所約束，Amazon與警局之間的利益糾葛，完全落在鎂光燈之外。這像滾雪球一樣地助長了市場的壟斷，甚至連監視錄影器廠商聯盟（The Monitoring Association）都跳出來，抗議警界「推廣特定的單一商品」。

Photo Credit: 科學月刊

以維護社區安全之名，行揭露隱私之實？

暫時撇開Amazon本身的爭議行為不談，電子先鋒基金會（EFF）指出，一般而言Neighbors這類「鄰居們守望相助」的Apps，一方面固然有他們宣稱的優點，另一方面卻也提高了草木皆兵的緊張氣氛，製造不必要的恐慌，甚至加深種族歧視。一位房仲業務在高級住宅區被警察攔下來，只因有人透過另一家公司的守望相助App「Nextdoor」，舉報他「按門鈴的可疑行為」，而這位房仲正是位黑人。

為何Amazon可以提供客戶自家門口的影像給警察？因為當初用戶在點下授權同意書時，就已授權Amazon可以「無限制地、無需再付費地、永久地、全球地再利用、散佈、儲存、刪除、轉譯、複製、修改、展示、販售和製作衍生創作」你家門口所錄下的影像。

換個方式說，用戶的這個授權同意，竟變成了隱私或自家門口影像所有權的資訊防堵外洩缺口。也因為這樣，Amazon就真的敢在用戶不知情（被攝影的人更不知情）的情況下，把這些私人門口的影像（含未碼人臉）拿去放在臉書上打廣告，直接在廣告裡暗示這些（未經法律程序確認的）影像是犯罪行為。

你的個資還是「你的」個資嗎？

再來談談不分國界的技術問題。每個學期最能引發學生反應（也最能滿足老師存在感）的課題之一，就是請學生造訪全球最大網路攝錄影機影像收錄網站「Insecam」；有太多家庭內的私用網路攝影機，竟然不曾修改預設密碼，因而被Insecam收錄，就這樣不設防地曝露在網際網路上，讓全球不特定路人24小時觀賞。

儘管Insecam呈現的是用戶不改預設密碼的問題，但那並非監視錄影器唯一的資安風險。包含監視錄影器在內的所有「（危）物聯網」類型裝置，因為其作業系統難以經常更新等因素，資安防護難度遠高於電腦。即使是Ring這樣的大廠牌產物也有許多漏洞，《電子時報》（Digitimes）就曾報導過幾個案例。

雪上加霜的是，除了無心的漏洞，Amazon甚至還主動洩漏用戶個資。EFF的另一篇報導揭發了Ring的App，暗中傳送許多私密資料給數大廠商，包含：

素行不良、曾爆出「劍橋分析（Cambridge Analytica）」醜聞的臉書 連磁場感測器／陀螺儀／加速度感測器資料都在蒐集、令人感覺毛毛的第三方行動流量追蹤服務公司AppsFlyer（為了生物辨識？） 專精於比對各種「去識別化、無姓名資料」，以便整合還原民眾身份的Branch公司 而Amazon自我揭露的文件裡，則只輕描淡寫地提到（唯一爭議較少的）消費者分析行為公司Mixpanel；但它也從Ring拿到了最豐富的個資，包含用戶的真實姓名與email

當監視的權利掌握在一人之手

儘管台灣人很習慣到處都看到監視器，也很信任警察機關應該不至於濫權，但這種信任是建立在傳統監視器「分權」的前提之上。這些監視器分屬於不同社區、來自不同廠商。警察要辦案時，必須依法逐一向獨立的個別社區管委會調閱有關影像，因而有某種程度的監督，而且也不至於賦予國家機器過大的權力。

為什麼避免中央集權很重要？因為我們永遠不知道（透過選舉或其它方式）取得政權的下一個政府是誰。

然而，現在Amazon智慧門鈴卻將權力集中於同一家廠商，情況變得大不相同。特別在今日人工智慧（包含人臉辨識、步態辨識等等）迅速進步的背景之下，大量、集中、來自全國各個角落的影像資料，提供了Amazon（及警方）舊技術所欠缺的新型監控可能性，可針對任何個人（或某種動作、某類族群等）全面搜索。

如果有一天「看臉推測犯罪機率」的人工智慧技術被導入Ring，你可以想像會發生什麼事嗎？

天眼之下，戒慎恐懼

在中國，政府以國家的力量佈建了天網，對民眾進行全面監控。諷刺的是，在自由民主的美國，集權於少數人的天網同樣也正在形成。差別在於出錢的並不是國家，而是被監控的消費大眾。

有沒有替代方案可以同時兼顧家庭監控需求，又不需把自家門前（甚至內部）的一切影像攤在廠商或政府眼前呢？從技術的角度來看，採用自由軟體加上私有雲，取代現有大廠牌專屬商業產品的基本功能並不困難。

不過最困難的，恐怕是如何在欠缺（甚至是逆流面對）強大商業趨動力的情況下，讓社會大眾理解：原來自己竟是在出錢，協助佈建天眼系統來監控自己。

參考資料

〈販售價值 vs 使用價值〉，洪朝貴，https:// scimonth.pse.is/R5FR7，2016年4月10日。

Matthew Guariglia, Amazon’s Ring Is a Perfect Storm of Privacy Threats, Electronic Frontier Foundation, https://scimonth.pse. is/QVJRK, 2019.

Bill Budington ,Ring Doorbell App Packed with Third-Party Trackers, Electronic Frontier Foundation, https://scimonth.pse.is/R6TAY, 2020.

洪煥周，亞馬遜Ring資安問題再一樁智慧門鈴易陷駭客危機，Digitimes，https:// scimonth.pse.is/R5E9M，2019年11月13日。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬