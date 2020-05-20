疫情籠罩下的球賽難能可貴，也再次提醒棒球之於台灣的意義

文：謝仕淵（成功大學歷史學系副教授、《新版台灣棒球一百年》作者）

照往例，每年一、二月，各國職棒陸續春訓，球迷也有自己的春訓過程，觀察自己支持球隊選手的狀況，許一個下個球季的願望，然後，興奮等待開季那一天的到來。

球季時，很多如我一般的球迷，一早會把電視機打開，跟著美國職棒轉播的聲音，慢慢清醒。或者晚上時，即使是忙著其他事，那台電視，還是鎖定在有棒球賽的頻道，有時是日本的、有時則是台灣職棒。

當然，今（2020）年都不一樣了，二、三月嚴峻的疫情，讓世界各國的職棒停擺。如此，我們才知道，少了棒球原來失去許多。少了棒球，我們支持的隊伍沒有冠軍可拿，少了棒球，我們無法追逐某位選手的百轟紀錄，少了棒球，我們失去了一群目標一致、無利害關係的球迷夥伴，那些球場中的種種，是讓我們日常得以抱持寄望與熱情的力量，少了棒球，失去了短暫的抽離，失去了面對現實的氣力。

所幸，我國防疫有成，四月份開始，就在不開放觀眾進場的前提下，成為全世界唯一開打的職棒賽事。那時，日本與韓國疫情持續緊張，而美國更是嚴峻。我國職棒開打的那場比賽，吸引超過百名的國內、外媒體記者採訪。如同許多國家讚譽台灣防疫成效卓著，那些無法打球的國家，羨慕的看著台灣，熱衷棒球的美、日重要媒體，給了台灣職棒顯著的版面。外媒好奇職棒為何能夠率先開打，問著我們是如何做到的，答案其實很簡單，我們的球賽可以進行，是絕大多數國人努力的成果。

我們也在很短的時間內，讓球賽的線上英文轉播上線，方便服務英語世界的球迷，據說本月5日的一場中信兄弟的比賽轉播，吸引超過百萬人次觀看，主要觀眾是疫情依舊處在嚴峻中的北美棒球迷。我那時很想跟美日的朋友，推薦專門直播台東少棒賽的「大哥的棒球比賽直播粉絲頁」，花東縱谷、藍天白雲下的少棒賽，或許更能吸引極度信仰威廉波特少棒殿堂的美國球迷的青睞。

相信許多美國球迷，此生第一次看台灣職棒，當然，這些棒球迷也不是吃素的，凡是辦個比賽都自稱為世界冠軍的美國人，有人評估台灣職棒水準，約莫高階1A水準，我們當然不甘示弱，隨即反擊回去。凡是以自己為中心的美國人，看待台灣職棒的眼光，不可否認的帶著秀異之眼，觀看這些來自亞洲的棒球他者的競賽，這是運動領域的全球化現象中，常見的情節。不過，其實英語轉播中的留言多數是正面，來自四方的棒球迷，都樂於在這非常時刻，依舊有球賽可看。

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另一值得關注的現象，是台灣防疫成果被世界肯定、台灣職棒賽被世界棒球迷觀看的同時，一方面促成前所未有的國際力量，支持台灣應該用合理的身分加入世界衛生組織，但另一方面，中華職棒的CPBL，卻被北美媒體誤認為是對岸中國的職業棒球。

顯然這樣的誤解並非好事，特別是世界各國，迄今依舊質疑中國未能詳實公開疫情，是導致肺炎病毒肆虐全球的主因之一。對台灣而言，台灣已日漸成為國人認同的最大公約數，但「中華職棒」依舊抱著這個三十年前的時代產物之名。根據時代力量的民調，有六成受訪者認為中華職棒應更名為台灣職棒。只是不知要說職棒聯盟主其事者迂腐，還是擅於捍衛傳統。一個被球迷們樂觀期待已久的事，竟然歷三十年而不變。

隨著我國疫情連日「嘉玲」，5月8日起，每場比賽開放觀眾一千名進場，5月15日起增為兩千名，飲食有條件解禁。韓國職棒也開打了，日本也正計畫恢復熱身賽，球賽進行，是疫情趨緩的象徵，作為棒球迷，過分的奢望，當然是希望今年依舊能看見美國大聯盟的比賽。讓棒球全面的回到我們的生活之中。

肺炎籠罩下的棒球賽，難能可貴，但也再次提醒棒球之於台灣的意義，如同1931年嘉農的甲子園亞軍，給予了日治時期台灣人的信心；1960年代末期開始的三級棒球熱，以及1980年代的各種國際賽，讓不同世代的台灣人，從棒球中找到希望。

疫情時代，斷絕了各種交流，只有在棒球的領域，依舊如常，地球村的棒球公民們，依著在台灣的這方綠地紅土的球場，延續對棒球的熱情。幸好我們有棒球，也幸好台灣面對防疫的公衛行政體制與公民社會體質尚稱強建，才能夠在疫情嚴峻的時代裡，讓我們與棒球的距離依舊接近。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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