後疫情階段的台灣，應積極籌組「跨國觀光聯盟」助旅遊業回春

武漢新冠肺炎疫情重創經濟產業發展，世界各國都無法倖免，其中觀光「慘業」更是首當其衝，過去幾個月多數國家為了抗疫而關閉邊境，採取嚴密的出入境管制作業，以及入境隔離的政策，加上防疫為先的宣導下，保持社交距離的認知讓民眾減少外出旅遊，直接衝擊了運輸業、旅館業、餐飲業的營運，連帶著觀光業出現蕭條的現象，進而導致旅遊觀光業的失業人口攀升。

聯合國世界旅遊組織（UNWTO）2020年（今年）5月發布的報告指出，第一季的國際旅客人數比去年同期減少22%，觀光產業的整體產值損失約28兆新台幣；此外，國際航空運輸協會（IATA）也估計今年全球航空業的收入至少萎縮50%以上，世界旅遊觀光協會（WTTC）也預測了恐有超過一億人因此失業。多數分析警告各國的邊境封鎖錯失若持續進行，對旅遊觀光產業的衝擊將如滾雪球般愈演愈烈。

疫情趨緩，各國將開始漸進開放邊境管制來促進觀光產業

可喜的是，近日多數國家的疫情有逐漸趨緩的跡象，讓許多業者感到相當振奮，畢竟旅遊觀光產業是全球經濟發展的主要支柱之一，龐大的就業人口將近四分之三集中在先進國家（G20）；他們認為，假若在疫情有效控制後，旅遊需求將有機會回溫，進而促進旅遊觀光業的復甦，而各國何時開放旅遊限制及解除邊境管制則相當重要，這攸關著國際旅客人數能否止跌回升抑或持續低迷。

然而，政府要解除境管恐難躁進，此與「防疫為先」、「經濟發展」之間的分寸拿捏有關，「避免境外疫情再度回鍋」與「解除旅遊限制」同等重要。因此，如何在重振觀光旅遊業的策略中，仍保有嚴密的防疫檢疫流程，這會是許多國家當前擬訂相關經濟振興的思考面向。換言之，採取漸進測試的階段性策略，從促進國內觀光逐步擴大至開放國外旅客入境，是較為合宜的安排。

UNWTO（World Tourism Organization，世界旅遊組織）的調查報告也顯示，今年第四季國內旅遊業復甦反彈的速度會快於國際旅遊的需求，這是符合了當前許多政府調配防疫機制的考量。歐洲各國近期也陸續有限度的放寬邊境管制，在疫情可控得宜的前提下，思考該如何讓旅遊觀光重返常軌。

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其中，德國已和盧森堡取消邊境管制，6月將會全面撤除和法國、奧地利及瑞士的邊境限制，且陸續和波蘭、捷克、丹麥等國商議中，其他國家短期內也以促進國內和開放歐盟境內旅遊為優先考量的作法。

打造安心旅遊國家，台灣應加快規劃開放國外觀光相關措施

無獨有偶，近期台灣也提出旅遊觀光的振興方案，規劃採取三個階段：防疫旅遊、安心旅遊及開放國外旅客入境，逐步活絡國內旅遊需求，兼顧防疫與觀光的平衡，待全球疫情穩定後，再開放國外旅客入境，採行漸進開放的模式。至於何時可以開放國際觀光旅客入境？目前許多歐美國家以6月中旬恢復邊境正常作業為目標，若以此往前推算，此時此刻正是台灣加快擬定相關對策的時機。

進入後疫情階段，台灣如何在防疫工作不間斷又能兼顧開放國外觀光旅客？紐西蘭、澳洲、以色列、希臘、捷克、奧地利及丹麥等七國所籌組的「共同防疫標準」，便是可以參考的作法，這是一種國際觀光聯盟的概念，在隔離圈內有限度的開放邊境恢復彼此間的經濟、觀光往來；此外，據悉此聯盟有意將台灣納入圈內，這表示對台灣防疫有成的肯定，同時證明台灣有打造安心旅遊國家的能力。

在資訊透明的原則下，籌組聯盟來促進跨國觀光合作

台灣除了有機會加入紐西蘭所主導的「亞太隔離圈」之外，也可以開始規劃促進跨國觀光的推動方案，包括組跨國觀光聯盟、與部分國家合作開放等，這是促進台灣旅遊觀光發展的契機。只是開放合作之餘，對象國家則需要有相當縝密的判斷與過濾，尤其面對疫情資料不公開、不透明或有疑慮的國家應當有更長期且反覆的觀察，而不能單看該國確診人數的多寡及排名；換言之，必須以「疫情控制得當」且能「相互配合防疫作業」的國家作為主要的合作對象。

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基於上述，「依資訊透明度來判斷」是開放邊境管制及拓展國際觀光的最核心原則，同時盤點過去重要的觀光來源國作為合作的優先順利，方能在「防疫」與「觀光」之間取得相互並進的效益；除此之外，所採取的策略步驟也可以先與亞太區域內的少數國家展開合作，並依據全球疫情發展及各國防疫資訊的掌握，逐步朝向擴大全球互開邊境的範圍。

展望未來，或許在開放觀光政策依序有成之後，也可將相關經驗擴溢至其他國際經貿領域的合作，進而成為防疫經濟學的重要典範。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航