《從麵包到蛋糕的追求》：中古教會認定缺乏慈悲倫理，把「利息」比為竊盜

文：何萍

最早的利息貸款應該是產生於兩河流域的神殿中。上古的兩河流域屬於神殿經濟，神殿是最大的生產與分配的中心，其擁有廣大的良田，可以生產龐大的剩餘穀物與其他作物，還可以餵養成千上萬的綿羊與山羊，產出的毛可以作為紡織的原料，因此神殿也可以生產剩餘的紡織品。

然而，由於兩河流域不產木材、石頭、金屬（包括當作貨幣使用的銀子），這些東西都必須靠外來。於是神殿與當地的商人合作，由神殿預先支付給商人各式多餘的物品，讓商人拿到外地、遠地去販賣，以換取需要的物件與利潤。這些行為可以是私人或是神殿人員在神殿的名義下運作的。無論如何，等到商人回來以後，神殿再與商人分享利潤，這就是利息的由來。

借貸與債務

看天吃飯的農民多半會經歷青黃不接的時刻，也因此發展出互助的機制：在這個小規模的社會中，所有的人都彼此瞭解，因此誰的信用好、誰的信用差，大家都很清楚。信用好（即聲譽卓著）的人，就可以用他的名譽或信用作為擔保，好向其他人或小店主人（零售業的小商人）周轉所需的物品以應付急用。等到他的手頭寬鬆的時候，也就是收成的時候，再清償債務，通常是還給債主貨幣或是實物。這些債務都屬於消費型的債務，而不是作為生產的資本或是商業資金。

有時候，這位信用卓著的人，他的信用還可以當成通貨，在這個小型的村莊或人際網絡中流轉。其他的人會將這位有信用人的借據或類似本票的紙張，或是代幣，或是其他以資代表的小型信物，當作支票來支付給其他的人，例如A給B，B再給C等。大約流轉一段期間後再向原主兌換成現金或實物。這種信用也用於一般的交易中，也就是所謂的信用經濟。不過在這個小型的社會與經濟中，來往的數量，包括債務，都不是很大。

貴族、地主、豪強也會利用農業經濟的債務問題，他們提供農民借款，但條件異常嚴苛，他們算準農民在此急難之際，為了生存什麼條件都會接受。這些條件除了高額的利息外，尚包括「將農民的土地或房子抵押給地主或貴族」。在抵押的期間內，所有因房子或土地而生產的財物都屬於債主所有，當抵押到期後，農民沒有辦法贖回自己的房子與土地，反而欠了更多的利息。原本有產的自由農就變成無產的債務人，甚至成為債奴。有的時候，農民甚至得將自己以及妻子或兒女抵押給貴族或地主。貴族或地主藉口還債而將欠債的農民或他的妻子、小孩送到奴隸市場，賣到遠方去。

債奴成為上古時代非常嚴重的社會與經濟問題。首先是自由人、公民人數的減少，以致政府的收入、當兵的人數都大為減少。因為自由人或公民都有繳稅與當兵的義務，而且軍人的武器與行軍的糧食都得自備。當自由人、公民減少，國家的稅收隨之減少，兵額也就發生問題，軍事力量就開始瓦解了。公民、自由人人數的減少不僅危及社會體制、經濟發展，也危害政治體制。譬如，雅典的民主就是建立在公民參政的權利與義務上，當公民人數大幅縮減，參政的人數就跟著減少，如此一來，民主就不能施行了。從兩河流域的蘇美人到羅馬帝國，都面臨著嚴重的債務後遺症。羅馬帝國晚期甚至因此湊不出足夠的兵力，只好找日耳曼人當雇傭兵，終遭致亡國的命運。

古代的政府，從蘇美人開始到羅馬政府，都知道債務問題的嚴重性，故皆有「取消債務」的政策。例如蘇美君主每隔一段期間就要宣布取消債務（clean slates），讓所有的債務歸零，以及讓所有的債奴都回復到自由人的身分，並回到自己的家，這就是所謂的「頒布正義」，在蘇美文件中，也稱為「宣布自由」（declaration of freedom, amargi，原意是指「回到母親那兒去」），即第2章提及的《漢摩拉比法典》就是兩河流域歷史上最著名的「頒布正義」例子。

通常這些放高利貸的貴族、地主、豪強都是為政府收稅、管理行政的高官，他們平常靠這些工作已經賺了很多錢，再加上那些債務的本金早已收回來了，因此他們也不敢違背正義的法令。於是，儘管上古近東有「頒布正義」的傳統，卻不見有人因此而發動叛亂。

有的政府如雅典和羅馬則禁止抵押，尤其是那種將自身作為借款的抵押擔保的情形，但是債務問題在現實中仍存在，無法有效解決。例如羅馬貴族趁農民當兵時，將錢借貸給他們急需要用錢的家人，然後再將他們的家人轉賣為奴。雅典也是一樣，政府為了解決問題，甚至得動用公家的錢將那些被賣到外地的債奴贖回來。或許希臘民主政治的式微以及羅馬帝國的淪亡，都與債務問題大有關連，似乎在整個上古世界中，只有中國能有效解決農村經濟引起的債務問題，也因此當上古帝國都消失後，獨留中國存在。羅馬帝國的淪亡教訓，是歐洲中古早期人士特別反對利息問題的原因之一，並決定用激烈的手段對付利息問題。

另一項影響中古人士利息態度的因素則是基督教反對利息的立場。中古歐洲早期的債務問題並不嚴重，因為大多數的農民都是農奴或奴隸，法律上本就沒有自己的財產與身分，所以不能拿自身當作任何抵押，也就沒人願意借錢給他們。此外，在中古的農奴制度下，領主有維持農奴溫飽的責任，因此化解不少青黃不接的問題。況且，中古早期都屬於非常小規模的社群或村莊，平日發展出來的互助與信用經濟就足夠解決救急問題。

一直要到十、十一世紀，歐洲經濟開始發展，貨幣經濟開始興盛以後，當農民逐漸擺脫封建束縛以及農奴的身分（至少實質上不再是農奴）後，利息與債務的問題才開始嚴重起來。加上這個時候，商業開始發達，在商業需要資金的情況下，利息的問題再度浮現。許多神學家（士林哲學家）、政治家、商人開始發展出各式理論，為利息解套或讓利息合法化。中古晚期起，當貨幣與市場經濟興起後，所有的買賣都需要以貨幣解決，但是市面上的貨幣卻非常的缺乏，於是利息的問題更形嚴重。

規避利息之名的便宜之計

早期基督教為了反對與禁止利息，甚至不惜採取激烈的手段。四世紀時，米蘭的主教聖安波羅修（St. Ambrose，374－397年任主教，後來成為米蘭的保護神）就曾主張：「如有任何人收取利息，他就犯了強盜罪，他必須處以死刑。」這句話成為中古利息問題中非常權威的話，經常被其他神學家和教會人士引用，作為利息問題的基本態度。

又如許多主教禁止為收利息的人行使聖禮，好讓他們得不到救贖。另外還將收利息的人（尤其是收取高利貸的人）以異端處置，用火刑伺候，並將他們的屍體丟到亂葬崗，任由野獸啃食屍體。

中古基督教認為收利息是貪婪的行為，缺少教義所要求的慈悲與悲憫的倫理。教會最早公開反對利息，源自於325年的尼西亞會議（Council of Nicaea），但僅禁止教士收取利息。五世紀時，教宗利奧一世（Leo I，440－461年任教宗）又將這項禁令延伸到俗人身上。789年，查理大帝也下令所有的人都禁止收取利息。以後教會也多次開會頒布禁止利息的規定。十一世紀時，教會甚至將利息比擬為竊盜的行為，即貸方偷取了借方的東西。

在1139年的拉特稜會議（The Second Lateran Council）中，就明確規定禁止利息，後來又將利息定義為「收於高過本金的錢」。在十二世紀末，教宗烏爾本三世（Urban III，1185－1187年任教宗）再度將利息定義為違反正義的行為，不止收取利息的人是不正義的，付利息的人也是不正義的。

儘管中古教會反對收取利息，但是利息仍然存在，只是以不同的形式存在而已，通常是禮物的型態。有時候借貸雙方訂立契約時，契約中所列舉的款項通常比實際借出的錢要多，也就是借錢的人（即債務人）拿到的錢數比契約中所列舉的要少，兩者間的差額就是利息。有時候，契約中載明借方在還錢時要多付一些錢作為酬勞或謝款，其實就是利息。有時候契約中載明多久還錢，如果超出時間，借方就要付賠償金，通常契約中的時間都會比實際還錢的時間要短，為的就是收取利息。還有一種方式就是合夥的關係，這就是貸款人以出資人的身分與借款人合夥，出資貸款的人不負經營的責任與工作，而是等到事成後收取利潤，意即將利息隱入利潤的名目下。

在基督教中，收利息的有罪，付利息的也有罪。尤其是收利息的人，因為違反教義所以沒有辦法得到救贖。救贖卻又是中古人士至為關心的人生大事，因此許多以收利息放貸為業的人，在臨死前會將利息償還給借方，或是捐給教會。

絕大部分的教會人士，會一邊譴責這種遭到汙染的捐獻，但另一隻手還是收取了這種捐獻。完成清償、捐獻以後，收取利息的人就會在懺悔後，獲得教會施行臨終塗油禮，讓自己的靈魂得到救贖。第二種償還利息的方式，就是在生前利用放款賺來的利息大做好事，包括支持文藝事業與慈善事業，許多義大利的銀行家就是採取這種方式以清除因利息帶來的罪惡，好讓自己死後可以得到救贖，這種清償的方式稱之為「購買天堂」。第三種償還利息的行為，就是在臨死前或遺囑中註明將利息償還給當事人，有時候償還的金額佔遺產的12％，償還的對象通常是出利息最多的人。

由於利息的問題非常敏感，再加上在沒利息的誘因下，許多人不願借錢給他人，於是許多基督徒寧可，或只好，向猶太人借錢。猶太教義允許他們收取利息，但限於外邦人；基督徒即為外邦人，因此不產生利息的問題。大部分的基督社會限制猶太人的經濟活動，例如不得經商、買地務農等，因此猶太人只能將錢存起來。於是，猶太人有足夠的錢借給基督鄰居等人，反正這些基督兄弟通常借的都是小錢，況且許多猶太人的本金來自有錢的基督徒。

雖然，猶太人解決了基督徒借錢與利息的問題，但卻讓自己成為基督徒痛恨的目標；猶太人往往被基督徒視為吸血鬼。每當基督社會發生任何災難時，猶太人都成為首席的代罪羔羊。

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書籍介紹

本文摘錄自《從麵包到蛋糕的追求――歐洲經濟社會史》，三民書局

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作者：何萍

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Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航