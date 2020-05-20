《從麵包到蛋糕的追求》：17世紀荷蘭只有200萬人口，如何建立起龐大殖民帝國？

文：何萍

荷蘭與遠洋貿易的開發

荷蘭的優勢

雖說十五世紀末是由西班牙、葡萄牙人率先發現新航線，但此時開發國際市場最有貢獻的是荷蘭人。荷蘭是最早實行宗教寬容的國家，許多在其他地方受到壓抑的新教徒、新潮人士和猶太人等，遂帶著新技術、知識與資本遷移到荷蘭定居，這使得荷蘭成為當時最先進、最繁榮的地區。荷蘭人更以強大的城市組織力與先進的科技打敗中古的條頓騎士團，從而取得北歐波羅的海的海洋貿易霸權。

為了發展海洋貿易，荷蘭人首先開發出快速的飛船。荷蘭人引進北歐的鐵與銅，還有東方的瀝青與焦油來製造飛船，其特徵在成本少（約是英國船隻成本的20％）、易製造、載貨量大、需要的人手也少，並適合遠洋航行，但是不能載運笨重的槍砲，且不夠靈活，因此不適合海戰。這也是後來荷蘭打不過英國艦隊，被迫讓出海上霸權的原因之一。

除了造船術的改進外，荷蘭人也發展出其他有利大規模市場交易的技術，例如存放貨物的貨棧倉儲制度、三角貿易圈、兌換不同貨幣的匯率制度、支票與信用等銀行業務等。首先就三角貿易而言，從前歐洲商人以進行雙邊貿易為主，也就是兩地間一來一往的貿易，假設其中一地沒有對方需要的貨品時，往往在來回中會有一趟是空船，造成成本的損失，於是荷蘭人出現三角貿易乃至多邊貿易的構想，以降低空船機率，大為減少成本損失。

1609年，荷蘭首先成立現代化的阿姆斯特丹銀行，進行不同貨幣的兌換、票據交換、發行紙鈔、借貸等業務。阿姆斯特丹銀行的服務不僅快捷且有效，尤其是提供容易、快速的借貸服務。荷蘭的保險業也非常發達，而且它的手續簡單，擔保也快。因此許多貿易公司、船隻都在阿姆斯特丹註冊、保險，甚至連英國船隻都在該地投保，在英國與荷蘭的戰爭中，英國船隻、戰艦紛紛在荷蘭尋求保險。

此外，荷蘭人也大大的擴大了貿易市場。從前，西班牙、葡萄牙發展的大西洋、太平洋貿易，並非全球性的貿易。現在荷蘭進行的卻是全球性的貿易，這當然得力於荷蘭的地理位置：荷蘭位於波羅的海與大西洋兩條國際貿易線之交會點。透過北歐的波羅的海航線，荷蘭將東歐的糧食、俄國與北歐的原料運往英國、法國供其發展手工業，然後再將西歐的產品運銷到北歐、俄國與東歐等地。許多東北亞貨品如珍貴獸皮以及中國的諸多貨品，也都經由俄國內部的交通線集中於波羅的海航線，再由荷蘭人接手銷往歐洲各地。甚至透過波羅的海與北大西洋航線，荷蘭還可以與美洲做貿易。即使在亞洲方面，也有許多航線是由荷蘭獨佔的，如日本與西方間的貿易。

最後，荷蘭人的一些新觀念也有助於資本主義的發展。例如荷蘭人會將賺來的利潤再投入商業或研發活動，而不是像英國人、義大利人或法國人一樣轉投資於土地、奢侈品或豪宅裝潢上。歐洲人多將金幣視為寶物而予以累積或珍藏，但是荷蘭人卻拿出來再投資。此外，為了籌集資金、減少風險，荷蘭人也發展出互助式的小額投資（後來演變成股份公司、公債、股票等制度）、海難保險等制度。獨占東方貿易的荷蘭東印度公司（1602年成立），就是由該國人民一人一元開始集資成立。有人認為荷蘭人會發展出這種合資的方式，源於他們自知資源不足、國土又小，故而採取這種集腋成裘的合作策略。同時荷蘭也善用組織戰，像是荷蘭東印度公司將許多小公司集合起來，將葡萄牙在東方的貿易站、殖民地全數奪走（只剩下澳門），以致能夠以200萬的人民建立一個龐大的殖民帝國。

荷蘭走向衰微的原因

然而1725年以後，荷蘭貿易開始衰微、漁業崩潰，荷蘭的黃金年代終告結束，其主要的一項原因是新興國家的挑戰。新興的英國、法國開始體認到出口貿易、海洋貿易的重要性，採取重商主義，以立法確保國家貿易優勢。例如英國的「航海法」（Navigation Act of 1651）規定英貨只能用英船運輸，來往英國港口與殖民地的船隻，亦應以英船為主。英國政府還強迫工商業者發展出口貿易，本國貿易亦以減少進口為主。當時的主政者認為：「進口大於出口」意味貧窮，「出口大於進口」則意味財富。為了鼓勵出口、減少進口，他們制訂許多鼓勵生產的法案與稅賦。在這種情況下，荷蘭少了貿易對象，貿易額頓減。

其次則是荷蘭的人口問題。當其他歐洲國家開始都市化後，荷蘭的人口反而沒有增加，都市人口也隨之減少。人口減少、都市化退步，導致許多產業沒落、減少，尤其是都市市場的奢侈品、精品產業。

第三則是戰爭消耗太多荷蘭的財富。英、法常以戰爭的手段搶奪荷蘭的貿易、殖民地與市場，連年的戰爭（如1652－1654年、1665－1667年、1672－1674年、1780－1784年的英荷戰爭；如1672－1678年的法荷戰爭）消耗了荷蘭的財富，可見英、法兩國以強大的國家組織向荷蘭的商業霸權挑戰，最終荷蘭不敵而敗。

第四則是荷蘭的過重稅負消耗民間太多的資本與財富。荷蘭對於消費品抽高額的間接稅，致使工資上揚，增加製造商的成本。

此外，其他國家科技進步，他們的造船技術更優於荷蘭，以致荷蘭的船業、載運量日減。最後，新興的東歐國家如普魯士、俄國、瑞典，開始與西方之英法建立直接的貿易管道，不再需要依賴荷蘭的中介。各國都發展出自己的貿易線、市場，從而奪去荷蘭的轉運市場。更糟的是，英、法等國也出現新的銀行組織，奪取荷蘭銀行業的優勢。

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書籍介紹

本文摘錄自《從麵包到蛋糕的追求――歐洲經濟社會史》，三民書局

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作者：何萍

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Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航