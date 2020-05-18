後疫情時代：台鐵擬不再開放台北車站大廳「席地而坐」，你怎麼看？

因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情，台鐵自今年2月29日起，禁止民眾於台北車站大廳席地而坐及群聚，原規劃至4月30日為止，再視疫情狀況另行公布開放時間，不過今（18）日傳出台鐵局擬順勢規劃未來不再開放，引發討論。

因應疫情，台鐵自2月底宣布北車大廳禁止席地而坐及群聚，並停止租借大廳舉辦活動。但隨著疫情逐漸平穩，交通部日前也提出鬆綁計畫，初步規劃自6月1日起，在能維持社交距離的前提下，放寬台鐵、高鐵車內飲食，更預計從8月1日起全面解除台鐵及高鐵的飲食管制，同時恢復車上販售商品及包含便當，取消台鐵及高鐵類梅花座以及解除桃園機場航廈出入口管制、公共空間重新開放等。

不過《聯合報》報導，台鐵局副局長馮輝昇表示，北車大廳開放後，地板是否如既往讓人地而坐，正在評估。馮輝昇也表示，台鐵從未提供過「席地而坐」服務，是自然而然發生的現象。

台北車站售票窗口原本在中庭的位置，2011年9月19日移至西側，騰出中央區域做為開放空間使用，鋪上黑、白相間的地磚，旅客購完票等車之際會坐在地板上，移工於假日時也常以此處為聚會場所，近十年來成為北車大廳的另類特色。

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這樣的政策，適逢穆斯林齋戒月即將在月底結束，5月24日將是開齋節，往年不少移工都會在北車大廳聚會慶祝，如今因疫情不開放席地而坐，這樣的慶祝傳統將走入歷史，除讓不少移工表達惋惜外，也引發正、反兩面的討論。

長期關心東南亞移工的非營利組織「One Forty」共同創辦人陳凱翔告訴《關鍵評論網》，對移工來說，北車大廳不只是一個放假聚集的地方，如果要聚集的話，「公園也可以」。而是對於剛到台灣、語言還不通的移工來說，台北車站是最簡單、容易到達的地方，有些移工在桃園、有些在新竹，約在這裡搭火車就可以到，不用再搭公車或捷運。

陳凱翔也提到，北車大廳禮拜天有很多印尼的移工聚集在這，他們難得放假和朋友聚在一起，除了一起吃東西、開直播，也有一些自組的社團會在那一起看書，一起創作音樂、練團，對他們來說是個放假很重要的地方。

陳凱翔也觀察到，有越來越多年輕的台灣人也會在那和移工聊天，有想學語言的，有想了解移工背後故事的，這裡是個移工和台灣人接觸很好的窗口。

Photo Credit：關鍵評論網/吳象元 2016年，在台穆斯林慶於台北車站慶開齋節，北車中庭湧入五萬人。

不過也有民眾認為，台鐵想要永久禁坐，沒有不對。

《聯合報》報導，有民眾認為，車站本來就不該是任何人遊憩場所，不論這些人是誰，都不應該占據公共空間，身為旅客，會捍衛車站使用的權益。

但也有民眾指出，如果未來不開放讓人坐下來，建議台鐵要在兩側增加至少一倍的椅子。因為現在旅客選擇坐地板，很大原因是椅子太少。

《自由時報》報導，台鐵否認該政策對移工朋友不友善。台鐵強調，國家任何室內場站都未提供席地而坐的服務；希望若移工朋友有群聚需要，希望移到室外不要在室內。

台鐵也表示，車站大廳沒有民眾席地而坐，感覺起來環境也不會這麼凌亂，若民眾未來有等待需求，台鐵在付費區域有擺設足夠座椅。

台北車站大廳作為民眾社交的場域，過去也曾引發討論。2017年格林文化發行人郝廣才在文化部金鼎獎頒獎典禮上評論，許多台灣人周末坐在台北車站大廳，「台灣人是不是越來越像外勞了呢？這是不是一個教養的問題，還是一個服務的問題？」當時曾引發熱議。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範