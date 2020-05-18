確定無緣參與WHA視訊會議，「台灣議題」將延至秋天實體會議再行討論

第73屆世界衛生大會（WHA）將於今（18）日台北時間下午6點以視訊的形式召開，台灣至今仍未收到邀請函，受邀參加的可能性已經沒有了。衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為此台灣表達遺憾跟不滿，將和WHO秘書處遞交抗議函。但也坦承，因為本日的視訊會議時間有限，台灣參與WHA的議題，將延後至今年秋天WHA實體會議時另行討論。

台灣今日並無新增個案，連續11天零確診，累計398人解除隔離，指揮中心記者會上今日上也展示台灣蓮子，取「確診連止」的諧音。

Photo Credit: 指揮中心 提供

雖然在防疫上維持平穩，但今日登場的WHA，台灣仍然無緣參與。

指揮官陳時中今日表示，在疫情緊張的時候，台灣努力做出台灣模式要跟世界分享，成績也看得到。全世界187個影響國家我們排名156，在這樣國際重要的會議上，卻無法和大家分享台灣模式，相信也是世衛的損失；台灣無法吸取其他國家的相關經驗，對我們也是不利的。

外交部長吳釗燮也表示，為什麼國際支持聲量強大，台灣還是沒辦法參與，最主要的原因，就是中國對於世界衛生組織的控制、干擾力道強大，即使有很多理念相近的國家幫我們直言，但還是沒辦法改變世衛秘書處的態度。

吳釗燮也點出，本次WHA時間大幅縮短，各國希望將有限時間內討論疫情，友邦建議等到今年稍晚、秋天時WHA舉行實體會議的時候，再行討論台灣參與的提案，經審慎評估，我方也同意延後。吳釗燮也強調，友邦國家和理念相近國家，都將對台灣參與的議題表達支持。

至於外國媒體報導，WHO總務委員會將審視台灣參與WHA的提案，吳釗燮則表示，總務委員會今年並沒有開會，稱報導並不確實。

雖然台灣無緣參與今晚的視訊會議，吳釗燮表示，到目前為止，已經有29個國家行政部門以多元方式表達對我國參加WHO的支持。除全體友邦向WHO提案外，也有越來越多理念相近國家高層公開發言表達支持，其中日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及紐西蘭副總理兼外長（Winston Peters），都是首度公開表態，意義重大。此外，有43個國家的政要，包括超過600位北美洲、歐洲、中南美洲國會及歐洲議會的議員，也以多元方式表達對臺灣參與WHO的支持。

吳釗燮說，國際輿論也展現支持我國參與WHO的強大聲浪，除了報導、評論與投書外，也有全球各地多家知名媒體相偕發表社論，力挺臺灣，這是史上第一次。

吳釗燮也說，為了展現「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」，台灣主動提供防疫物資給有需要的國家，一共援贈了2750萬片口罩、113台熱像儀、3萬5000支額溫槍、250組體溫自動量測系統，接下來也將繼續規畫第4波的援外物資。將會有2350萬片外科口罩、116萬片N95口罩、17萬件防護衣、60萬件隔離衣、80台呼吸器、34台PCR快篩檢測儀、50萬片奎寧等，協助全球共同防疫。

吳釗燮表示，對於中國政府嘴說關心，照顧台灣人民衛生健康，卻一再剝奪台灣人民的健康人權，台灣人民只會同感厭惡，不可能放棄對國際參與貢獻世界的集體願望。也嚴正呼籲世衛秘書處，堅守專業中立，秉除中國政府的干預，讓台灣參與WHA所有的活動。

重啟國際旅遊，張上淳證實與史丹佛大學正合作研擬「最短隔離期」

另外因為疫情全球流行，各國都在思考如何鬆綁旅遊禁令。英國《金融時報》今日報導，台灣計畫與美國史丹佛大學合作，計畫讓檢測陰性的500名試驗者從舊金山飛往台北，入境台灣後隔離14天，每2天做1次病毒檢測，目標是要找出最短且最安全的隔離時間，縮短往常的14天隔離期。

指揮中心召集人張上淳也於記者會證實，美國史丹佛大學公衛專家的確有和台灣提出雙邊研究計畫，登機前先篩檢一批民眾（陰性），從美國飛到台灣後，在台灣也維持一樣14天的居家檢疫模式，但這群人會定期篩檢，對照起飛前沒有任何檢疫篩檢，到國內後維持14天隔離，隔離期滿後再和前者的受試者做對照，看看經過前端篩檢的受試者，到台灣是不是不需要14天就能證實他們不帶病毒到國內，以縮短國與國之間14天的隔離期。史丹佛大學希望這樣的計畫自6月開始執行，但細節還在討論中。

而針對簽證快過期（持停留簽證總停留天數不能超過180天）的在台外國人，外交部長吳釗燮今日也表示，針對這些不可抗力因素，目前簽證已自動延期2次，如果有超過180天的話，目前有跟內政部討論，幫助因為疫情無法離開者能繼續留在台灣。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範