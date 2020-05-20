美國長照機構於這次疫情中，為何會成為「高齡者的墳場」？

全球已有超過186個國家（地區）傳出新冠肺炎確診病例，病例數逾442萬人，超過30.1萬人喪命，致死率約6.8%。歐美許多國家的長照機構及其住民首當其衝。美國確診及死亡病例均是世界第一，長照機構更是高達超過三萬人死亡，尤其美國退伍軍人之家的榮民沒有戰死沙場，卻在機構中被病毒奪命。雖然台灣疫情已經趨緩，仍應探討美國長照機構於疫情中，為何會成為高齡者的墳場，人力與資源不足成為致命傷，台灣該如何借鏡並加以避免。

原本應享受安閒晚年生活的高齡者，在疫情中，卻正面臨著死亡和孤獨的雙重威脅。長照機構，為何會成為歐美國家的防疫「盲區」？被歐美引以為傲的資本主義市場，為何放棄了機構的長者？甚至目前於長照機構因新冠肺炎去世長者的人數已成為「黑洞」，誰能找到真相？

歐美版《楢山節考》：當犧牲成了唯一的宿命

歐美長照機構的悲慘景象，不禁讓人在腦海中浮現日本經典電影《楢山節考》的畫面。這部由深澤七郎小說改編、今村昌平執導的電影，描述古時候日本一處貧困農村，只要老人到了70歲就要被送上「楢山」，名義上是說要讓靈魂回歸山神，實際上就是讓老人在山上等死，將節省下的糧食給其他人。

片中有這樣一段話：「當衰老變成一種原罪，犧牲成了唯一的宿命，年邁的老人如何自處？」

美國從2月29日華盛頓州西雅圖柯克蘭市的長照安養機構──「人生照護中心」（Life Care Center）出現第一例機構住民感染至今，統計該機構至少有43人因新型冠狀病毒死亡。

根據《紐約時報》5月10日的報導，經由各州記者及讀者協助發現，長照機構發生的確診病例雖只占全美總數的一成一（11%），但喪生卻占高達三成五（35%），至少已有2萬7700人染疫而死。而且鑑於資訊取得難易有別，許多專家都認為這項統計肯定還屬低估，知道的數字僅為冰山一角。明明知道很多長照機構試圖隱瞞，部分機構還將過世長者的屍體故意隱藏，外界也束手無策。

全美約有1.5萬家長照機構，提供250萬長者長期照護。在目前所知的大約7700家長照機構裡，新冠確診數至少為15萬件；根據《紐約時報》分析，全國3100個郡裡，大約800個郡至少發生一起與長者長照機構有關的新冠病例。

美國長者除了社安養老金或救濟金（SSI）、還享免費聯邦醫療保險（Medicare），低收入者還可申請老人公寓，甚至住長照機構，享受各種免費照護。美國老人福利遠比絕多數國家好，美國常被外人形容為「兒童的天堂，青中壯年人的戰場，老年人的墳墓」，有關最後一句「老年人的墳墓」原本無人相信，但在這次疫情中，似乎成真。

美國聯邦疾病防治中心（CDC）指出，長照機構的住民及員工，尤其有長期慢性病的高齡者，是新冠病毒感染的高危險群。病毒在群居機構裡特別容易傳染，很多人住在有侷限的環境裡，員工得逐房照料長者，但碰到照服員無法上班，長者則可能因疏忽照護死亡或餓死。

美國開始有律師協助機構住民的家屬準備對長照機構提起訴訟，以釐清並追究疫情下，住民死亡的法律責任。面對可能發生的法律訴訟，包含「一級疫區」紐約州在內，於長照機構遊說團體的大力推動下，美國已有15州簽署了程度不一的「起訴豁免令」，將針對瘟疫危機下的醫療照護機構與人員，賦予起訴豁免權、避免濫訴。

全美疫情最嚴重的紐約州，長照機構確診死亡數約佔全美五分之一，五月初，紐約市曼哈頓才爆出一家長照機構有98例確診死亡的消息。紐約州已成為15州中，唯一同時豁免刑事與民事訴訟的州。

長照機構有能力聘請遊說團體，向政府進行遊說，是因為長照服務產業在美國已走向大型連鎖經營模式。自70年代以來，美國長照服務產業快速發展，以連續性安養社區（CCRC）為中心，長照產業從家政、運輸、餐飲延伸至醫療照護服務、娛樂設施、旅遊規劃、老年大學等領域。

長照服務產業結構性的缺陷，讓美國將年老群體推向死亡境地

近十多年來，一些大型私人長照服務企業進行兼併、收購，很快佔據美國長照服務產業市場的主體地位，形成行業壟斷。在利潤極大化的前提下控制成本與支出，當照顧服務員薪資無法吸引優秀人才，形成拉丁裔或非裔美籍藍領女性等成為機構的主要勞動力；近年來，增加華裔美籍女性。由於照服員進入門檻不高，且流動率高，對於新移民是容易就業，雖會出現文化與語言的隔閡，但也因為美國是民族大融爐，長照機構也有不同族裔長者，也滿足他們族裔認同上的需求。

曾在內華達州的拉斯維加斯及南加州看到長照機構內的住民有白人、拉丁裔美籍、非裔美籍、華裔美籍、韓裔美籍等不族裔的長者，他們自然形成各自生活圈，照服員自然也包括上述族裔的成員，甚至是飲食、報紙、雜誌、電視頻道節目等都，會配合各自需求來提供。

Photo Credit: AP / 達志影像

4月29日，美國《大西洋月刊》（The Atlantic）發表標題為「我們正在殺死老人」（ ‘We’re Literally Killing Elders Now’）的文章。文中指出，美國將年老群體推向死亡境地的原因，是美國長期照護機構的結構性缺陷，比如投資不足、職工人少、低薪等。

此次疫情漫延，除部分長照機構忽略感染管控的重要性，並未準備充足管控的資源與訓練、對使用口罩的文化觀、對新冠肺炎嚴重性的輕忽、防護裝備與篩檢套件的不足、再加上無論是私人或公立機構都因成本控制，人力資源的不足，都是造成機構內群聚感染的因素。

根據聯邦檢驗紀錄，部分長照機構長期以來就有感染管控問題；聯邦資料庫顯示，2019年財政年度，1萬5672間機構中有將近7200起感染防制問題案件。

四月底，麻州州立「霍利奧克退伍軍人之家」 （Holyoke Soldiers' Home）疫情大爆發，至少150名榮民感染病毒，近70人感染新冠病毒死亡為例，該機構主管及護理師均表示，人員配備問題持續困擾該機構多年，現在更讓病毒「像野火一樣蔓延」；人手不足，不同部門的員工不斷轉去協助其他部門，病毒因此傳開。

除機構內，人員流動於不同住民房間所帶來病毒，還有在機構裡工作的照顧服務員長期低薪，常常需要在不同長照機構間奔波，才能應付生活開銷。而在不同機構來往期間，也將病毒帶著四處傳散。甚至，還有大型私人長照服務企業會調度旗下不同機構間的人力，或是人力仲介公司，專門提供長照機構所需的照服員。他們就在不同機構間流動，就算生病還是得上工，感染上病毒，自然病毒也跟著他們到處走。

在疫情間，若還有照服員上班的機構，往往一位照服員要獨自照護數十位長者，因疫情期間，家屬無法前往探視，導致長者在家屬不知情的情況下，於機構內死亡的多起悲傷事件。家人連最後一面都無法見到，將平常長照機構照護品質、人力資源、追求利潤極大化等所隱藏的問題，於疫情期間更加凸顯與失衡。

唯有重視照服人力訓練與素質，才是降低感染風險的關鍵

台灣雖然衛福部十分重視防疫機制與感控，都列入評鑑的項目，不可否認的是台灣曾於2003年所歷經的SARS事件，帶給台灣醫療與長照機構對於感控十分敏感，建立對量測體溫、勤洗手與戴口罩等基本觀念，重視度也比以往高。所以此次新冠肺炎疫情發生於長照機構的第一個案不是高齡住民，反而是護理人員。

台灣目前雖然機構內照服人力也與歐美一樣呈現不足的情景，但在主管機構要求下，也必須盡量滿足政府法規上的比例，且已有不少長照機構是申請聘用國際移工。他們都居住於機構內或附近，此一部分較少發生類似美國機構服務人員遊走不同機構間服務，或是遇到疫情嚴重時就不上工的窘境。

台灣會出現遊走於不同機構間的是兼職人員，包括：職能治療師、物理治療師、營養師等，他們所扮演的角色與功能，對於機構內住民的生活照護是十分重要。此次疫情發生，配合台灣網路與科技發展，視訊已逐漸成為大家願意嘗試運用的方式，如何運用視訊維持住民生活照護上的內容與支持，以降低人員遊走於不同機構間成潛在的危險因子，是未來可善加利用的方式。

此外，政府於疫情階段提供紓困方案，應該優先提供長照機構補充的照護人力資源。平常人力早已緊繃的長照機構，面對疫情更加顯得吃緊，若要長照機構避免發生感染事件，政府除提供防疫用品，應優先提供補充照護人力。

同時，重視照服人力訓練是機構服務品質與降低感染風險的關鍵所在。政府的評鑑制度無法天天進行，更不可能出現於夜間評鑑，唯有機構經營者能重視機構品牌形象與服務品質，才能重視人力素質。政府能聘請第三者不定期進行秘密客人上門，促使長照機構能真正落實人力與提升素質，讓此次疫情發生於歐美長照機構的悲慘情景，不會出現於台灣。不讓高齡者死於無情的病毒感染，能頤養天年。

參考資料

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀