《你是你，笨蛋是笨蛋》：在網路講垃圾話的人，總喜歡高舉正義的大旗

文：西村博之

本書介紹過的如何迴避笨蛋和沒意義的事的技術，不只可應用在真實社會，連網路社會也適用。

理想與現實的落差

在網路發展，特別是SNS普及之後，我們可以在第一時間就知道其他人怎麼過生活。

當我們不斷看到其他人在貼文串中公開自己的「充實生活」時，難免會去比較，並對自己的狀態失望。

然而這樣的事，在許多人開始於日常生活中使用SNS之前，是難以想像的。但是上傳到SNS的內容，其實不過是人們擷取某個偶然發生於「人生中的光輝片刻」。

一旦當我們能窺視他人的生活，有些人就會為「理想的自己」和「現實中的自己」之間的鴻溝所苦。

如果只是單純去羨慕過著好日子的人，倒還沒什麼問題。但如果摻入自己的負面情緒，並扭曲價值觀，事情就比較麻煩。

上面這種人的心中都存在「自己也應該如此」的「理想的自己」。

倘若一個人為了更接近理想的自己，而做出許多有建設性的努力，這並不是壞事。但在成為「理想的自己」無望後，有許多人會產生挫折，並開始攻擊身邊的人。其行為發生順序如下：

自己的生活應該如此 有人正在（或看來像是）過著理想生活 自己並沒有過著理想生活 為什麼自己會沒有處在理想狀態中 一定是有人從中動了手腳

上述這樣的人也存在於現實社會中。這類會去任意攻擊其他人的麻煩傢伙，在他們的想法中「把負面情緒帶給自己的，就是過著理想生活的人」。我建議盡量不要和這種人扯上關係。

SNS上隨處可見的「自以為了不起」

在這個時代，沒有Twitter、Facebook、Instagram等社群網站帳號的人是少數族群，社會上幾乎每個人都在用。

儘管如此，我認為大部分的人在使用SNS時，其實並沒有發表什麼大不了的東西。如果是追蹤新聞網頁和能提供有益訊息的自媒體人，把這些當作蒐集資訊的源頭加以利用，並不是壞事。但一般使用者其實就是看看其他人在網路上聊些無關痛癢的事，最後甚至自己也跳進去蹚渾水，做這些事基本上都是在浪費時間。

正如我前文說的，上傳到SNS的照片或文字，並非該帳號所有者日常生活的全部，而是只擷取了偶爾才會發生的「光輝片刻」。

「我正在吃超美味的鬆餅喔」、「我的男／女朋友，超帥／正的吧」、「我現在所在的地方，美的像天堂喔」，有些人在SNS看了上述內容後，會去羨慕別人，覺得自己的人生黯淡無光，心情跌到谷底。

就算是擁有眾多粉絲的Instagrammer，他們的日常生活或許過得渾渾噩噩也說不定，但這一面是我們看不到的。如果你總是關注其他人最閃耀的那一刻，那麼收穫到的只會是滿滿的負能量。把寶貴的時間花在這種事情上，實在太不值得。

話雖如此，其實我一直有在關注某位阿拉伯石油大亨的IG。有一次看到他分享「買了一隻白色豹」的消息，儘管我會覺得「真是太強了，連豹都買得下手」，但內心並無任何羨慕的念頭。我只是在享受一個和自己處在不同維度空間的訊息。

就像這樣，我們應該將SNS的內容，區分為和自己沒有關連性的有趣資訊，以及對自己有益的信息來源，然後重要的是，要和負面情緒保持一定距離。

身份遭到確認時，怎麼辦？

SNS上經常會發生爭執，事發原因除了分享和回文等原本就內建的功能，可能也和帶著滿滿負能量的不幸福人口持續增加，脫離不了關係。

在SNS還沒出現的時代，公司裡的茶水間和居酒屋是人們吐苦水、發牢騷的地方，但SNS問世後，反而給人一種不幸福的人數不降反升的印象。

會在Twitter上惹事生非，喜歡講一些垃圾話的人，有很高的比例會高舉著「正義」大旗。他們認為自己「師出有名」，而且做這些事會讓他們很高興。對這些人來說，他們覺得自己在做正確的事，攻擊別人實在太爽快了。

在他們眼中，被攻擊的對象都是「失敗的傢伙」，因此無須手下留情。所以容易使用平常說不出口的毒辣語言。因為被他們攻擊的對象都是「壞人」，所以自己的行為當然是「正義」的。

藉由貶抑、辱罵他人，讓自己的負面情緒得到宣洩。雖然這種行為無法為自己增加幸福的正能量，但透過把其他人拉下馬的方式，相對減少了心中的負面情緒。

相反的，幸福的人沒必要去做這些事。與其對網路上不認識的人口出惡言，和朋友或情人出去玩遠比前者有趣多了。

我在1999年創設了匿名網路論壇「2ch」，匿名網路論壇和基本上採用實名制或固定帳號的SNS之間，存在著相當巨大的差異。

在匿名情況下就算發生口角，用戶可以在覺得歹戲拖棚時立馬退出。就算自己發表的內容被攻擊，也沒有特別需要去捍衛的地方。然而，採用實名制或固定暱稱的SNS就不同了。

只要個人和帳號是綁定的，就必須針對被攻擊的內容做出反應才行。尤其在像Twitter這種有字數限制的平台上，爭論往往很難結束。

如果你在SNS和其他人發生爭執，還被某些喜歡死纏爛打的人盯上時，刪除原有帳號是脫離困境的最好方法。只要有固定帳號，你周遭的人也會受到戰火波及，甚至連過去發表過的言論都會被搜出來，實在麻煩透了。所以刪除帳號，把傷害降到最低，是最好的處理方式。只要能暫時脫離SNS的環境，相信你會恢復理智的。

如果讀者想在網路上發表什麼話，相較於SNS，部落格是比較理想的選擇。因為當你要寫一篇相對有內容的文章時，需要在腦中經過整理和邏輯組織的過程，完成後的文章就是你的作品。當然，作品並不限於長文，詩、音樂或短片也可以。

雖然在SNS發表些什麼，會有一種做了些什麼的感覺，然而這其實只是一種抒發行為。

不但浪費一次才思泉湧的創作機會，也無法留下些成果。

相關書摘 ▶《你是你，笨蛋是笨蛋》：為什麼日本人這麼容易在意、配合身邊的人？

書籍介紹

《你是你，笨蛋是笨蛋：不讓身邊煩人豬頭搞到內心焦躁，更能專注提高自我價值的「最強心理手段」》，方言文化出版

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作者：西村博之

譯者：林巍翰

深受日本留言板鄉民膜拜的網路達人西村博之，總是能以「神回應」網路無數攻擊，大家都認為他內心堅強，才能若無其事地面對狂亂砲火。但其實如西村博之自己所說，他堅持「我是我，笨蛋是笨蛋」概念，掌控好心理狀態而不受壞心情干擾，每天都把力氣與專注力放在自己最重要的事情上。

如今他將自己多年在網路上獲得極大迴響的經驗，包括溝通技巧、職場技能、心理技術、理財訣竅等，統整出一套最強「人際生存之道」，將能引導你輕鬆自在做「真正自己」，全方面「提高自我價值」。

Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航