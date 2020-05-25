《你是你，笨蛋是笨蛋》：為什麼日本人這麼容易在意、配合身邊的人？

文：西村博之

在日本，因為很多人對自己沒信心，所以總是很在意身旁的人怎麼看自己。

和其他國家的人民相比，日本人經常會拿「身邊的人」來和「自己」做比較。

我認為這種「和他人的競爭」，會進一步發展為「如何花錢的競賽」。

同儕壓力分成兩種

日本人基本上是黑髮、黃皮膚，眼珠顏色和身高等外表並沒有太大差異。因此大家才會把錢投入在衣服等「一眼就可以和他人做出區別的地方」。因為這麼做，才能表現出自己的個性。

換做是在擁有眾多移民的美國，因為每個人的眼珠、皮膚和頭髮顏色都不一樣，所以美國人不需要用服裝來區別自己和他人。

我之前因出於好玩，把日本女子大學生的團體照拿給某些外國人看，他們覺得照片中有意思的地方有以下兩點：

儘管每個女生穿的衣服都很像，但在細部上卻呈現出微妙差異

雖然大家的頭髮都是棕色，但每個人的感覺又各有不同

翻開女性時尚雜誌來看更容易明白。女性跟隨「流行」的腳步，逐步往特定方向靠攏。當某個流行退燒後，她們又會把錢花在新的風潮上，如此這般進入永無止盡的迴圈。

為了能讓自己持續待在圈內，錢對女性來說，是不可或缺的。

從外國人的眼光來看，日本人承受著巨大的同儕壓力。同儕壓力不只可見於「意識層面」，於「外在層面」則更是根深柢固。

舉例來說，喜歡哥德蘿莉塔（Gothic Lolita）或龐克風格穿搭的人，整體來看屬於少數派。

多數派是身穿輿論認為時尚服飾、屬於落在平均值上的人。而在多數派之外，經常被看做怪咖的人，則屬於少數派。依我之見，這種分法是相當具有日本特色的現象。

在美國或法國，社會基本上由各色人種和民族所構成，因此社會中並不存在所謂的「主流文化」。

因此也沒有像日本這樣，出現大家一窩蜂去做相同事情的現象。

日本大學生普遍有閱讀《CanCam》、《JJ》這類女性時尚雜誌的風潮，而在其他國家則沒有類似的雜誌文化。國外的大學生一般多是穿著廉價T恤和牛仔褲。比較重視穿搭，例如運動型的人，則是會為自己配上一頂帽子、留個馬尾之類的裝扮。

像日本這樣「我應該配合一下隔壁那位……」之類的想法，在國外幾乎不可能存在。美國人對於子女教育抱持的態度，始終都是希望孩子「走一條和其他人不同的路」。

我認為這或許和美國西部拓荒時代的價值觀，至今仍深植於人民心中有關。去到一個人跡未至的地方，在那裡打造自己的家園，進而發展成村落和城市。

美國這個國家，不會去模仿或和誰走到相同的地方。他們要前往無人之地，在那裡樹立自己的旗幟，然後進行開發。

不和他人的距離過於接近

此外，我認為日本獨特的同儕壓力，源自於「過高的人口密度」。

人和人之間的距離一旦太靠近，就會過分在意身邊的其他人，很容易搜出像是那人之前做過什麼事之類，關於個人顏面的事。

美國因為人口眾多加上國土遼闊，只要跨過一個州，還管得著是誰的事嗎？美國可以說從基本上就是一個不容易感知到「身邊人」的環境。在這樣的社會中，就算是曾歷經失敗的人，只要換個環境，立刻可以圖謀東山再起。

但如果在日本，某個人要是被認定為是什麼之後，他的經歷就會攤在人前。如此一來，過去一次失敗的經驗，可能就會讓他陷入永無翻身之地的絕境。

正因如此，日本人為了避免再度犯錯，會投入大量心力去完成一件事。

以上就是我對於日本人為什麼會有「過度在意……」這種性格的原因分析。

日本人會為了和「身旁的人」保持相同的狀態而花錢。而且要脫離這種惡性循環極為困難。

其他國家並不常見到經常去觀察或在意其他人的狀況，這是日本人特有的現象。

地狹人稠的環境，會讓人過度關注「身旁的人」，這也是為什麼日本人「容易去在意……」的原因之一。

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書籍介紹

《你是你，笨蛋是笨蛋：不讓身邊煩人豬頭搞到內心焦躁，更能專注提高自我價值的「最強心理手段」》，方言文化出版

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作者：西村博之

譯者：林巍翰

深受日本留言板鄉民膜拜的網路達人西村博之，總是能以「神回應」網路無數攻擊，大家都認為他內心堅強，才能若無其事地面對狂亂砲火。但其實如西村博之自己所說，他堅持「我是我，笨蛋是笨蛋」概念，掌控好心理狀態而不受壞心情干擾，每天都把力氣與專注力放在自己最重要的事情上。

如今他將自己多年在網路上獲得極大迴響的經驗，包括溝通技巧、職場技能、心理技術、理財訣竅等，統整出一套最強「人際生存之道」，將能引導你輕鬆自在做「真正自己」，全方面「提高自我價值」。

Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航