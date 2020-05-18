經濟起飛的越南，面臨氣候變遷挑戰：2050年的胡志明市「66%的面積恐沉沒水中」

氣候變遷使得東南亞高速發展的城市，面臨海平面上升、洪水加劇的威脅，曼谷、新加坡面臨沉沒危機，印尼當局預計今年啟動遷都計畫，將首都遷離下沉中的雅加達。世界上經濟發展最快的城市之一的胡志明市，2050年將面臨更加好發的洪水，更可能有66%的面積已經沉沒在水中。

《彭博社》報導，根據麥肯錫全球研究院 （McKinsey Global Institute）研究報告指出，越南最大的都會區胡志明市（Ho Chi Minh City），正在面臨洪水危機，威脅著經濟成長帶動而高速發展的基礎建設。

麥肯錫這份4月份的研究報告指出，到2050年，洪水發生的機率可能增加5到10倍，導致經濟和基礎建設的破壞，損失可能達到數十億美元。報告的基礎，建立在水文模擬（hydrologic simulation）、土地使用圖（land-use maps）、基礎設施數據庫（infrastructure database）和 損耗曲線（damage curve）的分析上。

胡志明市坐落在歷史上常發生洪災的地帶，距離首都河內（Hanoi）的南方約1000英里（約1609公里），每年為越南貢獻四分之一的GDP。這座大都會現今能夠處理其23%的地區所發生的洪水危機，不過隨著未來都市化帶來的地層下陷（land subsidence）和上升中的海平面趨勢，到了2050年，城市中發生洪水的面積，將達到36%。

現今有200多處基礎建設，預定建在可能被洪水淹沒的區域，將帶來500萬美元（約1億4960萬新台幣）到10億美元（約299億新台幣）的損失。另外，可能造成約84億美金（約2513億新台幣）房地產損失。

胡志明市本與水有密切的關聯，鄰近運河與海洋的優勢，賦予其經濟上的發展潛能，而成為世界上經濟成長最快速的城市之一。另一方面，胡志明市面臨的挑戰則是，地勢上有超過40%的面積低於海平面，洪水、風暴潮（storm surges）和季風雨，都是常見的氣候特徵，因而洪水氾濫幾乎是胡志明市的日常景觀。

雖然胡志明市的居民已經習得如何與這些侵擾共處，但是氣候變遷所帶來的問題——海平面上升的同時，降雨更密集，將使城市已然存在的問題更加棘手。《紐約時報》報導，紐澤西州的科學組織氣候中心（Climate Central）2019年的一項研究指出，胡志明市的大部分地區將隨著海平面上升而消失。這份麥肯錫這份報告更指出，2050年，胡志明市將面臨海平面上升180公分，可能有66%的面積已經沉沒在水中。

洪水發生也可能與人為因素有關。《亞洲新聞台》報導，都市計畫的顧問公司enCity創辦人兼總經理Dzung Do Nguyen則表示，「當都市擴張時，我們會為人類的定居填平洪氾區（ floodplain），阻礙天然的排水系統，導致洪水。至今，洪水的發生幾乎都是都市的人為問題。」

胡志明市已經在洪水防治系統上投資甚鉅，包括承諾在未來5年內投入44億美元（約1316億新台幣）。不過，報告也指出這個預算似乎仍舊有所不足，新加坡為了海平面上升估計支出720億美元（約2兆1543億新台幣）的預算，雅加達也投入400億（1兆1968億新台幣）的海岸防護計畫。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為胡志明市一景。

不過，麥肯錫這份研究報告的首席研究員Mekala Krishnan指出，這份報告的目的並非要繪製一個令人不安的圖景，「這份研究的目標不是要危言聳聽，而是給利益相關者一個途徑了解自然風險與社經上的影響，據此發展出一套風險管理措施。」

普華永道（PricewaterhouseCoopers）預估，越南2050年有望成為世界前20大經濟體。如何在經濟成長同時，Mekala Krishnan補充，「胡志明市相對上還處於基礎設施的發展初期，在處置上有很多選擇的空間，去持續令人驚豔的成長軌跡，以減低氣候衝突。」報告也表示，胡志明市還有時間面對風險，包括城市遷移、將建設遠離洪水好發的地帶。

不只是胡志明市，全球許多大城市，都在氣候變遷中面對挑戰。《星報》報導，Verisk Maplecroft 在2020環境風險前景中，指出11到15座金融貿易中心的亞洲城市面臨下沉危機，尤其位在低地的雅加達、胡志明市面對更顯著威脅，廣州、東莞、上海、東京、杜拜、埃及亞歷山大、紐約等城市都在列。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒