《英格蘭人是人嗎？》：英格蘭人聊天氣，相當於靈長類「社交性理毛」行為

文：凱特．福克斯

英格蘭人交談，總愛以天氣作開場白，探討英格蘭人的交談，不能免俗也要從「天氣」開始談起。既然要奉行傳統原則，我不能免俗也要和其他所有論英格蘭人特性的作家一樣，引用偉人詹森博士的名言「英格蘭人碰面時，第一句話就是天氣」，並要指出這一觀察在200年後的今天依然屢試不爽。

但大部分評論者就只點出這一事實，接下來不是未針對英格蘭人何以如此「執著」於天氣提出有力的解釋，就是曾有心這麼做，但未能如願。未能如願的原因在於前提有誤。他們想當然耳認為英格蘭人聊天氣就真的是在聊天氣，換句話說，他們認為我們聊天氣是因為我們很關注（其實是病態的關注）這一主題。然後大部分人就是努力想釐清英格蘭天氣有什麼迷人之處。

例如，美國幽默作家布萊森斷定英格蘭天氣一點也不迷人，於是推斷我們之執迷於天氣話題實在莫名其妙：「在外人眼中，英格蘭天氣最鮮明的特色就在於它沒什麼特色。在其他地方有龍捲風，有季風，有猛烈的暴風雪，有叫人抱頭逃命的雹暴，讓人強烈感受到大自然的狂暴、危險、變幻莫測。但在不列顛群島，這些現象幾乎全見不到。」

直率火爆的政論名嘴帕克斯曼平日總是蔑視愛國情操，但對於布萊森這番輕蔑的評論，他非常難得且無疑是不自覺的展現了這種精神，忿忿辯稱英格蘭天氣天生就是迷人：

布萊森未抓到重點。英格蘭人執迷於天氣話題與言談的矯揉造作無關。英格蘭天氣就像英格蘭鄉間一樣，大體上平凡無奇得很奇特。關注的重點主要在捉摸不定，而不在現象本身……英格蘭可以叫人百分之百有把握的事不多，而天氣是其一。這裡面或許不包括熱帶氣旋，但地處大海邊緣和大陸邊緣的生活，意味著絕對無法百分之百肯定會碰上什麼樣的天氣。

研究結果告訴我，布萊森和帕克斯曼兩人都未抓到要點，未領會到我們聊天氣其實不是真的關心天氣。英格蘭人聊天氣其實是長久演化出來的一種符碼，幫助我們克服拘謹，以便真正聊開來。例如每個人都知道，「今天天氣真好，對不對？」「哇，不冷嗎？」「還在下雨，是嗎？」以及其他大同小異的說法，都不是在詢問天氣狀況，而是例行的招呼、交談的開場白或冷場的「活絡劑」。換句話說，英格蘭人聊天氣是一種「理毛式的言談」，相當於我們靈長目近親裡所謂「社交性理毛」的行為。牠們花數個小時互相梳理毛髮，以增進彼此情感，即使毛髮毫無髒汙亦然。

英格蘭人聊天氣的規則

互惠規則

帕克斯曼在國家氣象局外碰到一名「中年金髮女子」對他說：「哇！不冷嗎？」卻無法理解她此話的用意，而將這不合理的行為歸因於英格蘭人特有的一種習性：永遠對天氣感到驚奇。事實上，「哇！不冷嗎？」就和「今天天氣真好，對不對？」等所有類似說法一樣，全是代表「我想跟你講話，可以嗎？」這一英格蘭符碼，你大可只說聲「哈囉」，表達的是同樣的意思。

這位可憐的女子只是想和帕克斯曼先生攀談。不必然是冗長的對談，只是相互搭理，互打招呼。根據天氣話題的規則，他應該說的就只是：「嗯，沒錯，不是嗎？」或者其他同樣無意義的例行答覆，總之意在表示「是，我願意和你聊天／願意回應你」的答覆即可。帕克斯曼未回應，犯了小小的失禮，實際上傳達了很不禮貌的訊息：「我不想理你。」（但這不算嚴重失禮，因為隱私與拘謹這兩項規則凌駕社交的規則之上，和陌生人交談絕非強制規定）。

過去我們常有「你好嗎？」這另一種選擇，至少就某些社交場合而言，但這種打招呼方式，（其正確的回應是同樣看似可笑的句子「你好嗎？」）如今許多人認為這有些落伍，而不再是各地通行的標準打招呼方式。但「今天天氣很好，對不對？」這樣的問候語，也必須以同樣的思維來理解，而不能照字面意思來了解。「你好嗎？」不是真的在問對方身體好不好或生活過得好不好；「今天天氣很好，對不對？」同樣也不是在問天氣如何。

天氣式問候語以問句形式（或以詢問語氣）發出，因為需要得到回應，但重點在互動，而不在內容。任何詢問天氣的言語，都會啟動這一互動過程，而任何含糊發出的確認（乃至近乎重述的話語，例如「對，不是嗎？」）則具有回應的作用。英格蘭人聊天氣的習性，旁人聽來就像是基督教《教理問答》裡的一問一答，或者像是教堂裡神職人員與會眾的對談：「主啊，憐憫我們」，「耶穌基督啊，憐憫我們」；「很冷，對不對？」，「對，不是嗎？」等等。

雖然並非總是那麼明顯可見，但英格蘭人的天氣話題交談有一獨特的脈絡，有一鮮明無誤的節奏性模式，人類學家一聽，立即就認出它是「儀式」。這些顯然是「經編排過的」對話，根據不成文但彼此心照不宣的規則在執行。

場合規則

關於天氣話題可派上用場的場合，有一主要規則。其他作家宣稱英格蘭人無時不在聊天氣，並說這是種感染全民族而無法自拔的執著或固執，但其實這觀察不夠嚴謹。事實上，在三種特定場合下要動用到天氣話題：

作為純粹的招呼語 作為熱絡氣氛，以開啟其他話題的東西 作為在其他話題談不下去而陷入尷尬冷場時，自動派上用場的「補充性」或「替代性」話題

無可否認，在這一規則下，天氣話題出現的頻率頗高，因而會予人我們除了天氣，沒談其他什麼的印象。典型的英格蘭式交談，很可能是以天氣話題的問候語作為開場白，聊一段時間後又祭出天氣話題以活絡氣氛，然後每隔一段時間天氣話題就「自動跳出」。許多外國人，乃至許多英格蘭評論家，會認為我們一定是整天都很關心天氣，也就不難想見。

在此，我並非表示我們不關心天氣本身。以天氣作為執行這些重要社交功能的符碼，並非全然是個人隨心所欲的選擇。在這點上，帕克斯曼是對的：英格蘭善變而難以捉摸的天氣，正是社交互動絕佳的輔助工具。天氣若不是這麼多變，我們大概得找別的媒介來傳遞我們的社交訊息。

帕克斯曼等人認為，天氣話題表示英格蘭人對天氣極感興趣。他們犯了和早期某些人類學家一樣的錯誤。這些人類學家認為某些動植物之所以被選為部族「圖騰」，是因為該部族人特別喜愛或尊敬該動植物。

事實上，誠如李維史陀最終所解釋的，圖騰是用來界定社會結構與關係的象徵。部落以黑鳳頭鸚鵡為圖騰，並非黑鳳頭鸚鵡本身對該部落具有任何深層的意涵，而是為了界定、描述他們與另一個以白鳳頭鸚鵡為圖騰的部落之間的關係。鳳頭鸚鵡並不是隨意選來，圖騰常是該族人所熟悉的當地動植物，而非抽象象徵。因此，選擇圖騰不是像「你們當紅隊，我們當藍隊」這樣毫無章法、用以象徵性描述及區分人類世界的東西，而幾乎都是熟悉的自然界生物。

同意規則

英格蘭人顯然從自己所熟悉的自然環境裡，挑選了其中極適切的一部分，作為社交的輔助工具。英格蘭天氣的變幻莫測，表示必然會有新的變化供人評論、驚奇、猜測、抱怨，或者可能是最重要的，供人同意。這就引出了英格蘭天氣話題的另一個重要規則，即永遠表示同意。這一規則由匈牙利裔幽默作家米凱斯點出，他寫道，在英格蘭，「討論天氣時絕不要唱反調。」我們已確認「很冷，對不對？」之類的天氣式招呼語或開場白必須得到回應，但禮儀還要求必須是表示同意的回應，例如「對呀！不是嗎？」或「嗯，很冷」。

未以如此方式贊同對方則嚴重失禮。神職人員說「主啊，憐憫我們」時，你不會回應以「那麼，說真格的，祂為什麼要憐憫我們？」你只會必恭必敬回應道，「主啊，憐憫我們。」同樣的，若聽到對方講「哇，不冷嗎？」你卻以「不冷，其實很舒服」來回應，是非常不禮貌的。如果像我一樣仔細聽過數百次英格蘭人的天氣話題交談，你會發現這類回應少之又少，幾乎聽不到。沒有人會告訴你這方面有規則，他們甚至渾然不覺自己在奉行規則，但就是知道不能這麼做。

如果刻意打破規則（如我為了科學研究而數次這麼做），你會發現氣氛變得很緊繃而尷尬，可能還有些火爆。沒有人會為此當場抱怨或當場翻臉讓人難堪（關於抱怨和發火表示不滿，我們也有規則），但他們會感到很不快，並且以外人不易察覺的方式表現不快。這時可能會出現讓人坐立難安的沉默，然後有人會以不悅的口吻說：「噢，我覺得冷」或「真的嗎？你覺得不冷」，或者最有可能的情形，不是改變話題，就是繼續談天氣，口吻客氣卻冷淡，而忘掉你剛剛的失禮。

在非常講究儀禮的圈子裡，他們可能會將你的失禮重新界定為是個人興趣或習性所致，不是真的有意如此，試圖幫你「文過飾非」。在極謙恭有禮的社交圈裡，聽到你說「不冷，其實很舒服」，對方會有一陣稍顯尷尬的沉默，然後可能會說：「噢，或許你不覺得冷，我丈夫也是這樣，每當我冷得發抖、抱怨不已，他還總是覺得很舒服，說不冷也不熱。或許女人比男人怕冷，是不是？」

同意規則的例外

這類善意的謊言管用，因為英格蘭人天氣話題的規則很複雜，且常有例外和細微差異。以同意規則來說，主要差異在於個人喜好和對天氣感受的不同。你永遠得同意對方關於天氣的「事實」陳述（這些陳述幾乎清一色以疑問句發出，但誠如先前已確知的，這是為了得到社交上的回應，而不是真要你據實回覆），即使這些陳述明顯不符事實亦然。但你可以表現出與同伴不同的個人好惡，或者根據個人怪僻或感受不表贊同。

聽到「哇，不冷嗎？」，你若覺得就是無法同意，適當的回應會是「是啊，可是我覺得這樣的天氣反倒讓人振奮，你不覺得嗎？」或者「是啊，但你也知道我比較不怕冷，我覺得這還相當舒服。」請注意這兩個回應開頭都表示同意對方所言，但接下來在第二個回應裡，則用了非常直接的自相矛盾話語：「是啊……我覺得這還相當舒服。」

這種自相矛盾的表達，對方完全可以接受，畢竟禮儀比邏輯重要得多，但如果真的無法配合流俗，以「對啊」作開頭，可代之以帶有肯定意味的「嗯」，同時點頭。這一樣在表示同意，但沒那麼強烈。

更好的是符合傳統的絕不抱怨式回應：「是啊（或者點頭發『嗯』），但至少沒下雨。」如果你就是喜歡冷，或不覺得冷，這一回應幾乎可以保證你和你初結識而冷得發抖的對方皆大歡喜。畢竟晴朗的冷天比雨天舒服，這是每個人所公認的，或者表達這樣的看法，至少也合乎社會慣例。

個人喜好／感受的差異，其實比較像是對同意規則的修正，而非例外，因為逕直反駁「事實的」陳述仍是禁忌，「同意」這個基本原則仍適用。藉由考量到個人喜好或感受上的差異，同意的口吻變弱，前提是對方清楚認知到這些差異。

但有一種場合，英格蘭人聊起天氣完全不必遵守同意規則，那就是男人間旨在增進情誼的爭辯，尤其是酒館裡的爭辯。這一因素後面會一再探討，且會在論酒館交談那一章裡更詳細解釋，但眼下，我要說的是英格蘭男人間旨在增進情誼的爭辯，尤其是在酒館這個特殊場合裡的爭辯，毫不客氣而不斷的反對（不只在天氣上，還在其他任何話題上），其實是在表現彼此交情之好，熱絡彼此的關係。

相關書摘 ▶《英格蘭人是人嗎？》：不是由衷道歉，英格蘭人就是喜歡隨時隨地說「對不起」

書籍介紹

《「英格蘭人是人嗎？」英格蘭人類學家揭發親族同胞潛規則的露骨田野報告》，貓頭鷹出版

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作者：凱特．福克斯

譯者：黃中憲

「如果英格蘭人是人，那麼世界上就有兩種人。」你知道英格蘭人要喝幾杯茶才能DIY組裝好一個架子？即便一個人，也會在站牌規規矩矩排成整齊的隊？拿著地址卻永遠找不到對應的門牌？拘謹、有禮貌、愛談天氣、虛偽、注重隱私、反智、幽默、具階級意識、特立獨行……這些都是英格蘭人的特性，或刻板印象呢？他們一定要對任何事冷嘲熱諷嗎？

如果你是英格蘭人，讀了本書，請躲被窩偷偷笑。如果你不是英格蘭人，那就不用客氣，開懷捧腹大笑出聲吧！我們讚賞英國男子的紳士風範、仰慕福爾摩斯聰敏又率性不羈，傾心披頭四繞梁不絕的樂曲、也被豆豆先生古怪唐突的幽默逗得樂不可支……..凡此種種構築出典型英格蘭「印象」。但是，我們也常常感受到，英格蘭人故作姿態、刻意保持距離、常常手足無措…….到底，英格蘭人是怎麼回事？他們的字典裡有「直截了當」這個詞嗎？

作者是英格蘭人，也是人類學家。有別於同業深入不毛、挖掘奇風異俗，她決定就地取材，拿親族同胞開刀。以人類學的專業訓練與視角，將英格蘭人置入顯微鏡般仔細觀察，並且設計挑戰本性、尷尬、非正規的各種實驗（例如：插隊、擦撞陌生人等行動），一一審視英格蘭人如何說話、用餐、喝酒、工作、購物、開車、調情、打架等日常情境，剖析、闡釋、露骨揭露英格蘭人不知不覺奉行、約束、無法言說的神祕準則與潛規則，力圖建構英格蘭人行為的「文法」、界定英格蘭人的特性。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航