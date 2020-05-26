《英格蘭人是人嗎？》：不是由衷道歉，英格蘭人就是喜歡隨時隨地說「對不起」

文：凱特．福克斯

謙恭有禮規則

我訪談過的外國訪客，有不少人抱怨英格蘭人太拘謹，但也欣賞英格蘭人的謙恭有禮。美國旅行作家布萊森，就驚豔且有些驚嚇於倫敦地鐵的「默然有序」，他精確陳述了上述看似矛盾的現象：「成千上萬人上下樓梯、手扶梯，進出擁擠的車廂，搖著頭悄然沒入黑暗中，全都沒講話，好似美國恐怖片《活死人之夜》裡的角色。」

過了幾頁，他對另一個火車站的大批英式橄欖球迷的謙恭有禮也大加讚賞：「他們很有耐心的一一上車，不推擠，撞到或不小心侵犯別人空間，就說對不起。這種體貼他人的本能令人敬佩，而這在英國司空見慣的程度以及受世人忽視的程度，也同樣教人吃驚。」

「消極禮貌」規則

不過，在我看來，我們飽受詬病的拘謹和備受推崇的彬彬有禮，其實是一體兩面。在某種程度上，我們的拘謹其實是謙恭有禮的一種，也就是社會語言學家萊文森所謂的「消極禮貌」的那種有禮。這種禮貌關切的是他人不想受到侵犯或打擾的需求，與之相對的是「積極禮貌」──掛心的是他人受接納、受肯定的需求。

英格蘭大眾運輸工具乘客的克制、謹慎、避免與他人接觸（也就是外國人所抱怨的疏遠），都是「消極禮貌」的典型特色。我們看似不友善，其實是某種體諒的表現。我們以己度人，認為每個人都像自己一樣著魔般注重隱私，因此只顧管好自己，而禮貌性忽略他人的存在。

所有文化都有這兩種禮貌，但大部分文化會偏向其中一邊。比如說，英格蘭是以「消極禮貌」為主流的文化，而美國人則大都採行比較親切的「積極禮貌」模式。這些只是粗略區分，在兩種文化裡，還包含著階級性差異和其他次文化差異，不過比起與英格蘭同樣盛行「消極禮貌」文化的外國人，出身自「積極禮貌」文化的人更可能誤解英格蘭人的「禮貌性」冷淡而覺得不悅（根據萊文森的說法，「消極禮貌」文化包括日本、馬達加斯加及印度某些社會階層）。

撞人實驗和本能反應式道歉規則

為此，我進行了撞人實驗。我挑了幾個下午，在擁擠、熱鬧的公共場合（火車站、地鐵站、巴士站、購物中心、街角等），假裝不小心撞到人，以便察看對方是否會說抱歉。在這之前，一些受訪者，包括本地人和外國訪客，都已指出這種「本能反應式道歉」是彰顯英格蘭人謙恭有禮最明顯的例子，而我也相當確定自己也深有所感。但為了符合科學精神，我覺得還是應該以一兩次的實地試驗來驗證此一說法。

撞人實驗一開始並不順利。剛開始的幾次，嚴格來講還算成功，因為對方似乎相信我是不小心（註1），但我卻在對方還沒開口前就脫口道歉，一再毀了實驗，一如往常，結果變成是在測試我自己的英格蘭人特性。

我發現再怎麼輕微的碰撞，我總是會在撞人後，立即說對不起。經過幾次做白工之後，我終於能夠在撞人後死命的咬住嘴唇，控制住自己那不由自主的道歉。這招練熟後，我挑選具代表性的地點來撞人，對象涵蓋英格蘭人口裡具代表性的各色人物，讓實驗盡量符合科學要求。讓我有些吃驚的是，英格蘭人的愛說抱歉真的名不虛傳。我所撞到的人中，約有八成會說「對不起」，即使顯然錯不在他。

挨撞者的回應有些小差異。我發現年紀較大者道歉的機率，比年紀輕者稍高（17、18歲的男孩最少道歉，尤其是成群結隊時）；而亞裔英國人的道歉本能反應，似乎比非洲－加勒比海裔英國人稍強一些（或許反映了印度文化的消極禮貌傾向，他們的道歉顯然說明他們的禮貌，主要在避免打擾或侵犯他人）。但這些差異微乎其微，我「不小心」撞到的人，不分年齡、階級、種族，大部分都會在相撞時道歉。

如果在其他國家得到的結果完全一樣，這些實驗就幾乎說明不了什麼英格蘭人特性，因此我在法國、比利時、義大利、俄羅斯、波蘭、黎巴嫩，也竭盡所能刻意撞了許多人，以進行「對照實驗」。我深知這樣的取樣，國際代表性還不足，於是也在倫敦、牛津觀光客雲集的地點，碰撞過不同國籍的觀光客（美國人、德國人、日本人、西班牙人、澳洲人、斯堪的納維亞人）。

其中似乎只有日本人（叫人吃驚再吃驚）的道歉本能反應逼近英格蘭人，且他們還是棘手的實驗對象，因為他們似乎很善於避開我的碰撞（註2）。這不是說我撞到的其他國籍人士不懂禮貌或討人厭，事實上大部分人都只說「小心」或「留意」，許多人則表現出主動友善的反應，伸出手扶我，有時甚至好心查看我是否受傷後才離去。但自然而然說「對不起」的，似乎是英格蘭人特有的反應。

歐威爾說英格蘭人是「習性難改的賭鬼，喝起啤酒來就像要把工錢喝光才過癮，愛講淫穢笑話，操的大概是世上最下流的語言。」但最後他卻不擔心自相矛盾的總結說：「英格蘭文明的溫文有禮或許是它最顯著的特色。」他引用巴士車掌和無武裝警員的好修養，以及「在白人國家裡，就屬這裡最容易將人擠出人行道」這個事實來證明上述觀點。的確如此，如果你的碰撞似乎真的無心，他們即便因此掉進水溝，都可能跟你道歉。

你或許會納悶，為什麼英格蘭人似乎都認定任何不小心的碰撞都是自己的錯，所以才會立即道歉認錯。如果這麼認為，你就錯了。本能反應式道歉就只是不經思索的自發反應，而不是深思熟慮後坦承錯誤。這是非常根深柢固的規則，任何不經意、不受歡迎的接觸（在英格蘭人眼中，凡是接觸幾乎都是不受歡迎），我們都會說「對不起」。

事實上，只要是侵犯、打擾，不管多微不足道，一般都需要道歉。凡是請求或詢問，我們幾乎都會在前面加上「不好意思」，例如「不好意思，請問這列火車停靠班貝里嗎？」「不好意思，請問這個座位有人坐嗎？」「不好意思，請問你有空嗎？」「不好意思，你好像坐到我的大衣了。」

穿過擁擠的門廊，手臂不小心碰觸到別人手臂，我們說「對不起」；即使「差點碰到」，雙方根本沒有肢體接觸，彼此往往還是脫口說出「對不起」。我們說「對不起」時，往往還帶有「請見諒」的意味，例如想請別人移個身子借過時。疑問口氣的「對不起？」，意指「我聽不太清楚你講什麼，可以重說一遍嗎？」（在此，sorry?意同what?）。

顯然，這些「對不起」都不是由衷道歉。「對不起」就和好（nice）一樣，是多用途的萬能字，適用於各種場合及情況。有疑問時，就說「對不起」。英格蘭人就是要隨時隨地說「對不起」。

註釋

如果你也想試試，我發現最好的辦法是裝出在肩背包裡找東西的樣子，低頭，頭髮垂在眼前，我仍可以瞥見「目標」，計算路徑，達成輕微的碰撞，同時讓對方覺得我是因為專心找背包裡的東西，而不小心撞到。 那之後，有人告訴我一項跨文化的行人研究，顯示日本人的確遠比其他民族，更善於在擁擠的公共場合避開與人碰撞，因而上述觀點並非純粹是我的臆測。

相關書摘 ▶《英格蘭人是人嗎？》：英格蘭人聊天氣，相當於靈長類「社交性理毛」行為

書籍介紹

《「英格蘭人是人嗎？」英格蘭人類學家揭發親族同胞潛規則的露骨田野報告》，貓頭鷹出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：凱特．福克斯

譯者：黃中憲

「如果英格蘭人是人，那麼世界上就有兩種人。」你知道英格蘭人要喝幾杯茶才能DIY組裝好一個架子？即便一個人，也會在站牌規規矩矩排成整齊的隊？拿著地址卻永遠找不到對應的門牌？拘謹、有禮貌、愛談天氣、虛偽、注重隱私、反智、幽默、具階級意識、特立獨行……這些都是英格蘭人的特性，或刻板印象呢？他們一定要對任何事冷嘲熱諷嗎？

如果你是英格蘭人，讀了本書，請躲被窩偷偷笑。如果你不是英格蘭人，那就不用客氣，開懷捧腹大笑出聲吧！我們讚賞英國男子的紳士風範、仰慕福爾摩斯聰敏又率性不羈，傾心披頭四繞梁不絕的樂曲、也被豆豆先生古怪唐突的幽默逗得樂不可支……..凡此種種構築出典型英格蘭「印象」。但是，我們也常常感受到，英格蘭人故作姿態、刻意保持距離、常常手足無措…….到底，英格蘭人是怎麼回事？他們的字典裡有「直截了當」這個詞嗎？

作者是英格蘭人，也是人類學家。有別於同業深入不毛、挖掘奇風異俗，她決定就地取材，拿親族同胞開刀。以人類學的專業訓練與視角，將英格蘭人置入顯微鏡般仔細觀察，並且設計挑戰本性、尷尬、非正規的各種實驗（例如：插隊、擦撞陌生人等行動），一一審視英格蘭人如何說話、用餐、喝酒、工作、購物、開車、調情、打架等日常情境，剖析、闡釋、露骨揭露英格蘭人不知不覺奉行、約束、無法言說的神祕準則與潛規則，力圖建構英格蘭人行為的「文法」、界定英格蘭人的特性。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航